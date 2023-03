Receitas de Páscoa: Lasanha, bacalhau, polvo e mais

Um dos momentos mais saborosos do ano, a Páscoa está chegando e trazendo a possibilidade de um delicioso almoço, regado a especialidades da data como o bacalhau e outros frutos do mar.

Além dos ovos de chocolate, a data é uma ótima oportunidade de reunir a família para um almoço especial. Não importa se a ideia é um banquete para uma grande família ou um almoço simples para saborear em poucas companhias. O importante mesmo é garantir uma receita deliciosa – seja ela prática ou mais elaborada.

Abaixo, trazemos opções perfeitas para a Sexta-feira Santa, como o tradicional bacalhau à espanhola, do Rancho Português, e também preparos perfeitos para o almoço de domingo, como a croqueta de cordeiro, do Dhomus.

Receitas de Páscoa

Croqueta de Cordeiro

*Receita cedida pelo restaurante Dhomus

Ingredientes

1 pernil de cordeiro

30g de cebola em rodelas

30g de salsão picado

30g de cenoura em rodelas

30g de alho-poró em rodelas

30g de alho picado

30g de alecrim em ramos

1 taça vinho branco

15g de rúcula picada

15g de agrião picado

Molho de pimenta a gosto

Pimenta-do-reino e sal a gosto

200g de farinha de trigo

1 ovo batido

200g de farinha panko

Óleo para fritar

Modo de preparo

Em um bowl grande, coloque o pernil de cordeiro com a cebola, o salsão, o alho-poró, a cenoura, o vinho e o alecrim e deixe marinar por 12 horas na geladeira (coberto com papel filme). Após esse período, separe os legumes da marinada e refogue-os em uma panela bem funda com óleo. Em uma frigideira, doure todas as partes do pernil. Junte aos legumes refogados e adicione o vinho branco (reservado da marinada) e deixe evaporar. Encha a panela de água preaquecida e deixe cozinhar até chegar ao ponto que a carne desfia (aproximadamente 6 horas). Separe o pernil dos legumes e do caldo, retire o osso e desfie a carne com cuidado. No liquidificador, bata o caldo e os legumes para criar um creme. Em uma panela, recoloque a carne desfiada em fogo baixo, até a carne desfiar mais e comece a aderir na panela. Adicione rúcula e o agrião, o molho de pimenta, o creme do cordeiro e misture. Ajuste o sal e a pimenta. Se precisar engrossar, use farinha de trigo. Deixe esfriar, molde os croquetes e passe-as na farinha de trigo, depois nos ovos e, por último, na farinha panko. Em uma panela grande, acrescente bastante óleo e frite os bolinhos no óleo preaquecido a 150°C. Sirva com maionese ou molho de pimenta.

Polvo grelhado com purê de tomate picante e batatas

*Receita cedida pelo restaurante Panifício Luce

Ingredientes

Para a batata

150g de batata bolinha

150g de azeite extravirgem

5g de sal

1 ramo de alecrim

Para o polvo

400g de polvo

2 folhas de louro

5 grãos de pimenta-do-reino moídos

1 talo de salsão picado

75g de cebola picada

50g de cenoura picada

Para o molho de tomate picante

25g de cebola picada

150g de tomates maduros picados

5g de açúcar

Sal a gosto

2g de pimenta calabresa

Para o creme de macadâmia

20g de macadâmia

10g de água morna

15g de azeite extravirgem

Sal a gosto

Para a salsa verde

10g de salsinha

10g de manjericão

10g de hortelã

1 filé de aliche

15g de vinagre de vinho branco

15g de azeite extravirgem

Para finalizar

15g de couve mizuna

Modo de preparo

Prepare a batata: Disponha as batatas em uma assadeira, cubra com azeite, sal e alecrim. Leve a assadeira coberta com papel alumínio ao forno por 40 minutos a 180°C. Prepare o polvo: Cozinhe o polvo em água fervente com o louro, a pimenta, a salsão, a cebola e a cenoura por 40 minutos. Reserve. Prepare o molho: Em uma panela com óleo, refogue a cebola, junte os tomates, o açúcar, o sal e a pimenta calabresa. Cozinhe por 15 minutos até reduzir o molho. Transfira o molho para o liquidificador, bata bem e peneire. Prepare o creme de macadâmia: No liquidificador, bata a macadâmia, a água morna, o sal e o azeite até homogeneizar. Prepare a salsa verde: No liquidificador, bata todos os ingredientes e reserve. Para finalizar Grelhe o polvo e as batatas numa frigideira com azeite. Disponha o molho de tomate no centro do prato. Disponha ao seu redor os pingos do creme de macadâmia. Disponha as batatas sobre o molho de tomate e sobre elas o polvo. Tempere com a salsa verde e finalize o prato dispondo a mizuna entre os tentáculos do polvo.

