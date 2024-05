5 receitas para um jantar romântico de Dia dos Namorados

O Dia dos Namorados está quase entre nós, acontecendo no dia 12 de junho, e para além da escolha do presente ideal, temos que pensar sobre o jantar romântico perfeito para a ocasião.

E caso você seja daqueles que preferem aproveitar a ocasião desde casa e apreciar as comidas caseiras com amor, nós realizamos uma seleção de receitas para você criar um menu para fazer um jantar no Dia dos Namorados.

Para dar abertura ao apetite, se aventure preparando o risoto de cogumelo trufado da ICI Brasserie, restaurante do chef Benny Novak, que promete encantar com seu sabor suave e salgado – além de estar entre os favoritos para os jantares românticos.

Já se estiver pensando em fazer uma sobremesa, nós apostamos no tiramisù da Piccini Cucina, do chef Ney Alves, cujo modo de preparo é perfeito para todos os tipos de habilidade e deixa a decoração da mesa ainda mais charmosa. Confira mais receitas abaixo:

Receitas para jantar de Dia dos Namorados

Risoto de Cogumelo Trufado | ICI Brasserie (@icibrasserie)

Ingredientes Risoto

160g de arroz arbóreo pré-cozido

130 ml de caldo de legumes

60g de manteiga

50g de ragu de cogumelos

40g de parmesão

8g de azeite de trufa

Ciboulette a gosto

Pimenta do reino a gosto

Sal a gosto

Modo de preparo

Em uma panela, junte o arroz, os cogumelos, caldo de legumes, pimenta do reino e sal, posteriormente, leve ao fogo, vá mexendo até quase secar todo o líquido. Em seguida, entre com a manteiga e o parmesão, e mexa até ficar cremoso. Por fim, adicione o azeite e o ciboulette.

Ingredientes Ragu de Cogumelos

500g de cogumelo paris

500g de cogumelo shiitake

500g de cogumelo porto belo

13 ml de conhaque

20g de manteiga

15g de manteiga de ervas

Sal a gosto

Pimenta a gosto

Modo de preparo

Refogue os cogumelos fatiados com a manteiga, até secar o caldo, e tempere com sal e pimenta. Em seguida, flambe com conhaque adicione a manteiga de ervas com a panela desligada. Por fim, misture o ragu com o risoto.

La Carbonara | Nonna Rosa (@osterianonnarosa)

Ingredientes

200g de macarrão espaguete



70g de pancetta cortada em cubos pequenos

220g de queijo parmesão ralado

2g de pimenta do reino triturada na hora

Sal a gosto

8 gemas batidas

Modo de preparo

Cozinhe o spaghetti em água fervendo com sal, por cerca de 10 a 11 minutos. Enquanto o spaghetti está cozinhando, em uma frigideira aquecida, frite a pancetta na própria gordura que ela vai soltando conforme for cozinhando. Faça este processo até que comecem a dourar. Reserve a gordura residual e a pancetta à parte.

Com a massa cozida, inicie o processo de confecção do carbonara. Em uma frigideira disponha uma concha média da gordura da pancetta e a pancetta já dourada. Em fogo médio, acrescente a massa e uma concha de água do cozimento da massa. Em movimentos contínuos de saltear, acrescente as gemas de ovos. Saltear até incorporar toda a gema a massa.

Retire do fogo momentaneamente, e acrescente o parmesão aos poucos, enquanto continua a saltear a panela. Acrescente a pimenta moída e acerte o sal. Volte ao fogo rapidamente, até que a gema “cozinhe” um pouco e dê a textura desejada: um molho aveludado incorporado a toda massa – todo esse processo de preparo é muito rápido, cerca de 3 a 5 minutos no máximo.

Sirva rapidamente, pois é um prato que fica em torno de 65 a no máximo 70 graus, acima disso a gema cozinha e vira “omelete”.

Risoto Nero Al Mare | Nonna Rosa (@osterianonnarosa)

Ingredientes

100g de arroz para risoto

Caldo legumes q.b

50g de anéis de lula

80g de polvo

120g de camarão

20g de tinta de lula

30g de manteiga sem sal

40g de parmesão ralado

80g de azeite

Sal e pimenta do reino moída a gosto

Folhas de erva-doce a gosto

Modo de preparo

Em uma panela grelhe os frutos do mar um a um e reserve. Na mesma panela entre com o arroz previamente cozido, a tinta de lula e caldo. Quando o arroz estiver no ponto, misture ele com a manteiga, parmesão e resto de azeite.

Para montagem utilize um prato aberto. Despeje com cuidado a lula a fim de cobrir o prato todo, por cima os tentáculos de polvo e camarões, e inclua as folhas de erva doce para finalização.

Pizza 4 Formaggi | A Pizza da Mooca

Ingredientes Massa

1kg de farinha de trigo



620g de água gelada;

20g de sal

1,5g de fermento de pizza

Modo de preparo

Misture os ingredientes secos. Dissolva o fermento em água gelada e vá adicionando aos poucos até dar o ponto.

Ingredientes Pizza

220g de massa

100g de molho de tomate

100g de mozzarella artesanal do Roni

70g de requeijão cremoso catupiry

30g de queijo provolone

35g de queijo gorgonzola

5g de orégano fresco

Modo de preparo

Abra a massa com as mãos e cubra com molho de tomate. Depois, coloque a mozzarella, o requeijão cremoso e a gorgonzola. Cubra com o provolone e finalize com orégano fresco. Por fim, asse no forno a lenha a 470º por 3 minutos.

Tiramisù | Piccini Cucina (@piccinicucina)

Ingredientes

60g de bolacha

60 ml de café

190g de mascarpone

1g de chocolate em pó polvilhado

Modo de preparo

Em um pote de vidro de 200 ml, coloque as bolachas molhadas no café. Em seguida, coloque uma camada de mascarpone e outra de bolacha. Coloque mais uma camada de mascarpone e finalize polvilhando o chocolate em pó.

