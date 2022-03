Receitas: aprenda a fazer o drinque perfeito para cada signo

Você sabia que o ano começa apenas em março? Pelo menos segundo a astrologia… Isso porque é só em março o Sol entra na casa de Áries, dando oficialmente início do ano novo astrológico. Para celebrar esse começo, o head bartender do SEEN São Paulo (restaurante localizado no 23º andar do Tivoli Mofarrej), Heitor Marin, e a astróloga Tatiane Lisbon (@papisa_) criaram o drinque de cada signo do Zodíaco.

Para a criação dos coquetéis, a astróloga Papisa trouxe referências em sintonia com as qualidades primitivas dos astros. Com base nessas características, o bartender escolheu ingredientes que conversassem com a personalidade de cada um, desde os sabores até o visual e aromas.

“Existe uma base de estudo na astrologia tradicional que é bem específica, por ser uma área que mexe bastante com previsões e detalhes, e, a partir disso, consegui refinar o meu estudo para chegar em descrições que são colocadas para os signos e usá-las para desenvolver uma ideia bem bacana e bem saborosa também”, comenta a astróloga.

Os drinks refletem os atributos e características dos signos, destacando seus elementos, temperamentos e modos de Áries, Touro, Gêmeos, Câncer, Leão, Virgem, Libra, Escorpião, Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Para Áries, signo que abre o calendário astrológico, Heitor trouxe um drink com gin Tanqueray, suco de limão-siciliano, xarope de açúcar, folhas de manjericão, água com gás e zest de limão siciliano de guarnição. Segundo a astróloga, a combinação de sabores ácidos e fortes combinam com o temperamento mais seco, quente e ativo do signo que é regido por Marte, planeta relacionado à guerra e força.

Já para Sagitário – também um signo de fogo, porém mais tranquilo por ser regido por Júpiter –, o coquetel apresenta um sabor agridoce, com mistura de gin Tanqueray, bitter Angostura, suco de limão, xarope de açúcar e Fernet Branca.

O drink de Peixes, elaborado com vodka Ketel One, xarope de framboesa, suco de laranja, clara de ovos e guarnição de cereja e limão desidratado, reflete as conexões com sentimentos e intuição do signo de água. Representando sua áurea calma, o coquetel tem sabor doce e características mais contemplativas e prazerosas, assim como os piscianos.

Abaixo você confere a receita de drink ideal para cada signo: