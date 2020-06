10 filmes brasileiros para assistir e celebrar o Dia do Cinema Nacional

Nessa sexta (19), é celebrado o Dia do Cinema Nacional. Mesmo com dificuldades de financiamento, o cinema brasileiro é muito rico e possui inúmeras indicações em prêmios importantes inclusive internacionais. Para comemorar o dia, selecionamos 10 filmes nacionais que estão disponíveis em plataformas de streaming para você assistir no final de semana. Confira:

Hoje eu quero voltar sozinho, Netflix

Lançado em 2015, Hoje eu quero voltar sozinho conta a história de Leonardo, um adolescente com deficiência visual que busca sua independência em meio à sua relação com sua mãe superprotetora. Quando conhece Gabriel, um menino novo na cidade, ele começa a ter sentimentos que nunca teve por mais ninguém e passa a descobrir mais sobre si mesmo e sua sexualidade.

O enredo do filme começou em um curta-metragem lançado em 2010 com o nome de Eu não quero voltar sozinho, que fez tanto sucesso que anos depois evoluiu para o longa. O filme foi escolhido pelo Ministério da Cultura para representar o Brasil no Oscar de Melhor Filme Estrangeiro em 2015, porém não foi finalista e concorreu ao GLAAD Awards na categoria de Melhor Lançamento Limitado, um dos mais importantes prêmios da comunidade LGBT. O filme foi eleito também como o melhor da mostra Panorama do Festival de Berlim pelo voto da crítica e ganhou o prêmio Teddy, destinado a longas com temática homossexual, no mesmo evento. Assista ao trailer.

Aquarius, Netflix

Clara, uma jornalista aposentada, é a última moradora de um edifício chamado Aquarius na Av. Boa Viagem, em Recife. Uma imobiliária conseguiu comprar todos os outros apartamentos visando derrubar o prédio para construir outro mais moderno no ligar. No decorrer do filme, acompanhamos a rotina da protagonista e todos os tipos de ameaça que recebe por parte da construtora para mudar de ideia quanto à venda do imóvel.

A primeira exibição de Aquarius foi no Festival de Cannes em 2016 e concorreu à Palma de Ouro. Sônia Braga, que interpreta a personagem principal, também venceu o prêmio de Melhor Atriz em diversas premiações da América Latina. Assista ao trailer.

Cidade de Deus – 10 anos depois, Netflix

O documentário lançado em 2015 busca resgatar os dez anos passados desde o lançamento de Cidade de Deus, um dos maiores filmes brasileiros que foi indicado quatro vezes ao Oscar. O filme mostra como a vida dos personagens do longa mudou na última década, com entrevistas de nomes como Seu Jorge e Alice Braga. Fernando Meirelles, diretor de Cidade de Deus, participou da produção. Assista ao trailer.

Sobre nós, Amazon Prime Video

Diego é um jovem brasileiro que decide deixar sua cidade natal para estudar cinema na Califórnia. Na época, ele namorava Matheus, e sofre por ter que deixar o amor para trás. Dez anos depois, já formado como cineasta, ele volta ao Brasil e decide fazer um filme sobre sua história de amor com Matheus. Assista ao trailer.

Canta Maria, Amazon Prime Video

Canta Maria se passa nos anos 30 no nordeste brasileiro. Maria, interpretada por Vanessa Giácomo, vive com os país em uma fazenda próxima a um vilarejo tranquilo. Certo dia, Lampião, o mais famoso cangaceiro da época, chega ao local e é abrigado pelos pais de Maria que, quando são descobertos, são mortos por soldados. Muito machucada, ela é levada para a casa de um tio, onde ela descobre novas paixões. Assista ao filme.

Entre nós, Globoplay

Dirigido por Paulo Morelli, Entre nós foi lançado em 2013 com grandes nomes da televisão como Carolina Dieckman, Caio Blat e Paulo Vilhena. Isolados numa casa de campo, um grupo de amigos decide escrever e enterrar cartas destinadas a eles mesmos, para serem abertas dez anos depois. Porém, após uma tragédia ocorrida no mesmo dia, os amigos ficam dez anos sem se reunir.

Passado todo o tempo, no entanto, alguns deles fazem questão de reunir toda a turma de novo para cumprir o combinado. O reencontro traz à tona antigas paixões e um segredo que mudará todo o rumo da história. Assista ao filme.

O Auto da Compadecida, Globoplay

O clássico, que celebra 20 anos em 2020, não poderia ficar de fora da lista. Baseado na peça teatral de mesmo nome do escritor paraibano Ariano Suassuna. O filme conta a história dos amigos João Grilo e Chicó, homens pobres e que passam por dificuldades sobreviver no sertão nordestino.

Apesar de ser uma comédia, O Auto da Compadecida também é uma denúncia sobre as dificuldades enfrentadas pelos moradores da região, que sofre com a seca e a falta de recursos. O filme é um grande sucesso desde seu lançamento no Brasil e em outros países. Assista ao filme.

Benzinho, Telecine

Irene tem quatro filhos e se desdobra para conseguir trabalhar e terminar seus estudos. A situação se torna ainda mais difícil quando seu filho mais velho Fernando é convidado para jogar handebol na Alemanha. Ela, que não está preparada para se despedir do filho, tem que se acostumar com a ideia em poucos dias antes que ele embarque. Assista ao filme.

Era o hotel Cambridge, Telecine

Um grupo de refugiados recém-chegados ao Brasil busca abrigo em um velho edifício do centro de São Paulo. Lá, já vive um grupo de pessoas sem-teto que tem que lidar com os novos morados e aprender a conviver com pessoas tão diferentes, mas, ao mesmo tempo, com realidades parecidas com as suas.

O filme, dirigido por Eliane Caffé, é um resultado da união da Frente de Luta por Moradia (FLM), do Grupo Refugiados e Imigrantes Sem Teto (GRIST) e da Escola da Cidade. O enredo consegue tratar com profundidade a história de vários personagens e é extremamente atual. Assista ao filme.

Que horas ela volta?, Telecine

Val é a empregada doméstica de uma família de elite de São Paulo. Assim como muitas outras mulheres, ela teve de deixar a terra natal, Pernambuco, e a filha, para se mudar para São Paulo e conseguir mandar dinheiro para casa. Ela já trabalha para a família há mais de 13 anos quando Jéssica, sua filha, resolve ir para São Paulo fazer vestibular. Os patrões de Val a recebem em sua casa, mas a partir daí começam vários conflitos entre as famílias, já que Jéssica não aceita a separação de classes impostas no lugar.

Que horas ela volta? é um retrato da desigualdade social brasileira e da realidade de muitas mulheres nordestinas. Protagonizado por Regina Casé, o filme estreiou no Festival de Sundance, nos Estados Unidos e foi muito bem recebido pela mídia. Atualmente é considerado um dos 100 melhores filmes brasileiros, segundo a Associação Brasileira de Críticos de Cinema. Assista ao filme.