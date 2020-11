Novo filme da Netflix aborda o luto de uma mãe que perde seu bebê no parto

A Netflix lançou nesta terça-feira (17) o trailer do filme Pieces of a Woman, drama que chega ao catálogo em 7 de janeiro. O título pode ser traduzido como “pedaços de uma mulher” e aborda o luto materno.

A sinopse oficial diz o seguinte:

“Martha (Vanessa Kirby) e Sean (Shia LaBeouf) são um casal de Boston prestes a serem pais, mas suas vidas mudam irrevogavelmente quando um parto em casa termina em uma tragédia inimaginável. Assim começa uma odisseia de um ano para Martha, que precisa passar por todo esse sofrimento enquanto enfrenta os relacionamentos turbulentos com Sean e sua mãe dominadora (Ellen Burstyn), e ainda enfrenta a parteira (Molly Parker) nos tribunais”.

O filme tem produção executiva de Martin Scorsese e foi dirigido pelo húngaro Kornél Mundruczó, vencedor do prêmio Um Certo Olhar, de Cannes, por White God. O roteiro é assinado por uma mulher, a também húngara Kata Wéber – pouco conhecida até o momento.

Exibido nos festivais de Veneza e Toronto, Pieces of a Woman venceu dois troféus na premiação italiana: Melhor Atriz para Vanessa Kirby e o prêmio Arca CinemaGiovani de Melhor Filme.

Segundo a Netflix, o filme traz “uma história profundamente pessoal, marcante e, em última análise, transcendente de uma mulher aprendendo viver com sua perda”. Entre os críticos que puderam assisti-lo nos festivais, foi recebido de maneira mista. No Rotten Tomatoes, o consenso é de que o longa peca na hora de manter a potência das ótimas cenas iniciais. Mesmo assim, a performance de Vanessa é destacada como o ponto alto do longa.

Com uma carreira de poucos destaques até agora, a atriz britânica interpretou a princesa Margaret em The Crown e teve um papel importante em Missão: Impossível – Efeito Fallout. Ela vai estar nos dois próximos longas da franquia de Tom Cruise e também está envolvida em outros projetos cinematográficos, de caráter independente. Certamente é uma atriz para ficar de olho.

E também é sempre válido enaltecer a veterana Ellen Burstyn, que interpreta a mãe da protagonista. Aos 87 anos, ela já concorreu ao Oscar seis vezes e venceu em 1975, por Alice Não Mora Mais Aqui – de Scorcese. Sua última indicação veio em 2001, com Réquiem Para Um Sonho. Merecia ter levado a estatueta, que acabou ficando com Julia Roberts, por Erin Brockovich. O trailer de Pieces of a Woman entrega que teremos a oportunidade de ver a potência dramática de Ellen no filme – o que certamente é mais um bom motivo para não perde-lo.