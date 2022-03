Receitas de drinks com frutas para animar o final de semana

Nos dias quentes, nada melhor do que se refrescar com um drink. Seja para uma happy hour em casa ou simplesmente para se divertir provando novos sabores, os preparos com frutas são ótimas opções para o verão – além de práticos de preparar.

Para quem adora se sentir bartender sem sair de casa, preparamos uma lista com receitas práticas e saborosas, que podem ser reproduzidas até por quem não leva muito jeito para a coisa! Tem receita com ingrediente típico do Acre, drinque aromático com capim-santo, caipirinha, receita apimentada com morango e muito mais! Confira a seguir:

Feito com limão-taiti, o Albero ganha um toque aromático com capim-santo. Aprenda a fazer!

Uma caipirinha sempre vai bem! Essa com limão-siciliano é perfeita para refrescar – veja o passo a passo.

Também com limão-siciliano, esse drink típico do Acre leva um toque de jambu (veja como fazer).

Sofisticado, esse drink (veja aqui como fazer) ganha refrescância com laranja-da-baía.

Gosta de morango? Então esse drink é pra você! Veja aqui como preparar.

Caipirinha Nordestina

Essa receita da chef Carmem Virgínia é prática de preparar e deliciosa – confira o passo a passo.