Receitas de sobremesas com café: Tiramisù, granita, bolo e mais!

Por que deixar o café para finalizar a refeição quando ele pode fazer parte dela? Além de harmonizar perfeitamente com um docinho, a bebida pode facilmente ser inserida em preparos doces. O clássico e delicioso tiramisù é só um exemplo, há dezenas de outras opções para experimentar essa mescla. Opções bem brasileiras, com o pudim e o brigadeiro, também vão muito bem com a adição de um cafezinho – que pode ser expresso, coado ou até solúvel! Vamos aprender algumas receitas de sobremesas com café?

Abaixo, trazemos algumas receitas imperdíveis de doces para quem não dispensa um cafezinho (e vale também acompanhá-los de uma boa xícara de café, por quê não?).

Receita de Tiramisù fácil sem ovo

*Receita cedida pela chef Cris Muratori (Bake and Cake Gourmet)

Ingredientes

125ml creme de leite fresco gelado

125g queijo tipo mascarpone gelado

75g açúcar de confeiteiro, peneirado

1 colher (sopa) de vinho marsala (ou vinho do porto)

Para a montagem

6 biscoitos champanhe, de preferência sem açúcar cristal (ou o suficiente para fazer as camadas)

150ml de café pronto forte (expresso ou coado)

Cacau em pó para polvilhar

Chocolate meio amargo ralado fino para finalizar

Modo de preparo

Bata o creme de leite fresco na batedeira, até ficar em picos firmes. Numa tigela, coloque o queijo mascarpone e, com o auxílio de um batedor de arame, misture bem. Acrescente o açúcar e o vinho e continue batendo até obter um creme encorpado e homogêneo. Adicione o creme de mascarpone ao creme de leite batido e misture, sem bater, com o batedor de arame para incorporar. Trabalhe rápido, o creme precisa permanecer gelado. Montagem: Se possível, tente fazer 3 camadas. Coloque o café em um prato fundo. Molhe 1/3 dos biscoitos champanhe no café e transfira para uma travessa ou tigelinhas individuais fundas, colocando-os um ao lado do outro até cobrir o fundo. Pode parti-los, se necessário, para cobrir tudo. Espalhe 1/3 do creme sobre os biscoitos. Polvilhe o cacau em pó. Repita os passos anteriores mais duas vezes, terminando com o creme. Nivele bem e adicione o chocolate ralado por cima.

Minitorta com creme de café e paçoca

*Receita da culinarista Bettina Orrico

Ingredientes

1/2 xícara de manteiga gelada

1 1/2 xícara de farinha de trigo

4 gemas

1/2 xícara de açúcar refinado

1 pitada de sal

1/4 xícara de maisena

1 xícara de leite

4 colheres (sopa) de café pronto forte

Paçoca esmigalhada para finalizar

Modo de preparo

Em uma tigela, misture com as mãos a manteiga e a farinha de trigo até obter consistência de farofa. Adicione 4 colheres (sopa) de água gelada e misture até formar uma massa homogênea. Forre com ela seis miniformas de alumínio. Faça furos com um garfo. Com papel-alumínio, cubra somente a lateral da massa, não o fundo (para limitar a espessura da borda na hora de assar). Leve ao forno preaquecido a 180ºC por 20 minutos. Retire o papel e volte ao forno até que a massa doure ligeiramente. Reserve. Em uma panela, em fogo médio, misture os demais ingredientes até engrossar e formar um creme homogêneo. Recheie a massa com esse creme. Finalize polvilhando com a paçoca. Deixe esfriar, desenforme e sirva.

Brigadeiro intenso de café

*Receita cedida pela Nestlé

Ingredientes

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de café solúvel intensidade máxima

1/2 lata de creme de leite

1 colher (sopa) de cacau em pó 50%

1 xícara (chá) de chocolate granulado

Modo de preparo

Em uma panela, coloque o leite condensado, o café solúvel, o creme de leite e o cacau em pó e misture bem. Cozinhe por cerca de 10 minutos ou até soltar do fundo da panela. Despeje num prato, espere esfriar, enrole os brigadeiros e passe pelo chocolate granulado.

Tiramisù com amareto

*Receita cedida pelo chef Diego Sacilotto, do Galpão da Mamma

Ingredientes

2 potes de queijo mascarpone

2 pacotes de biscoito champanhe

10 unidades de gema de ovo

170 gramas de açúcar

300 mililitros de café expresso

70 mililitros de licor amaretto

50 gramas de cacau em pó

Modo de preparo

Na batedeira, misture as gemas com o açúcar até que elas fiquem brancas. Em velocidade baixa, acrescente o mascarpone e bata até a mistura ficar homogênea. Reserve. Misture o café e o amaretto em uma tigela larga e rasa. Reserve. Espalhe o creme de mascarpone no fundo de uma forma. Reserve. Molhe o biscoito champanhe na mistura de café com amaretto e os coloque sobre o creme. Repita o processo em camadas e finalize com creme de mascarpone. Refrigere por 6 horas. Cubra com cacau e sirva. Sugestão de decoração: finalize com lâminas de amêndoas e mini suspiros.

