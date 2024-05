Chef Ana Luiza Trajano ensina receita de buraco quente

A receita de buraco quente é, certamente, um retorno às memórias da infância. Perfeito para um almoço prático ou até para a hora do lanche, esse sanduíche de sabor afetivo consiste em fazer um delicioso molho de carne moída para rechear o pão francês.

Além de tudo, a carne moída é tão versátil quanto saborosa. E ainda pode ser reaproveitada, evitando o desperdício. Sobrou um pouquinho dela refogada? Aproveite para o lanche!

“Como almôndega, vai bem em sanduíches”, sugere a chef Ana Luiza Trajano. Ela ainda explica que o segredo para que a carne fique suculenta é prepará-la em fogo alto. A seguir, ela ensina o passo a passo fazer fazer buraco quente em casa.

RECEITA DE BURACO QUENTE

*Receita da chef Ana Luiza Trajano

Rendimento: 6 porções

Tempo de preparo: de 30 a 45 minutos



Ingredientes

2 colheres (sopa) de óleo de milho

700 gramas de carne moída (patinho ou coxão mole)

1 cebola picada

2 dentes de alho picados

8 tomates sem pele nem sementes, picados

Sal a gosto

1/2 maço de cheiro-verde picado

6 pães franceses

Molho de pimenta a gosto

Modo de preparo

Em uma panela com o óleo, refogue a carne moída. Quando estiver sequinha, acrescente a cebola e o alho e refogue mais um pouco. Adicione o tomate e deixe cozinhar até que se desmanche, formando um molho. Tempere com sal e gotinhas de molho de pimenta. Desligue o fogo e junte o cheiro-verde picado. Faça um furo no topo dos pães e empurre o miolo para o fundo. Recheie com a carne e sirva.

