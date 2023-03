Receitas de petiscos fáceis para receber os amigos

Receber os amigos em casa é um momento para ser prazeroso, sendo assim, estresse na cozinha não combina com a ocasião. Entretanto, sabemos que a arte de receber pode causar certo esgotamento. Nessas horas, recorrer a receitas práticas é a melhor maneira de buscar se divertir e curtir o momento.

Com alternativas para agradar todos os tipos de paladares, trazemos a seguir receitas para ninguém colocar defeito. De dadinho de tapioca a pipoca com chocolate, veja receitas de petiscos rápidos e deliciosos para receber a galera em casa!

Bolinho de Bacalhau

Ingredientes

150 g de bacalhau dessalgado e desfiado

1 batata grande cozida e amassada

1 gema

1 colher (chá) de tempero para carne

2 colheres (sopa) de salsa picada

1/2 xícara (chá) de farinha de trigo

4 colheres (sopa) de requeijão

1 ovo

1 pitada de sal

1/2 xícara (chá) de farinha de rosca

Modo de preparo

Em um recipiente, misture bem todos os ingredientes. Modele os bolinhos com as mãos, passe pela farinha de rosca, pelo ovo batido e novamente pela farinha de rosca. Frite os bolinhos em óleo quente e escorra-os em toalha de papel. Sirva. *Receita cedida pela Nestlé

Dadinhos de Tapioca com Molho Picante

Ingredientes

Para os dadinhos

2 xícaras (chá) de leite integral

1 stick de tempero pronto granulado sabor vegetais

1 pitada de pimenta-do-reino

2 e meia xícara (chá) de queijo coalho ralado grosso (250 g)

1 e meia xícaras (chá) de tapioca granulada (250 g)

Para o molho

1/2 pimenta dedo-de-moça sem sementes, picada

2 colheres (sopa) de açúcar mascavo

1 maçã pequena ralada

1 colher (sopa) de ketchup

1 pitada de canela em pó

1 pitada de cravo

1/2 xícara (chá) de água

Modo de preparo

Prepare os dadinhos: Em uma panela, aqueça o leite com o tempero granulado pronto e a pimenta-do-reino até ferver. Em um recipiente acrescente o queijo e a tapioca, e regue com o Leite fervente. Misture bem até ficar homogêneo. Transfira essa mistura para um recipiente refratário forrado com plástico-filme e leve para gelar por cerca de 2 horas, ou até a massa estar firme. Corte em quadradinhos, e coloque-os em uma assadeira antiaderente. Leve para assar em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos, virando na metade do tempo, ou até estarem dourados. Prepare o molho: Em uma panela misture todos os ingredientes com a água e cozinhe até engrossar levemente. Sirva com os dadinhos. *Receita cedida pela Nestlé

Calabresa com Minicebola e Tomatinho

Ingredientes

1 pacote de linguiça calabresa

1/2 colher (sopa) de óleo

15 minicebolas descascadas e cortadas ao meio

1 xícara (chá) de tomate-cereja com rama

2 colheres (sopa) de salsinha picada

4 pães franceses

Modo de preparo

Retire a película das calabresas e corte em rodelas. Em uma frigideira grande antiaderente, coloque o óleo e leve ao fogo médio. Adicione as calabresas cortadas e frite até que fiquem douradas. Coloque no refratário que for servir e reserve. Na mesma frigideira, coloque as minis cebolas, os tomates-cereja e grelhe por 2 minutos ou até que doure por igual. Coloque as minis cebolas e o tomate-cereja junto com as calabresas. Sirva em seguida com fatias de pão francês. *Receita cedida pela Sadia

Salgadinhos de Cebola

Ingredientes

Massa

1 tablete de fermento biológico

1 colher (chá) de açúcar

meia xícara (chá) de leite morno

200 g de manteiga

1 envelope de creme de cebola em pó

3 xícaras (chá) de farinha de trigo

Recheio

1 xícara (chá) de ricota

1 lata de creme de leite

1 colher (sopa) de tempero pronto para carnes

Modo de preparo

Prepare a massa: Em um recipiente refratário grande, coloque o fermento biológico e acrescente o açúcar, mexendo até que o fermento comece a dissolver. Adicione o leite morno, a manteiga cortada em pedaços e o creme de cebola em pó. Mexa bem e vá adicionando a farinha de trigo até formar uma massa firme e elástica. Cubra e deixe em um lugar aquecido por cerca de 1 hora. Abra a massa em superfície polvilhada com farinha de trigo e corte rodelas finas. Coloque em assadeira retangular grande (26 x 38 cm) e asse em forno médio (180°C), preaquecido, por cerca de 30 minutos. Retire e espere esfriar. Prepare o recheio: Em um liquidificador, bata a ricota com o creme de leite e o tempero pronto, até ficar homogêneo. Coloque em um saco de confeitar e distribua sobre os salgadinhos. Sirva. *Receita cedida pela Nestlé

