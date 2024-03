Com a Semana Santa e a Páscoa se aproximando, muitos se preparam para a tradição de abster-se de carne vermelha. Mas isso não significa que o dia precisa ser sem sabor! As receitas sem carne para a sexta-feira Santa apresentam não só preparos elaborados com bacalhau, mas com tantos outros peixes variados.

A seguir, trazemos uma variedade de receitas que não utilizam carne, com opções deliciosas e nutritivas para todos os gostos. Do clássico bacalhau à criatividade de pratos com peixes diferentes – e até veganos –, inspire-se com sugestões que vão tornar sua Sexta-feira Santa ainda mais especial.

Receitas sem carne para Sexta-feira Santa

Peixe ao coco

*Receita cedida pela Nestlé

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de leite de coco

1/2 xícara (chá) de leite integral

500 g de peixe em postas

1 pitada de sal

2 envelopes de tempero pronto sabor legumes

1 tomate sem pele e sem sementes picado

1 colher (sopa) de coentro picado

Modo de preparo

Em uma panela, aqueça o leite de coco e o leite. Junte o peixe e o sal e cozinhe em fogo baixo por cerca de 20 minutos. Misture tempero pronto e o tomate e cozinhe por mais cerca de 5 minutos. Misture o coentro e sirva a seguir.

Moqueca de palmito

*Receita cedida pela chef Estela Passoni

Ingredientes

6 tomates picados

1 cebola picada

1/4 pimentão vermelho picado

5 dentes de alho

1 pimenta-dedo-de-moça picada

1/2 litro de caldo de legumes

1 kg de palmito pupunha em cubos

4 tomates em rodelas

1 cebola em rodelas

Coentro a gosto

250 mililitros de leite de coco

2 colheres (sopa) de azeite de dendê

Modo de preparo

Bata no liquidificador os tomates, a cebola, o pimentão, o alho, a pimenta dedo-de-moça e o caldo de legumes. Coloque o caldo numa panela e leve para cozinhar em fogo brando até que forme um molho espesso. Tempere com sal a gosto. Em uma olha panela (de preferência própria para moqueca), coloque metade do molho e monte camadas de cebola, tomate, coentro e pupunha. Cubra com o restante do molho, acrescente o dendê e, por último, o leite de coco. Leve para cozinhar por aproximadamente 10 minutos. Ajuste o sal.

Bacalhau à Brás

*Receita cedida pelo selo Bacalhau da Noruega

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

600g de bacalhau Gadus morhua da Noruega, após dessalgar

1 quilo de batata

3 cebolas

2 dentes de alho

Salsinha a gosto

20ml de azeite extravirgem

6 ovos

Sal a gosto

200ml de leite

Pimenta malagueta

Azeitonas pretas

Modo de preparo

Coloque água no fogo e quando estiver próximo a ferver coloque o bacalhau. Quando a água começar a ferver, desligue o fogo imediatamente. Deixe cozinhar por cerca de 3 minutos com o fogo desligado e reserve. Corte as cebolas, pique os alhos e a salsinha. Numa tigela, coloque os ovos e junte o leite. Tempere com sal e pimenta e com a ajuda de um garfo ou de um batedor bata muito bem. Quando o bacalhau estiver cozido, retire a pele, as espinhas e desfaça o bacalhau em camadas. Em uma panela, leve o azeite ao fogo e refogue a cebola com o alho em fogo médio. Quando estiver dourada, junte os pedaços de bacalhau, misture e adicione a batata. Misture tudo muito bem e com o fogo baixo junte os ovos misturando, tendo cuidado para não os cozinhar demais. Assim que estiverem em creme, retire do fogo. Antes de servir, polvilhe a salsinha picada e decore com azeitonas.

Namorado assado com alcaparras

*Receita cedida pela Ekma

Ingredientes⠀

3 quilos de peixe namorado⠀

Camarões pequenos a gosto, temperados com sal e azeite de oliva

6 dentes de alho amassados com sal⠀

Suco de meio limão

1 colher de sopa de salsinha picada⠀

1 colher de sopa de cebolinha picada

1 colher de sopa de coentro picado⠀

1 sachê de 250g de molho de tomate refogado

1 colher de sopa de alcaparras

1 colher de sopa de molho de mostarda

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Limpe e lave bem o peixe namorado. Seque o peixe com papel toalha ou pano de prato limpo e tempere com alhos batidos, sal e suco de limão. Deixe marinando por 10 minutos. Enquanto isso, prepare o recheio. Refogue os camarões com alho e azeite, e tempere com sal. Assim que os camarões ficarem avermelhados retire-os do fogo e reserve. Na mesma frigideira, junte o molho de tomate refogado, a salsa, a cebolinha e o coentro, tempere com sal e pimenta. Mexa bem até o molho ficar mais encorpado. Apague o fogo e junte os camarões. Unte a assadeira com um pouco de azeite e forre o fundo com batatas em rodelas temperadas com sal e pimenta-do-reino. Recheie o peixe aberto com os camarões e feche costurando com uma linha comum e coloque na assadeira sobre as batatas. Coloque as alcaparras por cima. Cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus por cerca de quarenta minutos ou até assar. Retire o papel alumínio, passe um pouco de manteiga com mostarda por cima e volte para dourar um pouco. Sirva com arroz branco e salada de sua preferência.

