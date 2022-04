Receitas práticas: preparos para fazer em uma única panela

Praticidade na cozinha é sinônimo de mais tempo para fazer outras atividades prazerosas. Por isso, receitas que possam ser feitas em uma só panela (do início ao fim do preparo) são melhores amigas de quem tem pouco tempo para passar cozinhando no dia a dia – isso sem falar na economia de louça suja na pia! Separamos uma lista com 10 receitas que podem ser feitas em uma única panela. Tem desde sopa de lentilha, para os dias frios, até uma moqueca com ovos, bem especial para o fim de semana. Confira a seguir:

Arroz completo de uma panela só

2 colheres (sopa) de azeite de oliva

1/2 peito de frango cortado em cubos pequenos (350g)

1 e meia colher (chá) de tempero pronto em pasta

1 cenoura média cortada em cubinhos

1/2 pimentão vermelho picado

1 lata de milho em conserva escorrido

1 1/2 xícara (chá) de arroz integral

1 litro de água quente

1 xícara (chá) de ervilha congelada

Em uma panela grande, coloque 1 colher (sopa) de azeite e leve ao fogo para aquecer. Junte o frango, previamente temperado com meia colher (chá) de tempero pronto, e frite por 7 minutos, ou até dourar. Acrescente o azeite restante, a cenoura, o pimentão, o milho, o arroz e o tempero pronto restante, e misture. Adicione a água, e deixe cozinhar, em fogo médio, por 45 minutos. Junte a ervilha, misture e deixe cozinhar por mais 5 minutos, ou até a água secar. Retire do fogo e sirva em seguida. *Receita por Sabores Ajinomoto.

1 1/2 kg de costela bovina sem osso em cubos grandes

4 colheres (sopa) de óleo de milho

1 colher (chá) de colorau (ou colorífico)

1 cebola picada

3 dentes de alho picados

4 tomate sem pele nem sementes, picados

1 kg de mandioca em pedaços médios

1 maço de cheiro-verde picado

Tempere a costela com sal e pimenta. Em uma panela grande, aqueça o óleo e refogue a carne com o colorau até dourar. Junte a cebola, o alho e o tomate. Cubra com água e cozinhe por três horas. Adicione a mandioca e cozinhe em fogo médio por mais 40 minutos ou até ficar macia. Ajuste o sal e salpique com cheiro-verde. Sirva com arroz branco e farinha de mandioca. *Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano. Legumes com ovo 1 colher (sopa) de azeite

1 dente de alho picado

1 abobrinha pequena, cortada em cubos

1 berinjela pequena, em cubos

1 tomate pequeno, em cubos

1/2 colher (chá) de sal

1/2 colher (chá) de Aji-no-moto

8 ovos

4 pães tipo francês, cortados em rodelas Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Junte o alho e refogue por 1 minuto, ou até começar a dourar. Acrescente a abobrinha, a berinjela, o tomate, metade do sal e do Aji-no-moto, e refogue por 5 minutos, ou até os legumes ficarem al dente. Disponha os ovos um a um na frigideira, sem deixar estourar a gema, e salpique o sal e o Aji-no-moto restantes. Tampe e deixe cozinhar em fogo baixo por 15 minutos, ou até que os ovos fiquem firmes. Retire do fogo e sirva em seguida acompanhado das rodelas de pão. *Receita por Sabores Ajinomoto.