Bolinho de Queijo Saudável

Ingredientes

Para o bolinho

2 batatas inglesas amassadas

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

2 colheres (sopa) de farinha de arroz

1 pitada de sal

1 pitada de orégano

6 fatias de queijo muçarela light

Para empanar

1 ovo

1 pitada de sal

1 pitada de orégano

1/2 xícara (chá) de semente de linhaça triturada

Modo de preparo

Prepare o bolinho: Em um recipiente, coloque as batatas, o azeite, a farinha de arroz, o sal e o orégano e misture bem. Separe a massa em bolinhas e recheie-as com as fatias de queijo dentro. Empane: Em um recipiente, bata o ovo com o sal e o orégano. Em outro recipiente, coloque a farinha de linhaça. Passe as bolinhas recheadas com o queijo primeiro no ovo e depois na semente de linhaça para empanar. Em uma airfryer, em potência de 180ºC, coloque os bolinhos de queijo, por cerca de 15 minutos. *Receita cedida pela Nestlé

Pipoca de chocolate no micro-ondas

Ingredientes

1/2 xícara (chá) de milho de pipoca

1/2 xícara (chá) de achocolatado em pó

3 colheres (sopa) de açúcar

1/2 colher (sopa) de manteiga

1/2 xícara (chá) de água

2 colheres (sopa) de achocolatado em pó para polvilhar

Modo de preparo

Em um saco de pão coloque o milho para pipoca e feche enrolando bem as pontas. Leve ao forno micro-ondas por cerca de 3 minutos em potência alta. Abra o saco com cuidado e transfira a pipoca para um recipiente. Em uma panela pequena, misture o achocolatado, o açúcar, a manteiga e a água e leve ao fogo médio, mexendo sempre, por cerca de 5 minutos ou até engrossar. Retire do fogo, misture bem e coloque sobre a pipoca. Polvilhe o achocolatado e sirva. *Receita cedida pela Nestlé

Nuggets com Maionese de Bacon

Ingredientes

8 fatias de bacon

1/3 de xícara (de chá) de gordura do bacon

1 xícara (de chá) de leite bem gelado

1 colher de chá de mostarda

2 xícaras de óleo de milho

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Modo de preparo

Em uma assadeira coloque as fatias de bacon, uma tira do lado da outra e leve ao forno pré-aquecido 200ºC, até que estejam douradas e sequinhas. Ao retirar do forno coloque as fatias em papel toalha para retirar o excesso de gordura. Separe 1/3 de xícara de gordura da assadeira. No liquidificador, coloque o leite gelado, a gordura reservada do bacon já fria e a mostarda, bata por 1 minuto. Abra a tampinha que fica sobre a tampa do liquidificador e adicione em um fio contínuo e fino o óleo de milho devagar até que mude a textura de líquido para cremoso e firme. Caso você desligue o liquidificador para verificar e continue muito mole, ligue novamente e retome, tomando cuidado para não bater demais — pode ser necessário adicionar mais óleo para chegar na textura. Leve a maionese para a geladeira e enquanto isso quebre as fatias de bacon em pequenas migalhas. Retire a maionese da geladeira, tempere com sal e pimenta e adicione os pedacinhos de bacon mexendo para misturar bem. *Receita cedida pela Sadia

Tábua de Frios

Ingredientes

250 g de queijo tipo parmesão em cubos

150 g de queijo tipo gruyére em cubos

150 g de queijo tipo emmental em cubos

1 cacho de uva verde sem sementes

1 pote pequeno de geleia de frutas vermelhas

1 xícara (chá) de azeitonas pretas

150 g de salame fatiado

150 g de presunto fatiado

150 g de peito de peru fatiado

1/2 xícara (chá) de damascos

1/2 xícara (chá) de nozes

1/2 xícara (chá) de amêndoas

1 pacote de biscoito de gergelim (170 g)

1 xícara (chá) de patê de sua preferência

Modo de preparo

Em uma tábua grande de madeira, disponha cada um dos ingredientes lado a lado, ocupando todos os espaços. Sirva em seguida. *Receita cedida pela Nestlé