Salada de lentilha com quinoa e Tataki de atum

*Receita cedida pelo restaurante Panifício Luce

Ingredientes

Para o molho de romã

1/2 xícara de (café) de molho shoyu

1/2 xícara (café) de molho de romã

1 colher (sopa) de açúcar refinado

1 colher (sopa) de azeite de oliva

Para a salada

1/2 xícara de chá de lentilha crua

1/4 xícara de chá de quinoa branca crua

1/4 cebola branca cortada em cubinhos bem pequenos

1/2 maço de ceboullete cortado bem fino

Sal e pimenta-do-reino a gosto

Para o atum

2 pedaços (tataki) de lombo de atum fresco

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 colher de sopa de azeite de oliva

Para o cripsy de cebola

1 cebola branca cortada em meia lua (fatias finas no sentido do comprimento)

1 xícara (chá) de óleo vegetal

Para finalizar

2 colheres (sopa) de iogurte grego sem açúcar

8 folhas de rúcula selvagem

1/2 romã debulhada

Flor de sal para finalizar

Modo de preparo

Prepare o molho de romã: Em um recipiente, junte todos os ingredientes, misture bem até ficar homogêneo e reserve. Prepare a salada: Cozinhe a lentilha e a quinoa separadamente em água fervente e salgada até que os grãos fiquem macios e escorra bem; resfrie. Em uma tigela, adicione os grãos, a cebola picadinha, a cebollette e tempere com o molho de romã preparado anteriormente; ajuste sal e pimenta. Prepare o atum: Tempere o atum com sal e pimenta. Em uma frigideira ou grelha antiaderente, bem quente, coloque um fio de azeite e grelhe os dois pedaços do atum em todos os lados, aproximadamente 30 segundos de cada lado, mantendo o interior cru. Prepare o crispy de cebola: Coloque o óleo para aquecer em fogo médio em uma panela. Frite a cebola até atingir uma cor dourada e ficar crocante. Escorra em papel toalha e reserve. Finalização: Dispor a salada de grãos no lado direito do prato em linha reta. Coloque as sementes de romã e folhas de rúcula sobre a salada. Corte cada pedaço de atum grelhado em 5 fatias e coloque no lado oposto no prato, salpique flor de sal. Sobre o atum, adicione o tempero reservado e salpique o crispy de cebola. Rende 2 porções.

Bacalhau à Espanhola

*Receita cedida pelo restaurante Rancho Português

Ingredientes

1 posta de 800g de bacalhau sem pele e espinhos

3 folhas de louro

8 dentes de alho

1 xícara de grão-de-bico cozido

1 xícara de batatas cozidas picadas

1 xícara de cenoura cozida cortadas em rodelas

1 xícara de cebola puxada no azeite

1 xícara de azeite

1 colher (chá) de orégano

5 xícaras de molho de tomate fresco

10 azeitonas portuguesas

3 fatias de pimentões coloridos

3 ovos cozidos cortados ao meio

20g de salsa para finalizar

Modo de preparo

Deixe a posta do bacalhau de molho por 24 horas antes do preparo, para dessalgar a posta, trocando a água 3 vezes por dia. Pré-cozinhe a posta em água com as folhas de louro e com 5 dentes de alho por 8 minutos. Após o bacalhau estar pré-cozido, leve ao forno a 180°C em uma travessa junto com o grão-de-bico, a batata, a cenoura, a cebola, o orégano e o molho de tomate e deixe assar por 10 minutos. Enquanto isso, pique e frite os 3 dentes de alho restantes. Reserve. Retire do forno e finalize com as azeitonas, pimentões, ovos, o alho frito e a salsa. Serve 3 pessoas.

Lasanha de Páscoa

*Receita cedida pelo restaurante Piccini Cucina

Ingredientes

Para o bechamel

50g de manteiga

50g de farinha de trigo

1 litro de leite

Folhas de louro

Sal e pimenta-do-reino a gosto

150g de parmesão ralado

Para a montagem

350g de molho de tomate

500g de massa de lasanha

300g de berinjela fatiada bem fino

300g de abobrinha fatiada bem fino

400g de muçarela em fatias

Modo de preparo

Prepare o molho bechamel: Em fogo baixo, derreta a manteiga e, aos poucos, misture a farinha de trigo, deixando formar um creminho levemente dourado. Acrescente o leite bem aos poucos e mexa até engrossar. Acrescente os temperos, o queijo, misture bem até criar um molho liso e está pronto. Reserve. Montagem: Cubra o fundo de uma assadeira ou refratário para lasanha com molho e coloque uma folha da massa. Na sequência, coloque os legumes, o bechamel e o queijo. Repita o processo em camadas por três vezes. Leva ao forno a 180°C por, no máximo, 35 minutos ou até gratinar todo o queijo. Espera esfriar e sirva.

