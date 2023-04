Begonia maculata: como cultivar a planta do amor leal

Sem dúvidas, você já se deparou com uma begonia maculata em posts nas redes sociais. Queridinha do momento, a espécie de coloração charmosa e folhas de formatos únicos é extremamente fácil de cuidar. “Ela é nativa das nossas matas, então a adaptação ao clima é favorável em todas as regiões”, explica o paisagista Luiz Cardoso.

Nas florestas, ela busca a proteção das copas das árvores, pois não gosta de iluminação direta. “Por isso, em um ambiente interno, o principal cuidado é a iluminação. Ela é uma planta que não tolera mais de três horas de sol direto”, aponta o especialista. O ideal é cultivar a begônia em espaços com claridade e luz indireta, para ela cultivar bem.

Como regar e adubar a begonia maculata

Na hora da rega, leve em consideração que a espécie gosta de umidade. “Eu indico não se apegar a uma quantidade de água, mas, sim, manter a terra úmida. Mas nunca encharcada”, indica Luiz. Para descobrir se é hora certa, faça o teste do palito. “Se ele sair limpo, chegou a hora de aguar a planta.”

Já em relação à adubação, aposte nas opções orgânicas. “Você pode usar a técnica da banana. Pegue a casca da banana, coloque em uma garrafa PET com água e deixe de molho por uns dois dias. Depois, use esse líquido para adubar as plantas a cada duas ou três semanas”, conta o profissional.

Como tirar mudas de begonia

Ela está linda e cheia de galhos? Então, é hora de fazer mudas para espalhar a espécie pela casa ou presentear. “É superfácil. Pegue um caule com mais de uma folha, coloque ele em um recipiente de vidro com água e em um lugar de boa iluminação indireta. Deixa ali até as raízes estarem bem aparentes para poder fazer o transplante na terra”, explica Luiz.

Ele também revela que o ideal é plantar, replantar ou fazer mudas durante o outono, por conta da temperatura mais amena da estação.E se mesmo com tanta facilidade, ainda está na dúvida se essa é a espécie ideal para a sua casa, o paisagista compartilha uma curiosidade sobre ela. “As begônias têm um significado de harmonia no lar, segundo o Feng Shui. Além de simbolizar o amor leal e o afeto.”

Só é preciso atenção com pets e crianças, pois a espécie pode causar intoxicação caso seja ingerida. Por isso, escolha com cautela o local onde ela brilhará no seu lar.

