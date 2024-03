8 ovos de Páscoa com brinquedos para as crianças

Da caça aos ovos de chocolate até a visita do coelho, não há dúvidas de que as crianças têm motivos de sobra para amar o feriado! E quando o assunto é encontrar o presente ideal para elas, ovos de Páscoa com brinquedos são os grandes favoritos.

Ovos de Páscoa com brinquedos para as crianças

Ovo de Páscoa Hot Wheels – Lacta (166g | R$76,90)

Ovo de páscoa Hot Wheels Seu pequeno é fã dos carros e monster trucks? A Lacta se une à Hot Wheels para uma parceria que vai render uma Páscoa animada e cheia de corridas. O ovo conta com uma casca de chocolate ao leite e vem acompanhado de um monster truck radical, além de uma cartela de adesivos para decorar o brinquedo. Compre agora: Amazon - R$ 76,90

Ovo de Páscoa Kit Massinha Patrulha Canina – Brasil Cacau (120g | R$84,90)

Ovo de Páscoa Kit Massinha Patrulha Canina Entre os grandes fenômenos de desenhos infantis está “Patrulha Canina”, e é claro que as personagens chegaram para fazer parte da comemoração da criançada. O kit é composto por uma casca de chocolate ao leite deliciosa, além de um kit de massinha para modelar, com cortadores e cores diversas. Compre agora: Brasil Cacau - R$ 84,90

Ovo de Páscoa Bella’s unicórnio – Cacau Show (160g | R$84,99)

Ovo de páscoa Bella’s unicórnio Apaixonada pelo mundo das fadas e dos unicórnios? A Cacau Show traz mais uma opção perfeita para a criançada que é ama fantasia. O ovo, feito de chocolate ao leite, vem com um estojo de pelúcia de unicórnio e um tablete de chocolate ao leite de 5g. Compre agora: Cacau Show - R$ 84,99

Continua após a publicidade

Ovo de Páscoa pelúcia Snoopy – Cacau Show (160g | R$94,99)

Ovo de páscoa pelúcia Snoopy Nada como um presente clássico para conquistar a criançada na Páscoa: uma pelúcia! Este ovo de chocolate ao leite vem com o querido Snoopy, acompanhado do Woodstock – o passarinho amarelo. Além do ovo, o kit ainda vem com um tablete de chocolate ao leite. Compre agora: Cacau Show - R$ 94,99

Ovo de Páscoa Ursinhos Carinhosos – Cacau Show (160g | R$109,99)

Ovo de páscoa Ursinhos Carinhosos Agora vamos para um dos ovos que está roubando a atenção até dos adultos! Com uma casca de chocolate ao leite deliciosa, o que se destaca no ovo é a mini pelúcia adorável do Ursinho Carinhoso. Compre agora: Cacau Show - R$ 109,99

Ovo de Páscoa Lingato com Máquina Bolha de Sabão – Kopenhagen (160g | R$134,90)

Ovo de Páscoa Lingato com Máquina Bolha de Sabão Seu pequeno adora brincar com bolhas de sabão? A Kopenhagen garantiu um presente inesquecível para a Páscoa, com um kit adorável que conta com um ovo de chocolate ao leite e uma máquina de bolhas de sabão em formato de gatinho. Compre agora: Kopenhagen - R$ 134,90

Continua após a publicidade

Ovo de Páscoa Miraculous – Kinder (100g | R$139,90)

Ovo de páscoa Miraculous Entre os seriados favoritos das crianças está “Miraculous Ladybug”, e nada melhor do que incorporar o desenho ao ovo nesta Páscoa, não é mesmo? A casca, feita de chocolate ao leite ao estilo Kinder, é acompanhada de um brinquedo surpresa da heroína. E se a criançada já é adepta à tecnologia, a Kinder implementou um QRCode para que os pequenos possam interagir com maiores surpresas. Compre agora: Amazon - R$ 139,90

Ovo de Páscoa Kung Fu Panda com Pelúcia Tigresa – Kopenhagen (120g | R$159,90)

Ovo de Páscoa Kung Fu Panda com Pelúcia Tigresa Aproveitando o lançamento do novo filme de Kung Fu Panda, que tal dar uma pelúcia fofíssima do longa? Este ovo de chocolate ao leite é acompanhado por uma pelúcia da destemida Tigresa – mas também há a opção do Po, o panda guerreiro – que promete encantar a criançada! Compre agora: Kopenhagen - R$ 159,90