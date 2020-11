Mulher-Maravilha brasileira da DC vai ganhar sua própria série de TV

Yara Flor, a Mulher-Maravilha brasileira acabou de chegar ao universo da DC e já está muito famosa entre os conterrâneos. De acordo com o site Deadline, a personagem vai ganhar uma série própria.

O drama Wonder Girl é baseado na personagem da da DC, criada por Joëlle Jones. A trama acompanhará a sonhadora latina que nasceu do relacionamento entre um deus do rio e uma guerreira amazônica e, no decorrer de sua vida, descobre que tem superpoderes. Logo, ela luta contra as forças do mal que buscam destruir o mundo.

Ainda sem previsão de lançamento, a série será escrita por Dailyn Rodriguez, americana filha de imigrantes cubanos. Será a primeira vez que uma personagem latina de série de super-heróis estará na televisão.

A trama se aprofundará na origem de Yara, que há poucos dias foi revelada ao mundo como a nova Mulher-Maravilha. A DC também está publicando simultaneamente a série em quadrinhos de Wonder Girl.

