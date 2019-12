Michelle Obama e Julia Roberts se unem em prol de educação para meninas

A ex-primeira dama Michelle Obama e a atriz Julia Roberts uniram suas forças e influência para promover algumas mudanças na formação de meninas de diversos países. As duas irão se juntar a 200 líderes de cerca de 33 territórios da Ásia para promover treinamentos, whorkshops e outras diversas atividades para estimular o engajamento, empoderamento e educação de jovens meninas.

O evento, que acontecerá entre os dias 10 e 14 de dezembro, será em Kuala Lumpur, capital da Malásia. A ação é promovida pelo programa Obama Foundation’s Girls Opportunity Alliance, um braço da organização Obama Foundation, de Barack Obama e Michelle. O programa atua na formação e educação de jovens meninas.

Algumas das atrações serão transmitidas ao vivo no site oficial do presidente, inclusive o painel de Michelle e Julia Roberts. Segundo uma nota emitida pela organização do evento, as duas personalidades vão contar sobre a viagem para o Vietnã e de suas carreiras.

A atuação das duas personalidades não é recente. Em janeiro do ano passado, Julia Roberts se juntou ao Obama Fundation para gravar um vídeo para promover o Global Girls Alliance, uma iniciativa focada no empoderamento de adolescentes de todo o mundo. A ação contou com a participação de diversas outras celebridades como David Backham ,Anne Hathaway, Natalie Portman e John Legend.

