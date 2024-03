9 ovos com pistache para você entrar na tendência da Páscoa 2024

Os ovos de páscoa com pistache estão em tendência nesta Páscoa e estão dominando todas as wishlists do doce. Para os fanáticos do pistache, 2024 está se mostrando repleto de lançamentos que levam a noz até o chocolate de maneiras inusitadas, desde ovos recheados de creme até alguns mais minimalistas, com a semente incrustada na casca do ovo. Por isso, realizamos uma seleção dos ovos de pistache, listados em ordem de preço, que prometem dar um giro à comemoração e prometem encantar. Veja:

Duo Gourmet – Cacau Show (300g | R$84,99)

Duo Gourmet Quer experimentar a tendência de ovos de pistache sem se comprometer a um único sabor? A Cacau Show entrega isso em duas cascas de chocolate ao leite, uma delas recheada com creme de pistache e pistaches torrados para comer a colheradas (ou mordidas) e a outra com gianduia, pedaços crocantes de amêndoas caramelizadas e uma selagem de chocolate ao leite. E para completar a elegância das cascas, o duo gourmet ainda traz sua própria colher para que você desfrute dos recheios. Compre agora: Cacau Show - R$ 84,99

Trio de Ovos – Bake Sale (150g | R$89,90)

Trio de Ovos Se você quer desfrutar diversos sabores além do pistache, esse é o kit perfeito para você! O kit é composto por três ovos, um deles é feito de uma casca de chocolate branco recheado com gel de rum, abacaxi, hortelã e ganache de coco. Além dele, o trio conta com um ovo de baunilha com amarena e, finalmente, o ovo de pistache, recheado com ganache de pistache e praliné de pistache. Compre agora: Bake Sale - R$ 89,90

Ovo LaNut Pistache – Cacau Show (400g | R$129,99)

Ovo LaNut Pistache Voltando para mais uma Páscoa de sucesso, o ovo LaNut de pistache da Cacau Show conta com uma casca de chocolate ao leite e branca – o melhor de todos os mundos – com um recheio sútil de creme de pistache com pedaços da noz torrada, garantindo mordidas cremosas e crocantes. Por isso, o ovo é perfeito para os indecisos de plantão que jamais sabem que textura escolher. Compre agora: Cacau Show - R$ 129,99

Ovo brigadeiro de Pistache – Locale Caffè (450g | R$149,00)

Nada como um ovo artesanal para aproveitar a ocasião! Esse ovo – que apesar de trazer metade de casca, promete te satisfazer – é feito com uma casca de chocolate amargo que, dentro de si, apresenta pequenos pedaços crocantes de cannoli. Já o recheio é composto por um creme delicioso e homogêneo de brigadeiro de pistache, e finalizado com uma decoração digna de confeitaria, além de um mini cannoli de pistache no centro, polvilhado com a noz. E como se isso não fosse suficiente para garantir que você vá correndo comprar, o ovo ainda é acompanhado por uma colher para você saborear o seu ovo de Páscoa!

Ovo de Páscoa Exagero Pistache Caramelizado – Kopenhagen (400g | R$159,90)

Ovo de Páscoa Exagero Pistache Caramelizado Este ovo é perfeito para quem não gosta do exagero de pistache (o que se mostra irônico com o nome) mas ainda aprecia um bom ovo com nuances delicadas da noz. A casca, feita com chocolate ao leite, conta com um recheio abundante de caramelo com pedaços de pistache, que traz ao doce o nível certo de crocância e cremosidade, além de adocicar o sabor da castanha. Perfeito até para quem não se considera apaixonado pela tendência! Compre agora: Kopenhagen - R$ 159,90

Ovo de colher de pistacchio – Bacio di Latte (370g | R$170)

Sim, você leu certo, a famosa gelateria Bacio di Latte também se aventura na Páscoa, e desta vez apresentaram um ovo com o sabor clássico do seu gelato de pistache. O ovo de colher é feito com uma casca de chocolate branco tingido de verde pistacchio, recheada com creme de pistache e uma cobertura crocante com as nozes. O ovo, deliciosamente equilibrado, é uma réplica achocolatada do sabor do bem conhecido gelato, sendo perfeito para aqueles apaixonados pelos sabores da gelateria.

Ovo Pistache 70% Cacau – Tchocolath (460g | R$350)

Você está em busca de um ovo verdadeiramente artesanal? Para os amantes da castanha, os grãos inteiros de pistache são envoltos por chocolate amargo 70% que, depois de ser colocado no molde do ovo, garante uma pitada de pistache a cada mordida crocante do ovo. Mas para além de receber uma casca brilhante – e brilhantemente alisada, você jamais apostaria na presença do grão – o ovo é decorado artesanalmente com chocolate tingido de verde e amarelo, fazendo uma alusão elegante e simples às cores da verdadeira estrela do ovo.

Ovo de pistache com ganache de pistache – Carmella (600g | R$359)

E nessa lista, se tem um ovo que entrega beleza e sabor em um só, é o ovo de pistache com ganache da confeitaria Carmella – você vai ficar até com dó de comer! A casca, feita com chocolate belga branco, é recheada com a famosa ganache de pistache da pâtisserie e lascas da noz espalhadas pelo recheio, dando mordidas com cremosidade e crocância, tudo ao mesmo tempo para dar uma jornada sensorial deliciosa. E para ficar ainda melhor, o ovo feito de maneira artesanal ainda se destaca de outros ovos com seu formato geométrico e cor verde pistache.

Ovo pistacchio – Flakes (800g | R$399)

Que tal experimentar os ovos queridinhos da Britney Spears? Então, a Flakes é a sua opção! Feito com uma casca de chocolate meio amargo envolto por chocolate branco saborizado com pistache californiano, o ovo ainda conta com uma camada densa que combina um mousse de pistache aveludado e o Flakestacchio, uma ganache de pistache feita artesanalmente na Flakes. A gente já tem água na boca só de pensar!

Agora é só escolher o seu favorito e se deleitar no pistache!