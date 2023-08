"And Just Like That..." é renovada para terceira temporada

A história de Carrie Bradshaw ainda não acabou! And Just Like That… terá mais uma temporada de envolvimentos românticos e uma boa dose de drama. A MAX, antes conhecida por HBO MAX, confirmou o terceiro ano da série, sequência de Sex and the City.

O revival segue as versões mais maduras de Carrie (Sarah Jessica Parker), Charlotte (Kristin Davis) e Miranda (Cynthia Nixon). As aventuras e as risadas continuam as mesmas, o que muda são as experiência que ganharam narrativas mais densas, entre luto, desilusões e reencontros.

“À medida que nos aproximamos do tão esperado final da temporada, elevamos nossos cosmos para o [showrunner] Michael Patrick King e sua magnífica equipe de roteiristas, produtores, elenco e equipe que continuam a nos encantar. Mesmo após 25 anos, continuamos envolvidos por amizades dinâmicas e emotivas histórias”, disse Sarah Aubrey, chefe de conteúdo original da Max, em um comunicado. Michael Patrick King desenvolveu a série e atua como produtor executivo, e showrunner.

O episódio desta semana, que fecha a segunda temporada, contará com uma participação especial de Samantha, eternizada por Kim Cattrall. “Mal podemos esperar para que o público veja aonde a terceira temporada levará nossos nova-iorquinos favoritos”, completou Aubrey. Sex and the City foi criada por Darren Star, com bases nos livros escritos por Candace Bushnell.

Confira, abaixo, o anúncio da nova temporada:

Cosmos are in order 🍸!#AndJustLikeThat is returning for Season 3! pic.twitter.com/p5oML4moKT — Max (@StreamOnMax) August 22, 2023

As filmagens da terceira temporada devem começar após a resolução da greve de roteiristas e atores de Hollywood, que buscam melhores salários, residuais e proteções contra a invasão de inteligência artificial em seus empregos por estúdios e streamers. Por enquanto, não há previsão de estreia para o terceiro ano de And Just Like That…, mas ainda temos mais um episódio para encerrar o ciclo desta temporada.