11 filmes imperdíveis que chegam aos cinemas em 2024

Entra ano, sai ano, e o cinema continua a encontrar formas de nos manter ansiosos para conferir o que vem por aí. E se depender de 2024, não teremos escassez de lançamentos empolgantes. A seguir, você confere os 11 filmes que você não pode perder de jeito nenhum nos cinemas este ano.

Filmes que chegam aos cinemas em 2024

Pobres Criaturas (01/02)

“Pobres Criaturas” é, sem dúvidas, a produção mais excêntrica e singular da atual temporada de premiações. Dirigido por Yorgos Lanthimos (“A Favorita), a trama funciona como uma releitura de “Frankenstein”, com Emma Stone interpretando uma mulher ressuscitada por um cientista peculiar.

Após retornar à vida, ela passa a experimentar todas as camadas da existência (das mais prazerosas até as mais repugnantes).

Duna – Parte II (29/02)

Finalmente veio aí: a segunda parte de “Duna”, estrelando Timothée Chalamet e Zendaya, traz Paul Atreides sendo confrontado com um terrível dilema – escolher entre o amor de sua vida ou o destino do universo.

Rivais (25/04)

Luca Guadagnino, diretor de “Call Me By Your Name”, promete entregar mais uma pérola LGBTQIA+ para a sétima arte. Em “Rivais”, Zendaya, Josh O’Connor e Mike Faist vivem um triângulo amoroso cheio de intensidade e intrigas.

Back to Black (09/05)

Será que vai dar certo? Desde que foi anunciada, a cinebiografia de Amy Winehouse atraiu alguns comentários, digamos, calorosos.

De qualquer forma, é inegável que estamos curiosos para conferir como a atriz Marisa Abela interpretará um dos maiores ícones musicais do século XXI. A direção fica por conta de Sam Taylor-Johnson, cineasta por trás de “Cinquenta Tons de Cinza”. Medo!

Furiosa: Uma Saga Mad Max (23/05)

George Miller retorna à cadeira de direção para mais um capítulo da franquia “Mad Max”. Desta vez, os holofotes estão em Furiosa, que terá a sua história de origem detalhada no longa.

O papel da personagem, vivida de forma sublime por Charlize Theron em 2015, está agora nas mãos de Anya Taylor-Joy.

Divertida Mente 2 (13/06)

Em “Divertida Mente 2”, Riley chega à adolescência com novas emoções. Apesar dessa informação ainda não ter sido oficializada, é esperado que os novos personagens sejam Inveja, Tédio e Vergonha. Quem aí não vê a hora de junho chegar?

Beetlejuice 2 (05/09)

Com Jenna Ortega no elenco (que já se tornou um símbolo oficial do Halloween após o sucesso de “Wandinha”), “Beetlejuice 2” traz Tim Burton novamente na direção. Até o momento, poucos detalhes da trama foram revelados.

Coringa 2: Folie à Deux (03/10)

A sequência de Coringa é, provavelmente, o filme mais aguardado de 2024. Pense bem: além do primeiro capítulo ter sido um sucesso estrondoso de crítica e bilheteria, se tornando um grande fenômeno na cultura pop, o segundo volume da franquia trará ninguém menos que Lady Gaga interpretando a icônica Arlequina.

O enredo continua sendo mantido a sete chaves (e há poucas imagens oficiais do longa disponíveis na internet). A expectativa é que um teaser seja divulgado ainda neste primeiro semestre. Até lá, nos resta aguentar a ansiedade!

Gladiador 2 (21/11)

24 anos após o lançamento do original, “Gladiador” retorna aos cinemas através de uma continuação comandada por Ridley Scott e estrelado por — rufem os tambores! — Pedro Pascal.

O novo capítulo da saga acompanha a história de Maximus Decimus Meridius, um general romano que se vê capturado por traficantes de escravos e forçado a batalhar após o assassinato de sua esposa e filho.

Wicked (27/11)

Baseado no venerado musical da Broadway, “Wicked” é a história de origem da Bruxa Má do Oeste, com Cynthia Erivo (“Harriet”) vivendo a antagonista, enquanto a majestosa Ariana Grande interpreta Glinda.

Nosferatu (25/12)

Refilmar um clássico como “Nosferatu” soa como uma má ideia, certo? Mas se depender da equipe por trás da direção, a empreitada tem tudo para ser excepcional.

Começando pela direção, que está nas mãos de Robert Eggers (“A Bruxa”, “O Farol”), grande representante do horror dos últimos anos.

E para completar, o elenco traz nomes como Emma Corrin, Aaron Taylor-Johnson, Willem Dafoe e Bill Skarsgard (que viverá o assombroso vampiro da trama).

