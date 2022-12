Dicas de chefs para escolher e preparar peixes em casa

Um peixe, seja preparado no forno ou fritinho, é sempre uma boa ideia de refeição leve e saborosa. E não é nem preciso esperar uma ocasião especial para incluí-lo no cardápio. Que tal se arriscar na cozinha preparando um peixe caprichado?

Mas antes de se aventurar em novas receitas, é importante se atentar à escolha de um bom ingrediente. Assim como outras carnes, o peixe pode trazer riscos à saúde se não estiver fresco, refrigerado e bem armazenado. E como identificar um peixe saudável?

Olivardo Saqui, proprietário do restaurante Quinta do Olivardo, e Patricia Sampaio Bettencourt, chef do restaurante A Bela Sintra, dão dicas de especialistas para levar em conta na hora de ir para a feira ou ao mercado – além de receitas bem especiais para preparar no dia a dia. Confira a seguir.

Como saber se o peixe está bom?

Para saber se o peixe está fresco e apropriado para o consumo, é preciso ficar atento a alguns detalhes. Veja as dicas dos chefs:

PELE : Deve estar brilhante, úmida e bem aderida. As escamas não podem estar soltas, pois em peixes frescos elas estão sempre bem firmes e resistentes, devendo estar translúcidas e brilhantes. As escamas devem estar aderidas à pele, e as brânquias, avermelhadas. Já no caso de filés, a carne deve ser firme e elástica.

: Deve estar brilhante, úmida e bem aderida. As escamas não podem estar soltas, pois em peixes frescos elas estão sempre bem firmes e resistentes, devendo estar translúcidas e brilhantes. As escamas devem estar aderidas à pele, e as brânquias, avermelhadas. Já no caso de filés, a carne deve ser firme e elástica. OLHOS : No caso dos peixes inteiros, observe bem os olhos: eles devem ser salientes e bem brilhantes.

: No caso dos peixes inteiros, observe bem os olhos: eles devem ser salientes e bem brilhantes. ODOR: O odor do peixe deve ser característico, porém suave, sem ser desagradável.

Como escolher um bacalhau saudável e saboroso

O bacalhau é uma ótima opção para preparar em datas especiais ou até mesmo no dia a dia – numa receita prática de salada ou no forno. Seja fresco, em postas, ou já pronto, na embalagem, também é importante saber algumas particularidades desse peixe para escolher a melhor peça.

“Assegure que o bacalhau não tenha manchas vermelhas ou de sangue na carne. Se você comprar um bacalhau já embalado, fique de olho para garantir que não está levando também pedaços de rabo e barbatanas, que terão de ser descartados”, aconselha Olivardo Saqui, proprietário do restaurante Quinta do Olivardo.

O chef alerta também sobre a possibilidade da superfície do bacalhau apresentar um pó fino branco, cinza ou amarelo: “é um indício de que o produto foi mal processado e conservado”, diz o especialista.

Como armazenar seu peixe

Tão importante quanto garantir que adquiriu um peixe fresco e de qualidade é se certificar de que seu armazenamento está correto: e não só na hora de levar o produto para a casa, mas ainda no mercado.

“A conservação do peixe é fundamental para manter o sabor e frescor do produto. Nos locais que o vendem fresco, ele deve estar armazenado em gelo”, destaca Olivardo.

Ao chegar em casa, o primeiro passo é limpar o peixe. Após isso, a chef de cozinha Patricia aconselha descartar a embalagem da peixaria ou supermercado – que pode conter resíduos – e colocá-lo em um prato, envolvendo com pano úmido. Ela indica armazenar o peixe em recipientes fáceis de fechar, para garantir mais praticidade. “Se optar por congelar, envolva o peixe em papel filme e coloque em um pote de vidro ou plástico com tampa e leve ao freezer”, recomenda.

O chef Olivardo ressalta a importância de manter o bacalhau sempre resfriado, a no máximo 2ºC. Já os congelados devem ser mantidos no freezer e descongelados na geladeira: “o produto descongelado jamais deve ser congelado novamente”, faz o alerta.

Peixe no forno: as espécies mais indicadas

Além de prático, o peixe preparado no forno traz aquele sentimento de almoço especial, para ser servido numa mesa de celebração. Mas, apesar de fácil de preparar, nem sempre o resultado é satisfatório. Um peixe seco pode transformar o prato em algo bem desagradável, e não tem tempero ou acompanhamento que resolva…

Sendo assim, os chefs indicam alguns peixes que se dão muito bem nesse tipo de preparo. Bacalhau, tilápia, namorado, linguado e pescada são as espécies ideais para levar ao forno. “Entre as melhores opções está o bacalhau, que pode ser feito em postas, lascas, desfiado ou inteiro”, indica Olivardo.

Para garantir sabor, Patricia aconselha fazer uma marinada bem caprichada antes de levá-lo ao forno, o que irá agregar sabor e tempero ao peixe.

