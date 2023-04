Ovos de sabores “diferentões” para provar na Páscoa 2023

A cada ano que passa os sabores de ovos de Páscoa surpreendem ainda mais. Afinal, não há limites para a criatividade brasileira quando o assunto é ovos de chocolate.

Além dos ovos de sabores mais clássicos, há também criações que unem combinações inusitadas – e muito saborosas! Tem ovo de Páscoa inspirado em tiramisù, chocolate pintado à mão, com brigadeiro de dendê e muito mais! Confira a seguir e escolha seu favorito:

Ovo de colher de Tiramisù – Tiramisu Sossi

Quanto: R$132 (300g)

Onde comprar: pelo site (encomendas até 5 de abril)

Especializada no doce italiano, a loja lança para a Páscoa seu ovo de chocolate inspirado por essa sobremesa. O ovo, criado pela chef Lara, é recheado com creme de queijo mascarpone, biscoito savoiardi artesanal, calda de café, vinho marsala e finalizado com cacau em pó e mais chocolate. Saboroso e nada enjoativo, o ovo não decepciona os fãs da sobremesa.

Ovo Caramelo de Framboesa com Praliné de Pistache – Pati Piva

Quanto: R$ 298 (600g)

Onde comprar: pelo site (encomendas até 5 de abril)

A Pati Piva traz para esta Páscoa Ovo Caramelo de Framboesa com Praliné de Pistache como lançamento. A criação é feita com chocolate ao leite com recheio de caramelo de framboesas e praliné de pistache, já a decoração leva lascas de chocolate com os dois sabores. Para os fãs de pistache, é importante dizer que seu sabor ficou um pouco apagado pelo praliné durante a degustação. Certamente vale como presente pela embalagem e visual caprichados.

Ovo de Páscoa com brigadeiro de dendê – Aline Chermoula

Quanto: R$ 110 (500g)

Onde comprar: pelo site

A chef Aline Chermoula traz para seus Ovos de Páscoa uma marca de sua gastronomia: a de reverenciar os sabores da diáspora africana. Entre as opções de ovos trufados, a chef conta com o ovo recheado de brigadeiro de dendê com nibis de cacau, sabor que causa muita curiosidade. O chocolate, que participou da degustação da equipe de CLAUDIA, apresenta um sabor característico e fiel ao dendê. Portanto, é um produto para fãs dessa iguaria e que estejam com a mente aberta para prová-la inserida no contexto doce da sobremesa.

Ovo pintado – Zulcare

Continua após a publicidade

Quanto: R$ 240 (400g)

Onde comprar: pelo site

Pintados à mão com manteiga de cacau colorida, os ovos da Zulcare são feitos com chocolate belga Callebaut. Além do desenho, eles vêm acompanhados de ovinhos maciços de chocolate branco, ao leite crocante, meio amargo e cremino (recheado com gianduia branca). É uma opção para agradar quem ama sabores mais clássicos, mas com um visual diferente.

Ovo de Chocolate Baileys – Ofner

Quanto: R$ 159 (300g)

Onde comprar: pelo site

Ótima opção para quem gosta da combinação do sabor alcoólico com chocolate, o Ovo de Chocolate Baileys é um dos lançamentos da Ofner para a Páscoa 2023. O ovo é feito de chocolate ao leite e chocolate caramelo belga com recheio de creme sabor Baileys. Extremamente equilibrado, o chocolate surpreende até quem não é fã de sabores que unem licor e chocolate.

“Caixa de joias” com miniovos sortidos – Doceria Zucker

Quanto: R$ 199,99

Onde comprar: Instagram

Embalados delicadamente numa caixa, a Doceria Zucker traz para esta Páscoa uma proposta para presentear. A “caixa de joias” vêm com 9 miniovos sortidos para degustar todos os sabores da marca, são eles: amendoim, avelã, brigadeiro, brownie branco, brownie, caramelo, ninho com Nutella, pistache e torta de vó. A criação do chef Gabriel Pita recria memórias dos tradicionais doces da confeitaria e é uma boa pedida para quem gosta dos doces mais populares do momento.

Ovo de Páscoa Cookies – Casa Bauducco

Quanto: R$ 99,90 (320g)

Onde comprar: pelo site

Feito com chocolate ao leite recheado de ganache de chocolate e pedaços de cookie de baunilha e gotas de chocolate, o Ovo de Páscoa Cookies é uma das apostas da Casa Bauducco para a Páscoa 2023. Com sabor bem doce, o produto é fiel ao cookie da marca, sendo uma boa aposta para quem já é fã do biscoito. A ganache adiciona um toque cremoso ao interior do ovo.