Bacalhau confitado com legumes

*Receita cedida pelo Alho Negro do Sítio

Ingredientes

900ml de óleo de girassol

200ml de azeite de oliva

2 ramos de tomilho

3 ramos de alecrim

2 folhas de louro

1 cabeça de alho roxo cortada ao meio

800g de bacalhau em postas

2 caixas de tomates cereja amarelos e vermelhos (aproximadamente 360g)

50g de alho negro descascado

4 cebolas médias sem casca e cortadas em 8 partes cada

1/2 maço de brócolis limpo

200g de pimenta cambuci cortada ao meio

2 pimentas dedo-de-moça em rodelas

Azeite de alho negro para regar

15 batatas bolinha com casca

Sal e salsinha a gosto

Modo de preparo

Bacalhau: Em uma panela média, coloque o óleo de girassol, o azeite, 1 ramo de tomilho, 1 ramo de alecrim, as folhas de louro, metade do alho roxo e coloque para aquecer. Disponha as posta de bacalhau, de preferência sem espinhos, os tomates e a outra metade do alho. Coloque os alhos negros na metade do cozimento. O óleo não pode aquecer muito e deve manter uma temperatura de até 70°, para isso, mantenha o fogo bem baixo. Controle a temperatura do óleo por pelo menos 5 segundo (você verá pequenas bolhas durante o processo). Deixe cozinhar por 10 a 15 minutos. Após isso, retire o bacalhau com cuidado para não desmanchar e coloque sobre um papel toalha. Retire também os tomates e o alho roxo, reserve, retire as ervas e, por último, os dentes de alho negro. Dica: Guarde o óleo aromatizado para futuras preparações. Legumes: Escalde o brócolis em água quente por 1 minuto. Em uma assadeira, regue azeite generosamente e disponha os legumes. Adicione 1 ramo de tomilho, sal a gosto, os dentes de alho roxo reservados e regue com mais azeite. Leve ao forno até dourarem. Cozinhe as batatas em água fervente por 5 minutos e espalhe-as em outra assadeira untada. Coloque sal e salsinha, desmanche 1 ramo de alecrim por cima e regue com azeite. Coloque no forno até ficarem bem douradas. Montagem: Em uma travessa, coloque o brócolis e, por cima, as posta de bacalhau (opcional: você pode colocar azeite em uma frigideira e grelhar as postas de bacalhau dos dois lados até dourarem). Em volta, disponha as batatas, o tomate cereja, os legumes, espalhe os dentes de alho negro e finalize com o azeite de alho negro.

Salmão com risoto de damasco e polvo

*Receita cedida pelo restaurante Papaya Café

Ingredientes

2 colheres (sopa) de manteiga sem sal

1 colher (sopa) de cebola picada

1 colher (sopa) de alho-poró picado

1 xícara de arroz arbóreo

1/2 taça de vinho branco ou espumante brut

500 ml de caldo de legumes

10 unidades de damasco cozido na água e batido no ponto de purê

100 gramas de queijo parmesão ralado

Sal e pimenta-do-reino a gosto

1 fio de azeite extravirgem

2 postas de salmão de 180g cada temperado com sal e pimenta a gosto

1 tentáculo de polvo cozido

2 aspargos

2 colheres (sopa) de coalhada seca

Modo de preparo

Em uma panela, adicione metade da manteiga, a cebola e o alho-poró e deixe dourar levemente. Acrescente o arroz arbóreo e mexa para dar uma leve tostada no grão do arroz. Em seguida, adicione o vinho branco e deixe refogar para evaporar o vinho. Em seguida, adicione a metade do caldo e deixe cozinhar, sempre mexendo. Quando o grão estiver quase al dente, acrescente o restante do caldo de legumes. Ao final, junte o purê de damasco e desligue o fogo, mexendo bem. Acrescente o queijo, o restante da manteiga, o sal e a pimenta e mexa com ajuda de uma colher para deixar bem cremoso. Regue com um fio de azeite para dar sabor e brilho. Leve as postas de salmão para grelhar de todos os lados. Na mesa frigideira, grelhe rapidamente o tentáculo de polvo já cozido para dar uma textura crocante. Faça o mesmo processo com o aspargos. Montagem: Em uma prato, coloque o risoto por baixo e o salmão por cima. Acrescente o tentáculo de polvo, os aspargos e as gotas de coalhada seca e sirva. Serve 2 porções.