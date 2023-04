Os ovos de Páscoa favoritos da redação de CLAUDIA

A Páscoa 2023 está chegando e também aquela vontade de devorar os ovos de chocolate. A data, que cai no dia 9 de abril neste ano, promete muitos lançamentos para esse dia especial.

Apesar do aumento dos preços, a boa notícia é que há opções para bolsos diversos – e também paladares. Para garantir o investimento do seu dinheiro no chocolate certo, a equipe de CLAUDIA realizou a árdua missão de provar os lançamentos de ovos de Páscoa deste ano!

Com direito a muito pistache e avelã (mas também sabores mais diferentões), trazemos abaixo os nossos ovos favoritos de 2023. Veja só:

Ofner – Ovo de Chocolate Wafer Avelã

Preço: R$ 199,00 (500g)

Onde comprar: Ofner

O Ovo de Páscoa de Chocolate Wafer Avelã, da Ofner, foi o que mais arrancou elogios da redação de CLAUDIA. A junção clássica de chocolate ao leite com avelã ganhou aqui um toque crocante do wafer, revelando uma combinação infalível e equilibrada. O sabor não é novidade na marca, mas o diferencial fica pela escolha de uma meia casca, chamada de “ovo de corte”. Um dos pontos elogiados pela equipe foi a quantidade generosa de recheio.

Stelle Cookierie – Ovo Caramelo Salgado com Nuts

Preço: R$ 210,00 (400g)

Onde comprar: Stelle Cookierie

Best seller da Stelle Cookierie, esse ovo de chocolate é feito com caramelo salgado cremoso, coberto com ganache de chocolate e finalizado com mix de nuts crocantes. Impossível não ter vontade de devorá-lo logo pelo visual caprichado e embalagem elegante. A utilização do caramelo salgado dá ao chocolate um sabor elegante e doce na medida certa. Destaque para a generosa quantidade de nuts glaceadas que cobrem o doce. Mas não se engane, ok? O recheio não é tão farto quanto na imagem, e são realmente as nuts que se sobressaem.

Lindt – Ovo Lindt Swiss Classic

Preço: R$ 69,90 (130g)

Onde comprar: Lindt

Assim como o nome diz, o Ovo Lindt Swiss Classic é para amantes dos clássicos. O chocolate faz parte da linha Swiss Classic, famosa por seus tabletinhos de embalagem azul. O ovo é feito com chocolate ao leite e acompanha seis mini tabletes nos sabores ao leite, avelã e meio amargo. É daquelas opções sem erro, com um chocolate que derrete na boca.

Hanami Confeitaria – Ovo Matchá com Pistache

Preço: R$ 179,00 (500g)

Onde comprar: Hanami Confeitaria

Um dos sabores com mais personalidade dentro os presentes na degustação, o Ovo Matchá com Pistache é criação do chef Cesar Yukio, da Hanami Confeitaria. O espaço é conhecido por valorizar os sabores japoneses e destacam-se as sobremesas feitas com o chá verde. A escolha de adicionar pistache à receita garantiu um chocolate que passeia por diferentes texturas e sabores, além de ser um doce leve, nada enjoativo. Se você busca algo bem diferente, essa é a grande pedida. Mas tem que gostar de matchá, combinado? Porque o sabor realmente se sobressai.

Baci Perugina – Ovo de Páscoa Milk

Preço: R$ 119,00 (265g)

Onde comprar: Marche | Santa Luzia

Com opções também na versão dark e extra dark 70%, o Ovo de Páscoa Milk, da Baci Perugina, traz o inconfundível sabor do chocolate italiano. Com casquinha delicada e muitos pedaços de avelã, o ovo ainda vem com bombons no interior. É daquelas opções para garantir um chocolate de qualidade na Páscoa.

Continua após a publicidade

Ferrero Rocher – Ovo de Páscoa em caixa



Preço: R$ 54,99 (137g)

Onde comprar: Ferrero Rocher

Para quem ama Ferrero Rocher, a versão em ovo de Páscoa é garantia de um bom investimento. O chocolate da casca é exatamente como o do bombom, com pedaços de avelã. O produto se destaca por ser um bom custo-benefício, principalmente como opção de presente, já que vem numa bela caixa com bombons inclusos.

Dengo – Ovo de Páscoa de Corte de Frutas Vermelhas

Preço: R$ 156,00 (450g)

Onde comprar: Dengo

Apesar de não ser unânime nos votos da redação, o ovo de Corte Frutas Vermelhas, da Dengo, ficou em primeiro lugar para alguns paladares. O produto é feito de chocolate 50% cacau e recheado com ganache de morango, framboesa e amora, gianduia de castanha-de-caju e biscoito. O destaque foi para a crocância e acidez das frutas vermelhas, que equilibram o dulçor do chocolate. Já quem não amou tanto assim, apontou um sabor excessivamente cítrico e enjoativo. Pode ser uma boa opção para quem ama combinar o sabor azedinho com o chocolate.

Cacau Show – Ovo de Páscoa LaNut Pistache

Preço: R$ 99,90 (400g)

Onde comprar: Cacau Show

Também apontado como favorito de muitos, principalmente dos fãs de chocolate branco. O ovo da Cacau Show é feito de chocolate ao leite, coberto com chocolate branco, com creme de pistache e pistache torrado. Alguns dos pontos positivos são o recheio generoso e também o pistache em pedaços, que dão sabor e textura. Mas se você não for fã de sabores muito doces, talvez seja melhor escolher outra opção!

Danke – Ovo de chocolate ao leite com miniovinhos

Com embalagens delicadas, a Danke apresenta um ovo de chocolate ao leite bem clássico, sem firulas, com miniovinhos no interior. Ganhou o coração da redação pela caixa cuidadosa e também por apresentar um chocolate de qualidade, que derrete na boca. Tem ótimo custo-benefício é uma boa opção para presentear.

Preço: R$ 39,90 (124g)

Onde comprar: Danke

Kopenhagen – Ovo Repleto Cherry Brandy

Lançamento da Kopenhagen para esta Páscoa, o Repleto Cherry Brandy resgata um sabor clássico da marca, mas agora numa versão com recheio para comer de colher. O ovo é feito de chocolate ao leite e tem interior de mousse com pedaços de cereja, cobertura ao leite e riscas amargas. O sabor, bem específico, pode não agradar a todos os paladares, mas para os amantes de cereja fica a dica: vá sem medo. O ponto alto do recheio é que ele não é feito de um creme artificial, mas sim de pedaços de cerejas. Uma delícia!

Preço: R$ 144,90 (308g)

Onde comprar: Kopenhagen

Brasil Cacau – Ovo Brasilidades Paçoca

Preço: R$ 84,90 (400g)

Onde comprar: Brasil Cacau

Celebrando os sabores nacionais, a Brasil Cacau traz na linha Brasilidades opções como o recheio de paçoca. Com interior cremoso, o ovo se destaca por trazer uma proposta diferente nesta Páscoa. O recheio é generoso e é opção perfeita para quem ama a combinação de chocolate com amendoim.