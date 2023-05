Sopa, bolo, panqueca e mais: 4 receitas com milho

Versátil, o milho é um ótimo ingrediente para incluir no cardápio do dia a dia, desde sopas até saladas e sobremesas. Além de ser possível usá-lo em receitas salgadas e doces, esse grão tem a vantagem de ser rico em nutrientes.

Ele é uma boa fonte de nutrientes essenciais, como vitaminas B, fibras, carboidratos e proteínas, que podem ajudar a manter uma dieta saudável e equilibrada. Além disso, é rico em fibras (o que ajuda a regular a digestão) e em antioxidantes, como o ácido ferúlico e a luteína, que podem ajudar a proteger o corpo contra danos dos radicais livres e reduzir o risco de doenças crônicas.

Outra vantagem desse ingrediente de múltiplos benefícios é sua facilidade de preparo, o que garante uma variedade saborosa às refeições em casa.

De entradinha à sobremesa, veja a seguir receitas com milho para variar o cardápio:

PANQUECA DE MILHO

Rendimento: 4 porções | Tempo de Preparo: 30min

*Receita cedida pelo Água Doce Sabores do Brasil

Ingredientes

Para a massa

4 ovos

200ml de leite

2 latas de milho verde

200g de farinha de trigo

100ml de óleo

Para o recheio

2 latas de milho verde

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de café de tempero pronto

1 colher de café de sal

1 colher de sopa de cheiro verde

200g de queijo provolone ralado

340g de molho de tomate

Modo de Preparo

Massa: Bata todos os ingredientes no liquidificador. Aqueça uma frigideira, faça as panquecas e reserve. Recheio: Em uma panela, aqueça a manteiga, doure o milho, tempere com sal, tempero pronto e cheiro verde e reserve. Esquente o molho de tomate e deposite um pouco ao fundo de uma travessa. Recheie as massas de panquecas com o milho temperado e o queijo provolone ralado, acomode as panquecas recheadas sob o molho e espalhe o restante sob as panquecas. Sirva quente com arroz branco.

SOPA DE MILHO



Rendimento: 8 pessoas | Tempo de Preparo: 1h30

*Receita cedida pelo Divino Fogão

Ingredientes

10 espigas de milho fresco

50 gramas de bacon em cubos

10 gramas de alho

100 gramas de cebola picada

40 gramas de salsão picado

50 gramas de alho-poró

500 ml de creme de leite

500 ml de leite

50 gramas de canjiquinha

2 gramas de páprica doce

2 gramas de sal

Modo de preparo:

Cozinhe o milho ainda na espiga e reserve. Leve a canjiquinha para ferver em outra panela. Em uma panela alta, coloque o bacon e frite até dourar. Em seguida, adicione alho, cebola, alho-poró e salsão e refogue. Com o milho já cozido e debulhado, pegue metade da quantidade e bata com leite no liquidificador, coe e reserve. Na panela com o refogado, coloque o creme de leite, o milho em grãos, caldo do milho batido, páprica, sal e canjiquinha. Quando ferver, desligue e sirva.

MILHO VERDE COM COSTELINHA SUÍNA

Rendimento: 4 pessoas | Tempo de Preparo: 1h20

*Receita cedida pelo Água Doce Sabores do Brasil

Ingredientes

1 kg de costelinha de porco picada

3 dentes de alho picados

2 colheres de café de páprica doce

1 colher de sobremesa de sal

½ colher de café de pimenta do reino

3 colheres de sopa de óleo

3 espigas de milhos verdes cortadas em pedaços de aprox. 3 cm

80 gramas de cebolas e pétalas

1 litro de água

6 tomates cerejas (opcional)

1 colher de sopa de cheiro verde (opcional)

Modo de preparo

Primeiramente, tempere as costelinhas de porco com o alho, sal, pimenta do reino e o óleo. Em fogo baixo, adicione as costelinhas, coloque metade da água, tampe a panela e deixe cozinhar mexendo de vez em quando aos poucos até secar toda a água da carne. Quando secar e começar a pegar a coloração, continue misturando até que a carne fique dourada e acrescente o milho verde e o restante da água. Misture tudo e deixe cozinhar novamente até que o milho fique cozido e a carne macia. Deixe secar e, se for necessário, adicione mais água para terminar o cozimento do milho. Quando estiver quase seco, adicione as cebolas em pétalas e os tomates cerejas.

Montagem: Em um refratário médio, adicione o as costelinhas e os milhos. Se preferir, salpique cheiro verde ou alecrim.

BOLO DE MILHO

Rendimento: 20 porções | Tempo de Preparo: 1h

*Receita cedida pelo Divino Fogão

Ingredientes

1 lata de milho

1 lata de leite (use a medida da lata de milho)

1 lata de açúcar (use a medida da lata de milho)

1 lata de milho flocão (use a medida da lata de milho)

1/2 lata de óleo de soja (use a medida da lata de milho)

4 ovos

1 colher de sopa de fermento em pó

Modo de preparo

Bata no liquidificador o milho, o leite, o açúcar, o milho flocão, o óleo e os ovos. Bata bem, até virar um creme. Acrescente o fermento em pó e coloque no modo “pulsar” por três vezes, somente para misturar o fermento. Despeje em uma forma untada com margarina e farinha de trigo. Coloque para assar em forno médio, por aproximadamente 40 minutos, até ficar dourado. Espere esfriar e sirva.