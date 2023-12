Receita de tender prático com 4 ingredientes

Aprenda de maneira simples a receita de um tender suculento e macio com um toque especial de mel e especiarias, para deixar a sua ceia de Natal ainda mais saborosa.

Ingredientes:

1 tender tipo bolinha de 1,5 quilo;

1 pacote de cravo-da-índia;

1 colher (sopa) de mel;

4 xícaras (chá) de suco de laranja;

Modo de preparo

Com uma faca, desenhe pequenas linhas sobre o tender bolinha formando losangos por toda sua casca. Na ponta de cada losango, espete um cravo-da-índia. Coloque o tender dentro de uma assadeira média e com um pincel culinário, espalhe o mel por todo o tender.

Em seguida, despeje por cima da carne metade do suco de laranja. Cubra a assadeira com papel alumínio e leve ao forno preaquecido a 180°C por 35 minutos. Abra o forno, retire o papel alumínio com cuidado e regue o tender com o restante do suco. Deixe assar por mais 35 minutos ou até dourar.

Transfira o tender para uma travessa e regue com o molho residual da assadeira.Você pode decorar o seu prato com rodelas de pêssegos e abacaxis.