Frango com quiabo

1 frango inteiro cortado nas juntas

4 dentes de alho espremidos

1 kg de quiabo

2 colheres (sopa) de óleo de milho

1 cebola picada

4 tomate picados

1 colher (sopa) de colorau (ou colorífico) Tempere o frango com o suco de limão, 2 dentes de alho, sal e pimenta. Reserve na geladeira por 30 minutos. Lave bem os quiabos e quebre a ponta para ver se estão firmes (esse é o ponto ideal para consumo). Arranque os cabinhos, seque e corte os quiabos em três partes do mesmo tamanho. Em uma panela, aqueça o óleo e sele o frango dos dois lados (primeiro com a pele para baixo) até dourar. Reserve em uma vasilha. Na mesma panela, refogue a cebola, o alho restante e o tomate com o colorau até murchar. Adicione o quiabo e refogue até evaporar o líquido. Reserve em uma vasilha. Volte o frango à panela, cubra com água e cozinhe até ficar macio. Junte o quiabo, cozinhe por cinco minutos e sirva em seguida. *Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano. Sopa de feijão-branco e lombo suíno 1 colher (sopa) de óleo

500 gramas de lombo suíno limpo cortado em cubos pequenos

1 cebola pequena picada (100 g)

2 dentes de alho espremidos

1 xícara (chá) de feijão-branco cru, demolhado por 8 horas (170 g)

1 1/2 colher (chá) de sal

1 colher (chá) de Aji-no-moto

1,5 litros de água

1 cenoura média cortada em rodelas e em 4 partes

2 xícaras (chá) de vagem, em 4 partes (100 g)

1 tomate médio, em cubos pequenos (150 g)

1/2 xícara (chá) de macarrão tipo ave maria (55 g)

1 kg de camarão médio fresco

1 1/2 kg de mandioca em pedaços

1 xícara de azeite de dendê

1/2 cebola grande em cubos

2 dentes de alho picados

6 tomate sem pele, em cubos

1/2 pimentão vermelho sem pele, em cubos

1/2 pimentão amarelo sem pele, em cubos

2 xícaras de leite de coco

1/4 maço de coentro picado

1/4 maço de cebolinha (francesa ou cebolete) picada

1 kg de camarão médio fresco

1 1/2 kg de mandioca em pedaços

1 xícara de azeite de dendê

1/2 cebola grande em cubos

2 dentes de alho picados

6 tomate sem pele, em cubos

1/2 pimentão vermelho sem pele, em cubos

1/2 pimentão amarelo sem pele, em cubos

2 xícaras de leite de coco

1/4 maço de coentro picado

1/4 maço de cebolinha (francesa ou cebolete) picada Descasque os camarões e tempere com sal e o suco de limão. Em uma panela com bastante água, leve as cascas ao fogo. Retire a fibra central da mandioca e cozinhe no caldo de camarão até ficar bem macia. No liquidificador, bata a mandioca com o caldo até obter um creme. Na mesma panela, grelhe os camarões em um fio de dendê e reserve em uma vasilha. Aqueça o restante do azeite de dendê e refogue a cebola, o alho, o tomate e os pimentões. Junte o creme de mandioca e o leite de coco e mexa até que a mistura fique homogênea. Adicione os camarões. Sirva quente com as ervas picadas. *Receita cedida pela chef Ana Luiza Trajano. Macarrão de uma panela só 1 colher (sopa) de óleo

250 gramas de patinho bovino picado

1/2 cebola pequena picada

1 dente de alho picado

1 abobrinha pequena, cortada em cubos médios

1 colher (chá) de sal temperado

1 xícara (chá) de polpa de tomate

3 xícaras (chá) de água (600 ml)

1/2 pacote de macarrão parafuso grano duro cru (250 g) Em uma panela média, coloque o óleo e leve ao fogo alto para aquecer. Junte a carne e frite por 7 minutos, ou até dourar. Acrescente a cebola e o alho, e refogue por 3 minutos, ou até que a cebola fique transparente. Adicione a abobrinha, o AJI-SAL®, a polpa de tomate e a água, e misture. Ao levantar fervura, adicione o macarrão e cozinhe, mexendo de vez em quando, por 15 minutos, ou até que fique al dente. Retire do fogo, tampe e deixe descansar por 5 minutos. Sirva logo em seguida. *Receita por Sabores Ajinomoto.

