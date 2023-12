Receita de pipoca doce fácil com água e óleo

Ingredientes

1 xícara de café de milho de pipoca

1 xícara de café de açúcar branco

2/3 de xícara de café de óleo vegetal

1/3 de xícara de café de água filtrada

Modo de preparo

Atenção, você pode alterar as medidas dessa receita, desde que mantenha sempre as mesmas proporções. Se optar por um copo pequeno de pipoca, usará o mesmo copo para medir o açúcar, a água e o óleo.

Em uma panela média, adicione a xícara de pipoca e de açúcar. Em seguida, preencha a xícara até 2/3 da altura com óleo. No mesmo recipiente, complete a altura com água filtrada e jogue tudo na panela.

Ligue no fogo médio e comece a misturar até o açúcar se dissolver. Depois de um tempo, a mistura vai espumar. Essa pequena quantidade de água será o bastante para caramelizar o açúcar e adoçar a pipoca.

Siga misturando sem parar – vai demorar mais do que uma pipoca salgada. Assim que o primeiro milho estourar, tampe a panela e espere os estouros terminarem. Chacoalhe a panela para espalhar os milhos no fundo da panela.

Assim que terminar, vire a mistura em uma tigela grande e espalhe as pipocas para que não formem uma massa única. Rapidamente, a pipoca vai endurecer e ficar crocante.

Agora é só dar o play no filminho e se deliciar.

