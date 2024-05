Receita de Cataplana é perfeita para quem ama frutos do mar

Considerada uma uma peça icônica da gastronomia de Portugal, a cataplana é bastante apreciada pelos amantes da boa comida. E é por isso, inclusive, que o utensílio dá nome a uma tradicional receita com frutos do mar.

O que é Cataplana?

A cataplana é um utensílio de cozinha tradicional português, muito comum na região do Algarve. Trata-se de uma espécie de panela de cobre ou aço inoxidável, com formato de uma concha, que se fecha hermeticamente com uma dobradiça.

Esse tipo de panela é utilizada para cozinhar pratos típicos da culinária portuguesa, como mariscos, peixes, carnes e legumes. O seu design especial permite que os alimentos sejam cozinhados no próprio vapor, mantendo assim todos os sabores e nutrientes.

A diferença entre cataplana e paella

A principal diferença entre a receita de cataplana e a de paella está nos ingredientes e na forma de preparo.

é um prato típico português, geralmente feito com frutos do mar, carnes, legumes e temperos, cozidos no vapor dentro da panela de cobre ou aço inoxidável. Já a paella é um prato espanhol à base de arroz, geralmente preparado com frutos do mar, frango, coelho, legumes e açafrão, cozido em uma paellera (panela rasa e larga). Ambos são deliciosos, mas têm suas próprias características e sabores únicos.

A seguir, o Restaurante Atlântico, do Casa Grande Hotel, localizado no Guarujá (SP), ensina o passo a passo para fazer uma receita bem especial de Cataplana de Frutos do Mar, perfeita para servir um final de semana. Confira:

Receita de Cataplana

*Receita cedida pelo Restaurante Atlântico do Casa Grande Hotel

Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes

20g de gengibre cortado em lâminas

1/3 maço de capim-limão cortado em pequenos bastonetes

50g de vôngole com casca

50g de camarão 50/55 com casca, sem cabeça, eviscerado

50g de lagostim com casca, cortado ao meio

100g de mexilhões com casca

80g de polvo cortado em pedaços de 4,5cm

80g de batatas novas inteiras

80g de anéis de 1 lula inteira

60g de filé de abadejo, cortado em cubos de 5cm

30g de limão-taiti

1 colher (chá) de sal

1 colher de (chá) de pimenta-preta

70 ml de azeite extravirgem

50g de alho picado

80g de corações de alcachofra cortadas ao meio

30 ml de vinho branco seco

20g de salsinha

20g de coentro

Acompanhamento

80g de arroz branco

10 ml de azeite

10g de alho

1/2 de folha de alga nori picada

1/2 maço de nirá picado

Modo de preparo

Prepare o fundo para a cataplana: Separe em uma panela, 200 ml de água. Adicione o gengibre, o capim-limão e acrescente as cascas do vôngole, camarão, lagostim. Separe metade dos mexilhões, retire a casca e acrescente ao fundo. Acrescente também o polvo e as batatas. Leve a fervura em fogo baixo e deixa o caldo reduzir pela metade, ou seja, 100 ml. Reserve.

Pré-preparo dos frutos do mar: Tempere o polvo, lula, mexilhão, camarão, lagostim e o filé de abadejo com o sumo do limão, sal, pimenta-preta e metade do azeite.

Finalização do prato: Em uma cataplana ou em uma panela pequena de no máximo 7cm de altura, com tampa, acrescente o restante do azeite e o alho. Em seguida, retire o polvo do caldo do pré-preparado, e adicione na panela junto à lula, ao vôngole, ao camarão, ao lagostim, ao filé de abadejo e finalize com os corações de alcachofras. Adicione também as batatas novas que estavam em cozimento no caldo. Logo após a montagem dos itens na panela, regue com o fundo pré-preparado. Finalize acrescentando o vinho branco e os raminhos de salsinha e coentro. Tampe a panela e deixe em cozimento por 7 minutos em fogo médio. Não abra a tampa da panela durante o processo de cocção. Sirva.

Acompanhamento: Para acompanhar a cataplana, cozinhe o arroz pelo método tradicional e reserve. Em uma frigideira adicione o azeite, o alho, o nirá e o nori picados. Acrescente 20 ml do fundo preparado para a cataplana na frigideira, adicione o arroz e refogue por 1 minuto. Sirva.

