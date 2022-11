10 restaurantes brasileiros estão entre os 50 melhores da América Latina

A famosa lista dos Latin America’s 50 Best Restaurants 2022, que avalia e apresenta os 50 melhores restaurantes da América Latina, divulgou nesta quarta-feira (16) a classificação que celebra a diversidade e a riqueza do cenário gastronômico da região. Pela primeira vez,10 restaurantes brasileiros estão entre os melhores da América Latina.

O brasileiro mais bem classificado foi A Casa do Porco, dos chefs Janaina Torres e Jefferson Rueda, que ocupa a 4ª colocação no ranking. Em julho deste ano, o restaurante paulista levou o 7º lugar da lista mundial da premiação.

O carioca Oteque, do chef Alberto Landgraf, aparece na 12ª posição, depois de já ter estreado no ranking mundial em 47º posto. Em seguida, aparece o paulistano Evvai (14º), do chef Luiz Filipe Souza; o carioca Lasai (20º), de Rafael Costa e Silva e o Maní (21º), da chef Helena Rizzo.

São Paulo teve destaque na premiação com sete entradas, incluindo A Casa do Porco (no posto 4), nomeado The Best Restaurant in Brazil, e o Metzi (em 27º), o Charco (em 35º) e o Nelita (em 39º), como novas entradas.

O primeiro lugar foi concedido ao peruano Central, comandado pelos chefs s chefs Virgilio Martínez e o restaurante da chef Pía León, eleita a melhor chef na categoria feminina pela World’s 50 Best Restaurants.A casa é uma ode às paisagens, à história e às tradições únicas do Peru e eles lideram a votação anual pela primeira vez desde 2016.

Buenos Aires e Lima continuam o seu reinado enquanto referências gastronômicas, tendo cada uma oito restaurantes na lista. Além do Don Julio, no segundo posto, outros acréscimos notáveis da capital argentina incluem o Julia (na posição 50), como nova entrada, e o Elena (na posição 40), que entra novamente na lista.

A cerimônia do Latin America’s 50 Best Restaurants 2022 foi realizada em Mérida, em Yucatán, e foi o primeiro encontro de toda a comunidade gastronômica da América Latina desde 2019. “Estamos entusiasmados por regressar à região com a primeira lista regular dos Latin America’s 50 Best Restaurants desde 2020, e o nosso primeiro encontro com toda a comunidade gastronômica da região desde 2019. Os últimos três anos estimularam mudanças significativas no setor, que originaram uma série de novos restaurantes e destinos que estão sendo destacados na lista para 2022. É uma honra poder celebrar mais uma vez a resiliência e a riqueza da região em termos de gastronomia.”, afirmou William Drew, Diretor de Conteúdos dos Latin America’s 50 Best Restaurants, durante a cerimônia.

Confira a classificação completa:

1º – Central – Lima

2º – Dom Julio – Buenos Aires

3º – Maido- Lima

4º – A Casa do Porco – São Paulo

5º – El Chato – Bogotá

6º- Maito – Cidade do Panamá

7º – Pujol – Cidade do México

8º – Kjolle – Lima

9º – Mayta – Lima

10º – Borago- Santiago

11º – Mérito – Lima

12 º- Oteque – Rio de Janeiro

13º – Leão – Bogotá

14º- Evvai – São Paulo

15 º- Mishiguene- Buenos Aires

16º – Fauna- Vale de Guadalupe

17º- Le Chique- Cancún

18 º- Vila Torél-Enseada

19º – Celele- Cartagena

20º- Lasai- Rio de Janeiro

21º- Maní- São Paulo

22º- El Preferido de Palermo- Buenos Aires

23º- Sul 777- Cidade do México

24º- Nuema- Quito

25º – Parador La Huella – José Inácio

26º- Chile- Buenos Aires

27º- Metzi- São Paulo

28º- Máximo Bistrô- Cidade do México

29º – Arca – Tulum

30° – Astrid e Gastón- Lima

31° – Sublime- Cidade de Guatemala

32° – Rafael – Lima

33° – D.O.M- São Paulo

34° – Pangeia – Monterrey

35° – Charco- São Paulo

36° – Aramburu- Buenos Aires

37° – Roseta – Cidade do México

38° – Osso- Lima

39° – Nelita- São Paulo

40° – Elena- Buenos Aires

41° – Alcaide – Guadalajara

42° – La Docena – Guadalajara

43° – Quintonil- Cidade do México

44° – Mil- Moray

45° – Gustu- La paz

46° – Manu- Curitiba

47° – Diacá – Guatemala

48° – Gran Dabbang – Buenos Aires

49° – Mesa Franca – Bogotá

50° – Júlia – Buenos Aires