Dicas para não deixar o peixe seco

Além de escolher o peixe correto, o ideal, segundo o chef, é caprichar nos temperos e regá-lo com bastante azeite. “A tilápia, por exemplo, pode ser preparada no forno em iscas, inteira ou em filés. Para dar sabor, acrescente bastante azeite e ervas e asse com a pele, o que deixa o peixe mais suculento.”

Patricia, chef do restaurante A Bela Sintra, nos atenta também para a temperatura do cozimento. “O peixe costuma assar rápido no forno, e a temperatura ideal e o tempo é o que faz a diferença entre um peixe úmido e um seco.”

Os melhores acompanhamentos para uma receita com peixe

O peixe pode ser a estrela principal da refeição, mas os acompanhamentos podem ajudar a fazê-lo brilhar. Legumes variados, ervas, manteiga, azeite e limão costumam ser ingredientes que agregam sabor ao peixe. Entre os legumes, batata, cenoura e pimentão costumam ser escolhas sem erro. Já para realçar o sabor, o chef da Quinta do Olivardo recomenda utilizar ervas com sabor suave, como o tomilho.

Já o sabor intenso do bacalhau pede acompanhamentos mais neutros e simples, que permitam que o peixe seja o destaque. Arroz branco, batata, pimentão e cebola são boas opções.

Receitas práticas e deliciosas com peixe

A seguir, os chefs ensinam receitas variadas com peixe, tanto para servir como destaque da refeição ou como acompanhamento. Confira:

Salada de batata com bacalhau – Chef Olivardo Saqui, da Quinta do Olivardo

Tempo de Preparo: 40 minutos | Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes

4 batatas cozidas, sem casca e cortadas

3 ovos cozidos e picados

50 gramas de azeitonas verdes fatiadas

1 ramo de cebolinha verde picada

50 ml de azeite

Sumo de 1 limão

Sal a gosto

300 gramas de bacalhau cozido e desfiado

Decoração

2 ovos cortados em lua

5 azeitonas verdes

1 ramo de salsinha

Modo de preparo

Em uma tigela, coloque as batatas, os ovos, a azeitona e a cebolinha. Tempere com o azeite, limão e sal e misture bem. Por último, acrescente o bacalhau, misturando delicadamente com os demais ingredientes. Decore com os ovos, as azeitonas e a salsinha.

Bacalhau à Moda da Dalva – Chef Olivardo Saqui, da Quinta do Olivardo

Tempo de Preparo: 40 minutos | Rendimento: 2 a 3 pessoas

Ingredientes

30g de alho laminado

50ml de azeite

700g de bacalhau em lascas dessalgado

100g de cebola fatiada

2 tomates cortados em gomos

100g de pimentão vermelho em tirinhas

100g de batata em rodelas já cozidas

Sal a gosto

50ml de vinho branco seco

2 ovos cozidos para decorar

2 unidades de palmito em rodelas

Salsinha picada a gosto

Azeitonas pretas para decorar

Modo de preparo

Em uma frigideira, doure o alho no azeite e acrescente as lascas de bacalhau. Deixe dourar todos os lados por aproximadamente 8 minutos. Acrescente a cebola, o tomate, o pimentão, as batatas e o sal, cozinhe até murchar. Despeje o vinho branco seco e cozinhe por mais alguns minutos. Despeje em uma travessa e decore com os ovos, palmito, salsinha e azeitonas pretas.

Pescada no papelote – Patricia Sampaio Bettencourt, chef do A Bela Sintra

Tempo de Preparo: 35 minutos + tempo de marinada | Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes

Para a marinada

2 postas de pescada

1 copo (americano) de vinho branco

Sumo de 2 limões

2 dentes de alho picados

1/2 cebola cortada em rodelas

Salsa, coentro, tomilho e sal a gosto

Para o peixe

1 fio de azeite

1/2 cebola cortada em rodelas

Salsa, coentro, tomilho a gosto

1 limão cortado em rodelas

Pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Coloque as postas do peixe para marinar com o vinho branco, o sumo dos limões, o alho, a cebola, a salsa, o coentro, o tomilho e o sal. Deixe marinar por pelo menos 2 horas na geladeira. Após isso, escorra a marinada e coloque uma folha de papel alumínio dentro de um refratário que possa ir ao forno. Acomode as postas de pescada sobre o papel alumínio e regue com o azeite, a cebola, a salsa, o coentro, o tomilho, o limão e a pimenta. Feche bem todas as pontas do papel alumínio, como se fosse um envelope. Asse no forno preaquecido a 200°C por 20 minutos. Retire do forno e, com cuidado, abra o envelope e deixe por mais 5 minutos, apenas para dar uma leve dourada. Sirva com legumes variados, saladas, arroz de brócolis ou arroz de tomate.