Cenoura, limão e framboesa: 3 receitas de bolo para preparar na panela

Tem coisa melhor do que cheiro de bolo se espalhando pela casa? Para acompanhar um café da tarde caprichado, um bolinho sempre vai bem! Para quem cansou dos preparos clássicos, como chocolate e baunilha, trazemos algumas receitas de bolo de sabores diferentes e irresístiveis: limão com calda de laranja-lima, creme de framboesa e bolo mesclado de cenoura com chocolate. Ah, e o melhor: todas podem ser feitas na panela!

Com o aumento de opções no mercado, as panelas para assar bolo podem ser facilmente encontradas. Além de uma mão na roda para quem não possui forno, essas panelas são ótimas opções para sujar menos louça. Confira a seguir:

3 receitas de bolo de panela

Bolo de limão e laranja-lima

Tempo de preparo: 50 minutos

Rendimento: de 6 a 8 porções

*Receita cedida pela Royal Prestige

Ingredientes

Para a massa

1 caixa de mistura pronta de bolo de baunilha

3 ovos grandes

1 xícara de água

1/2 xícara de azeite de oliva

Para o chantilly

2 xícaras de creme de leite fresco

1/2 xícara de açúcar de confeiteiro

1/2 colher (chá) de sal

Para a calda de laranja-lima

1 xícara de açúcar de confeiteiro

1/4 xícara de suco de laranja limão

Para a cobertura

1 embalagem de creme de confeiteiro pronto

2 xícaras de leite

Para decorar

Raspas de limão ou laranja

Fatias finas de limão

Fatias finas de laranja lima

Folhas de hortelã

Modo de preparo

Prepare a massa: Em um bowl, misture todos os ingredientes do bolo e reserve. Prepare o chantilly: Em outro bowl, junte todos os ingredientes do chantilly e misture bem até que fique firme. Guarde na geladeira. Prepare a calda: Em um bowl, misture todos os ingredientes da calda de laranja e reserve. Unte uma caçarola e adicione a massa do bolo. Tampe com a válvula fechada e coloque em fogo baixo. Cozinhe por 20 minutos ou até o bolo estar pronto. Remova a panela do fogo e deixe descansar por 5 minutos. Faça furos por toda a superfície do bolo. Prepare a cobertura: Em um bowl, junte todos os ingredientes da cobertura e misture por 2 minutos até estar homogêneo. Coloque a cobertura sobre o bolo. Deixe na geladeira até a cobertura firmar. Complemente como o chantilly e deixe novamente na geladeira até firmar. Corte, decore com as guarnições e sirva com a calda de laranja-lima.

Bolo de panela de creme de framboesa

Continua após a publicidade

Rendimento: 8 a 12 porções

Tempo: 2 horas

*Receita cedida pela Royal Prestige

Ingredientes

Para a cobertura

1/2 xícara de açúcar em pó ou a gosto

1/2 xícara de purê de framboesa sem sementes

1 colher (sopa) de gelatina de framboesa em pó

1/2 colher (chá) de sal

680g de cream cheese em temperatura ambiente

Para a massa

2 caixas de mistura de bolo pão de ló

1 xícara de manteiga amolecida

6 ovos grandes

2 xícaras de leite integral ou água

Para decorar

Framboesas frescas para finalizar

Modo de preparo

Prepare a cobertura: Misture todos os ingredientes para a cobertura até que fiquem homogêneos. Transfira para um bowl e deixe na geladeira até que esteja pronto para uso. Prepare a massa: Em outro bowl, misture todos os ingredientes do bolo. Reserve. Na panela, passe uma fina camada de óleo em spray e adicione 1/3 de massa e coloque a tampa com válvula fechada. Deixe em fogo baixo e cozinhe por 15 minutos ou até que esteja pronto. Retire do fogo e deixe descansar por 5 minutos. Vire a panela sobre uma tábua de corte. Depois limpe a panela e repita mais duas vezes os passos com a massa restante. Deixe os bolos esfriarem. Uma vez que você tiver três bolos assados, apare a massa conforme necessário para montagem uniforme. Espalhe a cobertura em temperatura ambiente uniformemente sobre as duas camadas inferiores e empilhe os bolos. Espalhe uma fina camada de cobertura em volta do bolo inteiro e deixe na geladeira por, pelo menos, 30 minutos para firmar. Dica: A camada de base fina serve como base para um acabamento liso e uniforme. Uma vez que a cobertura esteja firme, aplique a cobertura restante uniformemente no bolo inteiro e alise para fora. Decore o topo com framboesas frescas.

Bolo de panela mesclado de cenoura e chocolate

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: 1 hora

*Receita cedida pela Royal Prestige

Ingredientes

Para o bolo de cenoura

1 1⁄2 cenouras médias

2 ovos

1/2 xícara de óleo

1 xícara de açúcar

1 pitada de sal

1 xícara de farinha de trigo

1 colher (sobremesa) de fermento em pó

Para o bolo de chocolate

2 ovos

3 colheres (sopa) de achocolatado em pó

1 colher (sopa) de manteiga

1 ½ xícara de farinha de trigo

1 xícara de açúcar

1/2 xícara (chá) de leite

1 colher (sopa) de fermento em pó

Modo de preparo

Prepare o bolo de cenoura: Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos a farinha e o fermento. Coloque a mistura em um bowl e mexa com o batedor de bolo, adicionando a farinha aos poucos e depois o fermento. Reserve. Prepare o bolo de chocolate: Bata todos os ingredientes no liquidificador, menos o fermento. Coloque a mistura em um bowl, com a ajuda de um batedor, acrescente o fermento aos poucos e reserve. Unte a caçarola com óleo de coco, coloque primeiro a mistura de cenoura e depois de chocolate, dividindo a panela com as massas. Coloque no fogo baixo por 45 minutos e depois desligue. Sirva com calda de chocolate.