Pudim de café

*Receita cedida pela personal chef Ana Regina Bonifácio, do GetNinjas

Ingredientes

Para a calda

1 ½ xícara de açúcar demerara

1 xícara de água

1 colher de café solúvel

Para o pudim

2 latas de leite condensado

8 ovos peneirados

400ml de leite

3 colheres de sopa de café solúvel

Modo de preparo

Prepare a calda: Coloque o açúcar e a água em uma panela e leve ao fogo brando até virar uma calda. Unte a forma canelada com a metade da calda. Prepare o pudim: No liquidificador, adicione os ovos, o leite condensado, o leite e o café solúvel e bata por aproximadamente 4 minutos. Coloque a mistura na forma de pudim devidamente untada com metade da calda, cubra com papel alumínio e leve para assar em banho-maria no forno preaquecido a 160ºC. Após 25 minutos, retire o papel alumínio e deixe assar por mais 40 minutos. Após esse período, espete o pudim com um palito, se sair “sequinho” já está assado. Espere o pudim esfriar para desenformá-lo. Na outra metade da calda, adicione o café solúvel. Com o pudim já desenformado, despeje a calda e leve para gelar por pelo menos duas horas. Enfeite com chantilly.

Bolo de chocolate com brigadeiro de café e ganache

*Receita cedida pela personal chef Ana Regina Bonifácio, do GetNinjas

Ingredientes

Para a massa

3 xícaras de farinha de trigo peneirada

2 xícaras de açúcar demerara

1 xícara de cacau em pó

1 ½ de água morna

1 xícara de óleo

3 ovos grandes em temperatura ambiente

1 ½ colher (sopa) de fermento biológico

1 colher (sopa) de bicarbonato

Para a ganache

400g de chocolate meio amargo

200g de creme de leite, de preferência fresco

Para o brigadeiro de café

1 lata de leite condensado

1 colher (sopa) de manteiga sem sal

3 colheres (sopa) de café solúvel

1 colher (sopa) de cacau em pó

1 lata de creme de leite

Modo de preparo

Prepare a massa: Em um bowl, misture a farinha com o cacau e reserve. Em outro recipiente, misture a água e o óleo e reserve também. Bata os ovos com o açúcar, até ficar um creme liso e homogêneo, acrescente a mistura de farinha com chocolate aos poucos. Após todos os ingredientes misturados, acrescente a água com óleo em pequenas quantidades, mas não pare de bater. Quando a massa estiver lisa, adicione o bicarbonato e desligue a batedeira. Por fim, acrescente o fermento, mexendo delicadamente de baixo para cima para envolver toda massa. Coloque a massa numa forma retangular untada e leve para assar por 30 minutos ou até dourar em forno preaquecido a 180°C. Deixe esfriar e reserve. Dica: para deixar a massa mais úmida, prepare uma caldinha de café fraco com um pouco de açúcar e derrame na massa após assada. Prepare a ganache: Coloque o chocolate em um bowl e leve-o para derreter em banho maria no fogo baixo. Quando estiver totalmente derretido desligue o fogo e misture o creme de leite. Deixe esfriar em temperatura ambiente. Prepare o brigadeiro: Em uma panela, coloque o leite condensado, o café solúvel, a manteiga e o cacau em pó. Mantenha-os em fogo médio, mexendo sem parar até a mistura desgrudar do fundo da panela e ficar em ponto de cobertura. Retire do fogo e adicione o creme de leite. Reserve até o brigadeiro ficar na temperatura ambiente. Montagem: Corte o bolo ao meio com cuidado (para ajudar, use uma linha) e espalhe o recheio de brigadeiro. Depois, coloque a outra parte do bolo por cima e cubra com a ganache de chocolate.

Granita de Café

Ingredientes

500 ml água

5 colheres (sopa) de café em pó

1 colher (chá) de adoçante culinário (ou xilitol)

1 colher (café) de canela em pó

3 favas de cardamomo (abra as vagens e retire as sementes)

Modo de preparo

Em uma chaleira, leve a água para ferver para preparar o café. Arrume o pó no coador e coe o café. Em uma leiteira, misture o café com o adoçante culinário e a canela e o cardamomo. Coloque a leiteira dentro de um refratário com água gelada ou com gelo e deixe até esfriar bem. Despeje em uma forma de um jeito que fique uma camada fina e leve para o freezer até gelar. Retire do freezer, deixe uns 2 a 3 minutos para amolecer um pouco. Quebre a placa de café congelada, coloque no processador ou liquidificador e bata usando a função pulse de 2 a 3 vezes rapidamente, para triturar. Montagem: Coloque o café triturado em copos ou em taças de milkshake. Sirva imediatamente ou mantenha no freezer até a hora de servir.

Café Dalgona

*Receita da leitora Cleide Alvarez

Ingredientes

2 colheres (sopa) de café solúvel

2 colheres (sopa) de açúcar refinado

2 colheres (sopa) de água quente

4 unidades de gelo

1 xícara (chá) de leite gelado

Modo de preparo

Em um recipiente, coloque o café solúvel, o açúcar e 2 colheres (sopa) de água quente. Bata bem com o auxílio de uma batedeira ou fouet até a mistura ficar clara e com uma consistência cremosa. Reserve. Em um copo, coloque as pedras de gelo e o leite deixe aproximadamente dois dedos faltando pra encher a taça. Coloque por cima a mistura cremosa reservada e preencha até o topo. Polvilhe chocolate em pó e sirva.