Decoração de Páscoa: 9 ideias para criar um décor lúdico e encantador

Preparar o almoço de Páscoa e reunir a família é uma tradição das mais bonitas. Esse ano, a data será celebrada no dia 9 de abril. Está perto, mas ainda dá tempo de pensar e colocar em prática um décor lúdico para encantar adultos e crianças. Coelhos, ovos e tons pastel não podem faltar na decoração de Páscoa. Para ajudar a combinar os elementos com criatividade, reunimos 9 inspirações de mesa posta. Escolha as suas ideias favoritas e mão na massa!

A jarra de suco ganhou função de vaso, e recebeu os galhos enfeitados com ovos decorativos. Para complementar, louças de coelhinhos. Não deixe de reparar na paleta de cores pastel, ela faz toda a diferença.

Menos é mais! Aqui, o branco é protagonista e os galhos foram enfeitados com apenas um ovo. A combinação de duas espécies de flores foi uma boa solução para garantir vivacidade ao cantinho.

Quem disse que guirlanda é coisa de Natal? Por aqui, ela ganhou orelhinhas e uma rosa ao centro. O entorno, com três candelabros, garantiu o ar minimalista do décor. Ainda assim, bem lúdico!

Essa ideia é ótima para reaproveitar os elementos que já temos em casa. Velas, redomas, vasos de flores e até o difusor ganharam protagonismo. O tema Páscoa surge no quadro e no coelhinho de pelúcia encaixado no centro do aparador.

Que tal montar um vaso para o centro de mesa? As cenouras com folhagens chamam a atenção e garantem um toque rústico. A composição foi finalizada com rosas amarelas – observe como a cor também está presente nos pratos. Uma boa forma de criar a paleta da sua decoração de Páscoa.

Fácil de executar! Basta comprar forminhas em formato de coelho e até ovos para cortar suas frutas e montar uma mesa de sobremesas temática. Curtiu a ideia?

Já para marcar lugar à mesa, o ovo embrulhado em guardanapo de tecido, em formato de orelhinhas, deixa tudo muito encantador. Quem quiser, pode escrever nos ovinhos o nome dos convidados.

A ideia é montar uma tábua de petiscos? Ou de frios? Então, aproveite para enfeitar o patê. É bem simples montar uma carinha de coelhinho e surpreender os convidados.

Para finalizar essa lista com chave de ouro, um bolo de cenourinhas. Sua mesa de sobremesa, com certeza, será bastante fotografada.