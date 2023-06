10 looks impecáveis de “Sex and the City” e “And Just Like That…”

Sex and the City estreou há 25 anos e continua sendo uma das séries mais icônicas já feitas. O sitcom é um marco da libertação sexual feminina e no quesito fashion. Carrie Bradshaw, Samantha Jones, Charlotte York e Miranda Hobbes continuam a servir de grande inspiração de estilo, mesmo depois de todo esse tempo.

Seguindo a mesma linha, temos o revival do seriado, intitulado And Just Like That…, que também entrega visuais inspiradores e uma dose diferente de tom na história, colocando em pauta a vida amorosa e dilemas da maturidade (mesmo que, infelizmente, com a ausência de Samantha).

Os dois primeiros episódios da segunda temporada com 11 episódios estreiam nesta quinta-feira, dia 22, na HBO Max e, para entrar no clima, listamos os 10 melhores looks de Sex and the City e And Just Like That…:

Saias bufantes e Carrie Bradshaw

A personagem de Sarah Jessica Parker ama uma bela saia de tule: quanto mais volume, melhor. Se você nunca usou uma deste modelo, dê uma chance, pois o poder de se sentir Carrie Bradshaw é gratificante.

Carrie, inclusive, sabia correr como ninguém usando peças bufantes e saltos fino. Em And Just Like That… também voltou a mostrar a beleza dos tules – praticamente um signature look.

Animal print é um hit atemporal

A falta de Samantha Jones é inegável, mas uma personagem que tem o tempero semelhante é Seema Patel (Sarita Choudhury). Com muito estilo e zero papas na língua, Seema é a nova amiga de Carrie, que entrega looks criativos e de muito bom gosto.

O conjunto de alfaiataria em animal print acima foi um dos melhores que ela usou em And Just Like That… Impecável, não é mesmo?

Little black dress

Samantha Jones, interpretada por Kim Cattrall, nunca teve medo de expressar seus pensamentos e de se vestir bem. Ela sempre usou vestidos sexy, casacos de pelúcia e muita cor – em uma época que o blazer colorido não era tão popular.

No entanto, outro ensinamento dessa diva é mostrar que a simplicidade nunca sai de moda. Por isso, escolhemos esse vestidinho preto icônico acima, e também tem a versão Carrie dele:

Botas de montaria nunca foram tão estilosas

O jeito que Carrie Bradshaw deixa as coisas mais interessantes é diferente, sabe? Em um dos episódios de And Just Like That…, ela apareceu em uma versão fashion do que um jóquei usaria, com direito a uma blusa de cetim roxa e uma bolsa tiracolo.

Esse look dá vontade de adquirir uma calça xadrez e botas de montaria imediatamente.

O poder de um macacão vinho

Miranda Hobbes, também conhecida como Cynthia Nixon, sabe usar um terninho como ninguém em Sex and the City, mas em And Just Like That… temos visto um lado diferente do seu estilo.

Se Carrie continua usando roupas mais maduras, sem perder a irreverência da personagem, Miranda teve um belo glow up e tem aparecido com looks mais sensuais e casuais. Este macacão vinho foi um dos mais icônicos da primeira temporada da série derivada.

Estilo romântico

Kristin Davis vive Charlotte York nas duas séries e, assim como a personagem, ela tem um estilo clássico romântico. Com muitas saias rodadas, mangas bufantes e saltos finos, Charlotte sintetiza referências das décadas de 1950 e 1960. Cores, estamparias e elegância estão sempre presentes em suas roupas.

O exagero fashion

Nicole Ari Parker é outra que entrega demais como Lisa Todd Wexley no revival de Sex and the City. Ela é a que usa as roupas mais coloridas e impactantes na nova série.

Algumas produções são uma mistura de Carrie e Samantha nos anos 1990. Escolhemos esse look exuberante com blazer, bermuda de alfaiataria e saltos coloridos para ilustrar bem como é o estilo da personagem.

Colete + calça de alfaiataria

Para fechar, incluímos mais uma produção de Carrie Bradshaw. O estilo da personagem foi mudando entre a série original, os filmes e o revival. Esse conjuntinho branco consegue abranger essas transformações, tem um pouco da sofisticação e irreverência de Carrie ao longo da série. Que tal?