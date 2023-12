O fim de ano está chegando com tudo, e nada melhor do que aproveitar a data preparando guloseimas deliciosas com as crianças. Esta, aliás, é uma ótima forma de criar memórias especiais para os pequenos. Para se divertir na cozinha, trazemos esta receita de whoopie pie da Carole Crema, renomada confeiteira e jurada do Que Seja Doce, da GNT.

Whoopie Pie recheado de paçoca da Carole Crema

Ingredientes dos biscoitos:

1 e 2/3 de xícaras de farinha de trigo;

2/3 de xícara de chocolate em pó;

½ colher de sopa de bicarbonato de sódio;

8 colheres de sopa de manteiga (em temperatura ambiente);

1 xícara de açúcar mascavo;

1 ovo;

200ml de leite;

1 colher de chá de essência de baunilha.

Modo de preparo dos biscoitos:

Na batedeira, bata o açúcar mascavo com a manteiga até ficar com uma textura cremosa. Em seguida, adicione o ovo e continue batendo até ter uma forma homogênea. Ainda na batedeira, adicione o leite e, depois, os ingredientes secos – neste caso, a farinha e chocolate em pó – batendo em velocidade baixa.

Adicione o bicarbonato e a essência de baunilha. Tire da batedeira e coloque a massa num saco de confeitar, pingando bolinhas de cerca de 2cm de diâmetro. Posteriormente, leve para assar em forno pré-aquecido a 180° C até que esteja assado. Reserve para rechear.

Ingredientes do recheio:

200g de doce de leite argentino;

15 paçocas;

Flor de sal.

Modo de preparo:

Comece misturando todos os ingredientes até formar uma mistura consistente e homogênea. Com os biscoitos preparados e o recheio em mãos, deixe que seus pequenos comecem a rechear os whoopies, e finalize com granulado colorido.

