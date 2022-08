Descubra as estreias dos streamings em setembro de 2022

Setembro de 2022 começa agitado nos streamings com o lançamento de Senhor dos Anéis: Os Anéis de Poder, seriado do Prime Video que promete bater de frente com grandes produções de fantasia deste ano, como House of The Dragon. A trama irá acompanhar um grupo de personagens, conhecidos e novos, enfrentando o ressurgimento do mal na Terra-média.

Elvis, cinebiografia do rei do rock, estrelada por Austin Butler, também chega esta semana na HBO Max. E para quem é fã dos filmes da Marvel, temos boas notícias: Thor: Amor e Trovão, comandado por Taika Waititi (Jojo Rabbit), estará no catálogo da Disney+ na próxima segunda-feira (8).

Mas calma, que tem outras mega estreias nos streamings para acompanhar neste mês. Confira todas elas a seguir:

A primeira temporada do aguardado spin-off de O Senhor dos Anéis chega ao catálogo do Amazon Prime Video nesta quinta-feira (1). Ambientada no período de 3.441 anos — também conhecido como “Era de Númenor” —, o seriado seguirá um grupo variado de personagens, conhecidos e novos, enfrentando o ressurgimento do mal na Terra-Média, muito antes dos eventos vividos por Frodo e a Sociedade do Anel. Os episódios serão lançados semanalmente.

Data de lançamento: 01/09

Elvis (HBO Max)

Prepare a pipoca, pois a elogiada cinebiografia de Elvis Presley, dirigida pelo icônico Baz Luhrmann (Moulin Rouge) chega ao acervo da HBO ainda nesta semana. A obra traz um recorte criativo e empolgante acerca da vida de uma das maiores lendas da história da música. Quem vive o rei do rock na produção é o talentoso Austin Butler.

Data de lançamento: 02/09

Marighella (Netflix)

A cineasta Isa Grinspum Ferraz aborda a vida de seu tio — o ativista Carlos Marighella — neste sensível documentário que se passa nos anos sessenta, durante a época da ditadura militar no Brasil.

*Este não é o filme dirigido por Wagner Moura!

Data de lançamento: 07/09

Thor: Amor e Trovão (Disney+)

No quarto volume da franquia, Thor (Chris Hemsworth) e sua ex-namorada Jane Foster (Natalie Portman) unem forças para combater Gorr, o Carniceiro dos Deuses (Christian Bale), que pretende extinguir todas as divindades do universo.

Data de lançamento: 08/09

Gente de Coragem (Apple TV+)

Baseada no livro best-seller The Book of Gutsy Women, a série documental apresentada por Hillary Clinton e Chelsea Clinton apresenta conversas inspiradas com mulheres pioneiras ao redor do mundo.

Data de lançamento: 09/09

Licorice Pizza (Amazon Prime Video)

Licorice Pizza se transformou rapidamente num dos filmes favoritos de Paul Thomas Anderson pela crítica especializada. E não é para menos: ambientada nos anos 1970, a obra oferece um olhar sensível acerca da vida de um estudante que deseja se tornar um grande ator.

Data de lançamento: 10/09

Blonde (Netflix)

Em Blonde, Ana de Armas (007 – Sem Tempo Para Morrer) encarna a lendária Marilyn Monroe em uma cinebiografia que mescla realidade e fantasia para contar uma das trajetórias mais polêmicas da cultura pop.

Data de lançamento: 28/09

Abracadabra 2 (Disney+)

29 anos após o lançamento do original, Sarah Jessica Parker, Bette Midler e Kathy Najimy retornam para esta nostálgica sequência de Abracadabra, que chega com exclusividade ao catálogo do Disney+ no fim de setembro.

Data de lançamento: 30/09