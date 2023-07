“And Just Like That…”: Kristin Davis reflete sobre maturidade

Com Charlotte York, entre idas e vindas, há 25 anos em sua vida, Kristin Davis confessa enxergar similaridades na sua personagem. “Senti que me relaciono com muitas questões dela, ainda mais na maternidade. Não vivo as especificidades dela, mas tenho dois filhos e sei o quanto isso é definitivo na vida de uma mulher”, conta.

Sem contar, claro, a amizade entre mulheres, algo que Kristin não abre mão. “Ela é muito importante e certamente ganha mais relevância com o tempo, porque você consegue ver o que todo mundo passa, de diferentes maneiras. Você pode ter amigos que estão lutando com coisas muito diferentes do que você, mas ainda é possível aprender com eles. E eu acho que também você conta com as suas amigas de diferentes maneiras. Eu sou uma mãe solo, então, claro, eu confio muito, muito, muito nas minhas amigas.” O que inclui Sarah Jessica Parker e Cynthia Nixon na vida fora das telas. “Não há nada melhor que isso, honestamente.”

Mas não tem como esquecer as tantas vezes que Charlotte viveu situações sérias e profundas (a questão da infertilidade, da adoção, e agora, com dilemas de identidade de gênero, por exemplo). Quando questionada sobre esses pontos-chave, Kristin diz que a sua intenção era sempre fazer o criador, Michael Patrick King, feliz.

“Ele sempre entendeu a Charlotte como nenhum outro roteirista, e faz isso de maneira especial. Quando eram outros escritores, ficava até um pouco frustrada por eles não captarem tão bem a essência da personagem. Me mantive focada, porque sabia qual era o centro dessa mulher. E nós temos uma relação ótima, amo ele, de verdade, por me desafiar enquanto atriz.”

Quanto aos dilemas que cruzaram a vida de Charlotte, ela defende que são caixas que a audiência pode abrir e pensar, refletir e entender como se sentem em relação àquilo. “Não vejo como algo com teor educativo. Estou apenas tentando jogar com a realidade”. Mesmo no caso da fertilidade. “Sinto que eu era muito jovem para entender a dimensão da temática naquela época. Depois, fiquei pensando ‘espero ter feito um bom trabalho’, porque só mais velha entendi as camadas, a dor e a devastação que ela pode causar.” Comprovando a relevância desse olhar para a maturidade da mulher, dentro e fora das telas.