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola pequena picada

2 dentes de alho picados ou espremidos

1 cenoura grande em cubinhos

1 tomate sem pele em cubinhos

1 colher (chá) de curry (ou caril) em pó

1/2 colher (chá) de gengibre em pó ou 1 pedaço pequeno de gengibre fresco ralado

1/2 colher (chá) de páprica picante

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1/2 xícara (chá) de lentilha

200 mililitros de leite de coco

Coentro a gosto

Coloque o azeite numa panela grande para aquecer em fogo médio. Junte a cebola e refogue até que comece a caramelizar. Junte o alho, a cenoura e o tomate e misture bem. Adicione o curry, o gengibre, a páprica e tempere com sal e pimenta. Junte 1 litro de água e a lentilha e coloque em fogo alto. Tampe a panela e deixe ferver. Assim que levantar fervura, abaixe o fogo e deixe cozinhar por cerca de 30 minutos ou até que a lentilha fique cozida, mas sem desmanchar. Adicione mais água, se necessário. Caso prefira, bata no liquidificador para virar um creme. Sirva com um pouco de leite de coco derramado por cima e o coentro. Pode congelar em vasilha tampada por até três meses. *Receita cedida por Gui Poulain.

1 colher (sopa) de cebola roxa em cubinhos (para o vinagrete)

1 colher (sopa) de tomate em cubinhos (para o vinagrete)

1 colher (sopa) de pimentão em cubinhos (para o vinagrete)

Coentro a gosto (para o vinagrete)

Pimenta dedo-de-moça picada a gosto (para o vinagrete)

1 fio de azeite (para o vinagrete)

1 colher (chá) de suco de limão (para o vinagrete)

sal a gosto (para o vinagrete)

1 cebola picada (para o baião)

4 dentes de alho picados (para o baião)

1 colher (sopa) de açafrão-da-terra (ou cúrcuma) fresco ralada (para o baião)

2 colheres (sopa) de tofu defumado ralado (para o baião)

1 xícara (chá) de abóbora em cubos (para o baião)

1 xícara (chá) de arroz integral cozido (para o baião)

1 xícara (chá) de feijão fradinho cozido (para o baião)

1/2 maço de coentro picado (para o baião)

1 laranja , apenas as raspas (para o baião)

Sal a gosto (para o baião)

Molho de pimenta fresca a gosto (para o baião)

Prepare o vinagrete Acrescente todos os ingredientes em uma tigela e misture bem. Reserve. Prepare o baião Numa frigideira em fogo médio com azeite, refogue a cebola e o alho. Acrescente a cúrcuma e o tofu defumado. Deixe dourar. Acrescente a abóbora e cozinhe até ficar macia. Junte o arroz, o feijão, o coentro picado e as raspas de laranja. Tempere com sal e molho de pimenta. Sirva com o vinagrete por cima e, se quiser, dadinhos de tapioca e picles de rabanete. *Receita da chef Tati Lund, do .Org Bistrô.

Moqueca com ovos

1 colher (sopa) de azeite

1 cebola média, cortada em rodelas

1 pimentão verde médio, sem sementes, em rodelas

1 tomate médio maduro, em rodelas (150 g)

1 colher (chá) de tempero caseiro em pasta com pimenta

1/2 vidro pequeno de leite de coco (100 ml)

1/2 xícara (chá) de água (100 ml)

6 ovos

1 colher (sopa) de coentro picado

1 pão tipo italiano pequeno, cortado em rodelas

Em uma frigideira grande, coloque o azeite e leve ao fogo alto para aquecer. Faça camadas de cebola, pimentão e tomate, e junte o tempero em pasta, o leite de coco e a água. Tampe a panela e deixe cozinhar em fogo médio por 2 minutos, ou até que o molho comece a encorpar. Quebre os ovos e disponha-os um a um, deixando espaço entre eles. Abaixe o fogo e deixe cozinhar, com a panela tampada, por 15 minutos, ou até os ovos ficarem firmes. Retire do fogo, salpique o coentro e sirva acompanhado do pão. *Receita por Sabores Ajinomoto.