10 receitas deliciosas com bacalhau para a Páscoa

A Páscoa está chegando e o bacalhau é uma presença ilustre no almoço do feriado. Podendo ser feito de diversas formas, o ingrediente agrada diferentes paladares. Pensando nisso, separamos 10 receitas deliciosas com bacalhau, combinando tanto pratos mais frescos quanto mais quentes.

1. Bolo de bacalhau com camarão

Esta é para quem é fã de camarão. A combinação, que leva também leva uva passa e pimenta dedo-de-moça na receita, é simplesmente irresistível.

Esta sofisticada e deliciosa receita que apresenta batatas e tomate cereja como acompanhamento é uma ótima opção para quem quer experimentar o bacalhau de uma forma diferente durante o almoço da Páscoa.

Opções mais frescas também são muito bem vindas, como é o caso desta receita com palmito pupunha. Não dá para resistir!

Esta é uma receita mais fácil para quem quer praticidade no almoço da Páscoa. A mandioca como acompanhamento traz um ar mais “brasileiro” para a ocasião.

Esta receita é feita com suco de laranja e de limão, dando um toque delicioso de frescor ao bacalhau.

Este antepasto é extremamente saboroso e uma ótima opção para servir toda a família!

Para quem é fã de pratos mais apimentados, esta receita é tiro e queda para um almoço de Páscoa delicioso!

Nesta receita, a massa filo complementa um prato clássico com bacalhau sem deixar de tirar o seu protagonismo.

Quer a presença do bacalhau no almoço de Páscoa, mas não quer que ele seja o prato principal? Essa entrada é uma ótima e saborosa opção!

Quer inovar na cozinha durante a Páscoa, mas sem deixar o bacalhau de lado? Esse risoto é a escolha certa para fazer um almoço delicioso!

