Filme dirigido por Bárbara Paz vai representar o Brasil no Oscar 2021

O filme nacional que irá representar o Brasil no Oscar 2021 já foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema. Dirigido por Bárbara Paz, Babenco – Alguém Tem Que Ouvir o Coração e Dizer: Parou, conta a história de Hector Babenco, um dos maiores nomes do cinema brasileiro.

O diretor, nascido na Argentina, faleceu em 2016, aos 70 anos, depois de décadas lutando contra um câncer. Ele e Bárbara Paz foram casados por seis anos, até a sua morte. Alguns dos maiores sucessos de Hector foram Pixote, a Lei do mais fraco (1981), O beijo da mulher aranha (1985) e Carandiru (2003).

Babenco foi premiado como Melhor Documentário no Festival de Veneza em 2019 e no Festival de Viña Del Mar, no Chile, em 2020. A abordagem poética sobre as memórias, os medos, as reflexões e o legado do cineasta fizeram com que o documentário fosse escolhido entre os 19 filmes brasileiros inscritos para representar o país no Oscar. Entre eles, estavam Marighella, Minha Mãe é uma Peça 3 e Jovens Polacas.

A escolha foi feita após uma reunião do Comitê de Seleção, que nunca havia escolhido um documentário para representar o Brasil. Presidido por Viviane Ferreira (diretora e roteirista), ele foi composto por André Ristum (diretor e roteirista), Clélia Bessa (produtora), Leonardo Monteiro de Barros (produtor de cinema e TV), Lula Carvalho (diretor de fotografia), Renata Maria de Almeida Magalhães (produtora) e Toni Venturi (diretor).

Babenco tentará uma vaga dentre os cinco indicados da categoria de Melhor Filme Internacional. A premiação do Oscar foi adiada devido à pandemia de coronavírus e deve ocorrer no dia 25 de abril de 2021.

Veja os 19 filmes que estavam na disputa: “A Divisão” – Vicente Amorim e Rodrigo Monte

“A Febre” – Maya Werneck Da-Rin

“Alice Junior” – Gil Baroni

“Aos olhos de Ernesto” – Ana Luíza Azevedo

“Babenco – Alguém tem que ouvir o coração e dizer: parou” – Bárbara Paz

“Casa de antiguidades” – João Paulo Miranda Maria

“Cidade Pássaro” – Matias Mariani

“Jovens Polacas” – Alex Levy-Heller

“M8” – Jeferson De

“Macabro” – Marcos Prado

“Marighella” – Wagner Moura

“Minha mãe é uma peça 3” – Susana Garcia

“Narciso em férias” – Ricardo Calil

“Pacarrete” – Allan Deberton

“Pureza” – Renato Barbieri

“Sertânia” – Geraldo Sarno

“Todos os mortos” – Caetano Gotardo, Marco Dutra

“Três verões” – Sandra Kogut

“Valentina” – Cássio Pereira dos Santos

