Leves e refrescantes: 4 drinques com rum para desfrutar no verão

Para você que ama coquetelaria, este é o momento de explorar combinações leves e refrescantes, perfeitas para animar aquele dia ao redor da piscina, ou aquela noite gostosa entre amigos. Para inovar, o bartender Daniel Santos, parceiro da Cavendish, ensina o passo a passo de 4 drinques com rum – base que é ideal para a temporada por conta do seu frescor.

Banana Daiquiri

Ingredientes:

½ Banana;

15 ml de suco de limão;

45 ml de Rum envelhecido;

15 ml de licor de banana;

2 colheres de açúcar demerara;

Gelo.

Modo de preparo: bata tudo no liquidificador com algumas pedras de gelo. Depois, é só colocar o líquido em uma taça longa. Coloque um pedaço de banana no topo da taça para enfeitá-la.

Kingston Negroni

Ingredientes:

30ml de Rum;

30ml de Campari;

30ml de Vermute Doce;

1 Rodela de Laranja;

Gelo.

Modo de preparo: mexa todos os ingredientes com gelo. Coloque gelo até o topo de um copo baixo, coe e coloque no copo. Coloque a rodela de laranja no topo para decorar.

Daiquiri

Ingredientes:

45 ml de rum;

15 ml de xarope simples;

25 ml de suco de limão taiti;

1 Rodela de limão taiti.

Modo de preparo: bata todos os ingredientes em uma coqueteleira com gelo. Depois, coe para uma taça e coloque no topo a rodela de limão.

Mojito

Ingredientes:

60ml de Rum;

25ml de suco de limão;

40ml de água com gás;

10-12 folhas de hortelã.

Modo de preparo: aperte as folhas de hortelã e acrescente dentro do copo. Em seguida, adicione gelo e os ingredientes, deixe por último a água com gás. Mexa um pouco, apenas para misturar os ingredientes. Finalize com um ramo de hortelã e uma fatia de limão.