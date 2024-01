Carnaval 2024: 5 destinos tranquilos para fugir da folia

A contagem regressiva para o Carnaval, que começa no dia 9 de fevereiro, já começou! Para muitos, a data marca a oportunidade de viver a vida ao máximo, comemorando em baladas, bloquinhos e dando o verdadeiro espírito da folia. Mas, para outros, a correria e agitação é pouco atrativa, e a maior vontade é mesmo fugir para um lugar que garanta paz durante o feriado – que, em solo brasileiro, marca o verdadeiro início do ano. Se este é o seu caso, separamos 5 destinos perfeitos para que você aproveite com leveza:

Jalapão (TO)

Procurando por uma oportunidade de se conectar com a natureza? A região do Jalapão, em Tocantins, é um dos maiores destinos para os amantes do ecoturismo – pense em piscinas naturais, trilhas e fervedouros para se conectar com a sua versão mais natural – também conhecido como o deserto brasileiro.

Você pode optar por visitar o Parque Estadual do Jalapão, que se encontra a cerca 300 quilômetros da capital, sendo possível realizar passeios mais tranquilos, como nadar em cachoeiras, ou fazer rafting na Cachoeira da Velha.

Há diversos tipos de atrativos naturais e atividades ao ar livre para desfrutar em família ou para um Carnaval solo, incluindo dunas, mirantes – como o da Serra do Espírito Santo – formações rochosas, rios e cachoeiras.

Dentre os fervedouros para não perder durante a sua visita, que tal conhecer o poço cristalino do Fervedouro do Ceiça? Já avisamos que o local tem visitação máxima de dez visitantes por vez por apenas 20 minutos.

Entre outros passeios de destaque na região está o Cânion Sussuapara, uma fenda de 12 metros de altura aberta pela água, a cerca de 12 km de Ponte Alta, que ainda conta com uma pequena cascata. Além disso, também é possível conhecer e apreciar a cultura da comunidade quilombola Mumbuca.

E a Booking ainda nos deu uma dica valiosa para quem for visitar a região: assistir ao pôr-do-sol nas Dunas do Jalapão e conhecer alguns dos fervedouros típicos do local, como o Bela Vista, com suas águas cristalinas, garantindo voltar espiritualmente renovada para casa.

São Miguel dos Milagres (AL)

O Nordeste é uma das regiões favoritas de quem quer aproveitar a folia, mas São Miguel dos Milagres, em Alagoas, pode ser um bom lugar para fugir.

Dentre os destaques do local estão as praias e reservas cristalinas para se mergulhar como nunca antes – além de ser um convite irrecusável para se refrescar das iminentes ondas de calor.

Além disso, é uma oportunidade única de conhecer barreiras de corais e, com alguma sorte, ver peixes coloridos e que encantam os olhos. Milagres faz parte da chamada Rota Ecológica composta por três principais municípios: Passo de Camaragibe, São Miguel dos Milagres e Porto das Pedras, com locais naturais para acompanhar o nascer do sol ou um passeio de jangada para as piscinas naturais.

Para os amantes de uma boa trilha, que tal visitar a Trilha das Camboas? Com um percurso de aproximadamente 5km, com duração aproximada de 3h30, somos guiados por um biólogo para conhecer mais do ecoturismo da região.

São Roque (SP)

São Roque, localizada a 60 quilômetros de São Paulo, é reconhecida como a Terra do Vinho, sendo o abrigo de grandes vinícolas, todas com espaços abertos para experiências, degustações e workshops no Roteiro do Vinho.

Entre as vinícolas imperdíveis está a Quinta do Olivardo, que conta com diversas experiências de degustação – incluído o Vinho dos Mortos, com direito a taças de brinde –, atividades como escalada, tirolesa e cavalos para entreter os pequenos, além de um restaurante com a opção de comer ao ar livre.

Outra opção é a Fazenda Angolana, com mais de 150 espécies de animais, tirolesa e arvorismo.

Hora de degustar!

Bonito (MS)

Bonito, em Mato Grosso do Sul, é considerada a capital brasileira do ecoturismo – então já pega os tênis de trilha!

A região é ideal para quem busca por atividades ao ar livre, contato com a natureza e, claro, fugir da agitação dos bloquinhos. A cidade, situada em uma área de transição entre a Mata Atlântica e o Cerrado, gira em torno da água, sendo possível visitar as águas cristalinas e refrescantes do Recanto Ecológico Rio Prata ou, inclusive, a Cachoeira na Estância Mimosa.

E para quem quer um feriado mais radical, a cidade conta com diversas oportunidades de rapel, tirolesa, rafting, arvorismo, o mergulho e as flutuações no rio – não deixe de visitar o Rio Sucuri e a Gruta Lagoa Azul.

Teresópolis (RJ)

Quer aproveitar o Rio de Janeiro, mas sem muita folia? Teresópolis, cidade de serra no interior, situada a menos de 100 quilômetros da capital, é um cenário montanhoso que vai te encantar com as trilhas e as diversas oportunidades de conhecer animais silvestres e a flora local, além de cachoeiras, escaladas e rapel.