Bacalhau à Lagareiro com batatas ao murro

*Receita cedida pelo selo Bacalhau da Noruega

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

400g de bacalhau Gadus morhua da Noruega, após dessalgar

1 folha de louro

4 dentes de alho

100ml de azeite

Para as batatas ao murro

400g de batatas

1 cebola em tiras

25ml de azeite

Sal a gosto

Para os legumes

100g de espinafres

1 cebola em tiras

Pimenta-malagueta fresca a gosto

Suco de limão

Gengibre fresco ralado

Coentro a gosto

Modo de preparo

Coloque o bacalhau em uma travessa, regue com metade do azeite e coloque o alho e a folha de louro por cima. Leve a travessa ao forno a 220 °C durante 15-20 minutos. Regue um pouco de azeite enquanto o bacalhau está no forno para o manter suculento e com uma cor bonita. Prepare as batatas ao murro: Cozinhe as batatas com casca durante 10 minutos. Escorra a água e leve as batatas ao forno ou à grelha até que fiquem assadas. Saltear numa frigideira com cebola frita e alho e esmague ligeiramente para que absorvam o gosto da cebola e do alho. Prepare os espinafres salteados: Frite tiras da cebola e da pimenta-malagueta em azeite. Acrescente os espinafres e sal e salteie durante 40 segundos. Salpique com um pouco de suco de limão, gengibre ralado e coentros picados.

Bacalhau Pil Pil

*Receita cedida pelo chef Martin Casilli, do Sky Hall Garden

Rendimento: 8 porções

Ingredientes

2 quilos e meio de bacalhau em postas já dessalgado

Sal e pimenta-branca moída a gosto

20 dentes de alho (inteiros e ligeiramente amassados)

Alecrim a gosto

1 ½ litro de azeite de oliva

Modo de preparo

Temperar o bacalhau com sal, pimenta, alho e alecrim. Dispor em uma forma e cobrir com azeite. Levar ao fogo a 90°c por aproximadamente 2 horas. A temperatura precisa ser bem baixa para não fritar as postas do peixe, e sim, confitá-las. Após a cocção estar completa. Drene todo o liquido (azeite e os líquidos do bacalhau que saem durante a cocção) e emulsione com um mixer até obter uma textura ligeiramente cremosa. Ajuste sal e pimenta se necessário. Montagem: Disponha o molho no prato e sirva com a posta do bacalhau e um grande fio de azeite. Pode utilizar como guarnição vegetais salteados ou rúcula bem fresca.

Panelinha de Bacalhau Cremoso

*Receita cedida pelo chef Pedro Mattos, do Pappagallo Cucina

Ingredientes

1 quilo de bacalhau

1 ½ litro de leite integral

2 cebolas brancas grandes picadas

1 colher de sopa de manteiga

1 colher de sopa de alho picado

Fonduta de queijo o quanto baste

Pimenta Tabasco a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Coloque o bacalhau para cozinhar no leite integral até ficar em ponto de desfiar e reserve-o separado do caldo que vai sobrar. Em outra panela adicione a cebola picada e a manteiga até caramelizar, depois entre com o alho picado até dourar. Acrescente o bacalhau cozido e desfiado e um pouco do caldo que sobrou do cozimento e um pouco de fonduta, o suficiente para que fique cremoso. Tempere com a pimenta tabasco e corrija o sal.

Papillote de Saint Peter com Cogumelos e Cenoura

*Receita cedida pela Nestlé

Rendimento: 4 porções

Ingredientes

4 filés de Saint Peter (cerca de 400g)

1 cebola em meia lua

1/2 xícara (chá) de saquê

1 colher (sopa) de gengibre ralado

8 galhinhos de tomilho fresco

1/2 cenoura em lascas

1/2 colher (chá) de sal

1 pitada de pimenta-do-reino branca

Cheiro verde fresco a gosto ou 2 sachês tempero pronto sabor cheiro verde

2 xícaras (chá) de cogumelos (shitake, paris, portobello)

2 colheres (sopa) de manteiga

4 colheres (sopa) de cebolinha-verde na diagonal

Modo de preparo

Em um recipiente, misture os filés, a cebola, o saque, o gengibre, o tomilho, as cenouras, o sal, a pimenta-do-reino branca e o cheiro verde. Deixe descansar, cerca de 30 minutos, na geladeira. Corte 4 retângulos de papel alumínio (cerca de 25 x 35 cm cada) e, sobre cada retângulo, coloque 4 retângulos de papel-manteiga de mesmo tamanho, para formar os 4 papillotes. Sobre cada um deles coloque um pouco dos cogumelos, um pouco da cenoura, um filé de peixe, uma camada de cebolas, um galhinho de tomilho e um pedacinho de manteiga. Feche os papillotes, unindo as pontas para cima para formar um pacote. Coloque-os em uma assadeira e leve para assar em forno médio-alto (200°C), preaquecido, por cerca de 25 minutos. Abra os papillotes, polvilhe a cebolinha verde e sirva a seguir.