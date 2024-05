Receitas práticas para fazer um festival de fondue em casa

Os dias frios do outono e o inverno pedem comidas quentinhas e reconfortantes, e nesse quesito, as receitas de fondue se destacam como uma opção perfeita! Seja na versão salgada ou doce, esse prato típico da Suíça conquista corações e aquece as mesas em dias frios.

Quem ensina o passo a passo dessa iguaria ideal para as baixas temperaturas é o Restaurante Vila Rica, localizado no Casa Grande Hotel Resort & Spa, em Guarujá (SP). Durante os dias de outono e inverno, o espaço realiza seu tradicional Festival de Fondue.

A seguir, você confere receitas de fondue de carne, queijo e chocolate para fazer em casa um verdadeiro festival de fondue!

Receitas de fondue para fazer em casa

RECEITA DE FONDUE DE CARNE COM MOLHO CHINOISE

Rendimento: 2 pessoas



Ingredientes

Para o molho

600 gramas de aparas de carne bovina

1 cebola em rodelas grossa

1 cenoura em rodelas grossas

2 talos de salsão em pedaços

1 bulbo de alho-poró em rodelas grossas

200 ml de vinho tinto

3 litros de água

4 dentes alho picados

Para a guarnição

300 gramas de filé mignon em cubos de 2 cm

1 pitada de pimenta-do-reino

5 gramas de sal

Modo de preparo

Prepare o molho: Em uma panela, doure as aparas e as reserve. Em uma frigideira grelhe os legumes até ficarem dourados. Aqueça a panela com a carne e acrescente os legumes e o alho. Deixe fritar por um minuto aproximadamente. Coloque o vinho e deixe evaporar o álcool. Após acrescentar a água, deixe reduzir por aproximadamente 2 horas. Coe com um chinoise, reserve.

Prepare a guarnição: Tempere os cubos de filé e grelhe em fogo médio. Reserve.

Molhos para acompanhamento: Molho quatro queijos (creme de leite, queijo gorgonzola, parmesão, requeijão, gruyère e vinho branco). Molho poivre (uma xícara do molho da fondue, cebola, vinho tinto, manteiga, sal, pimenta verde macerada).

Finalize: Separe o filé, o molho poivre, o molho quatro queijos e cubinhos de pão e recipientes distintos. Aqueça o molho e sirva.

RECEITA DE FONDUE DE QUEIJO

Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes

150 gramas de queijo gruyère

100 gramas de queijo emmenthal

1 colher de chá kirsch (licor) – opcional

250 ml de vinho branco seco

1 colher de sopa de amido de milho

1 pitada de noz-moscada

1 dente alho picado

3 colheres sopa de creme de leite

Modo de preparo

Passe o alho no fundo de uma panela de inox e ligue o fogo. Quando a panela estiver aquecida, adicione o vinho, o kirsch e a noz-moscada. Deixe ferver por 10 minutos. Misture a maisena aos queijos e acrescente na panela. Mexa com um fouet até que a mistura fique homogênea e lisa. Finalize com o creme de leite. Sirva com pão italiano ou francês.

RECEITA DE FONDUE DE CHOCOLATE

Rendimento: 2 pessoas

Ingredientes

300 gramas de chocolate meio amargo

100 gramas de chocolate ao leite

30 ml de creme de leite (1 xícara)

10 ml de rum Bacardi Oro – opcional

5 ml de licor de chocolate

Modo de preparo

Derreta os dois tipos de chocolates juntos em banho-maria. Após derreter, acrescente aos poucos o Bacardi, o licor e o creme de leite. Mexa com um fouet até que fique um creme liso, aveludado e homogêneo. Sirva com morangos, cubos de melão, cubos de abacaxi, cubos de kiwi e biscoito champagne.

