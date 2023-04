De álcool, vinho, balsâmico: os tipos de vinagre e como usá-los na cozinha

Essencial em uma infinidade de receitas, o vinagre é um condimento extremamente versátil e, por isso, tão utilizado nas mais diferentes culinárias do mundo.

O termo vinagre, deriva do francês vinaigre, quer dizer vinho agre ou azedo, isso porque ele é feito a partir da fermentação do álcool (geralmente a partir do vinho, mas também pode ser feito por meio de outras fontes de açúcar: como maçãs, malte, arroz e outras frutas e grãos).

“Na hora de escolher o melhor tipo para cada preparo, com tantas opções e versões disponíveis, o ideal é ir de encontro com aquele agregue mais sabor para os alimentos que são consumidos na rotina”, detalha Jaqueline Lopes, nutricionista da Água Doce Sabores do Brasil.

Com tantas opções disponíveis nos supermercados, é importante se atentar à qual opção é a mais adequeada para a sua rotina na cozinha. Os preparos com peixes e saladas, por exemplo, exigem vinagres diferentes dos preparos com carne ou de sabores mais intesos.

Pensando nisso, a especialista explica os tipos de vinagres e dá dicas de como incluí-los no seu dia a dia. Confira:

Vinagre branco ou vinagre de álcool:

O vinagre de álcool, também conhecido como vinagre branco, é um tipo de vinagre produzido a partir da fermentação do álcool etílico. O álcool é inicialmente produzido por meio da fermentação de grãos, como o milho, trigo ou cevada, ou de cana-de-açúcar, beterraba ou outras fontes de açúcar. Esse é o mais famoso dentre todos e o mais encontrado nos supermercados. De valor nutricional baixo, o condimento é bastante utilizado na cozinha como conservante de alimentos, tempero para saladas, marinadas para carnes, molhos e conservas. Também é utilizado em limpeza doméstica devido às suas propriedades antibacterianas e desinfetantes.

Vinagre balsâmico:

É um vinagre escuro feito a partir de uvas e envelhecido em barris de carvalho, tem um sabor adocicado e é frequentemente usado em saladas e pratos italianos. O balsâmico conhecido por ter um sabor mais complexo, com toques doces e ácidos. Além disso, ele conta com uma boa quantidade de antioxidantes, enzimas e probióticos em sua composição e é ideal para peixes, carnes, molhos e até em algumas sobremesas, pois ajuda a acentuar o sabor dos ingredientes.

Vinagre de arroz:

Feito a partir de arroz fermentado, o vinagre de arroz é comum na culinária asiática por ser leve, adocicado, além de ter nutrientes importantes para a saúde. Ele é comumente usado em molhos para sushi, receitas com peixe, saladas e marinadas.

Vinagre de maçã:

Produzido a partir de maçãs fermentadas, tem um sabor frutado e é frequentemente utilizado em molhos para salada, marinadas e remédios caseiros. A maçã, apesar de ser a mais conhecida, não é a única fruta que pode ser transformada em vinagre, existem ainda opções de uva, kiwi e laranja.

A sugestão é utilizar esse tipo de vinagre em saladas ou em marinadas de carnes. No caso do vinagre de maçã, por exemplo, ele contribui ainda com o fortalecimento dos cabelos (podendo ser utilizado nos fios) e na recuperação muscular.

Vinagre de vinho branco:

Obtido da fermentação dos vinhos, esses tipos de vinagres são saborosos e excelentes opções pela versatilidade que oferecem. O que é feito a partir de vinho branco é rico em substâncias antioxidantes e tem um sabor suave e levemente ácido, sendo usado em saladas, molhos e marinadas.

Vinagre de vinho tinto:

Produzido a partir de vinho tinto, esse vinagre contém antocianinas e tem um sabor mais forte. Seu uso é recomendado para o preparo de carnes vermelhas, além de saladas, marinadas e molhos.

Vinagre de malte:

Produzido a partir da cevada maltada, o vinagre de malte é frequentemente utilizado no Reino Unido e na Irlanda como condimento para peixes e batatas fritas.

Os benefícios do vinagre para a saúde

Em relação aos benefícios para a saúde, a nutricionista Jaqueline Lopes explica que o vinagre é um tempero que traz benefícios para a digestão e atua como antioxidante.

“Mesmo assim, pessoas com problemas de estômago, como gastrite graves e úlceras devem prestar atenção no consumo e sempre consultar um nutricionista para encaixar no seu plano alimentar”, alerta a nutricionista.