Sabor de primavera: conheça os vinhos de notas florais

Atualizado em 7 out 2021, 16h09 - Publicado em 7 out 2021, 16h00

Por Nathalie Silva (colaboradora) Atualizado em 7 out 2021, 16h09 - Publicado em 7 out 2021, 16h00

Há quem ame a primavera também pelos bons vinhos da estação. Os amantes da bebida e apreciadores de notas florais gostam da época também para se deliciar com as safras florais.

Pensando nisso, CLAUDIA conversou com a sommelier, Rita Ibanez, que atua no mercado de vinhos há 12 anos, para contar os detalhes da produção de vinhos florais e as marcas mais procuradas pelos apreciadores da bebida.

Veja também: Bartenders ensinam a fazer drinques diferentes em casa

“Em vinhos mais jovens, notas florais são bastante comuns. Esses não passam por barricas de carvalho, porque essas dão notas mais amanteigadas na bebida. Dessa forma, o processo de produção que mais favorece esses aromas é a fermentação em tanques de aço inox”, explica a sommelier.

O tipo de uva também tem grande influência no resultado do sabor, de acordo com a especialista. “Existem uvas que trazem esses aromas florais de forma muito mais evidente, como a Torrontes – uva que produz ótimos vinhos brancos na Argentina- a Gewürztraminer- uva usada para vinhos brancos na Alemanha, Austrália e França – essa normalmente tem um dulçor bem característico”, diz. “ Nos vinhos tintos jovens, é mais comum se encontrar notas de frutas vermelhas, mas notas de violeta podem ser às vezes encontradas em Malbecs que não passam por barricas de carvalho, assim como em outras variedades”, destaca.

Rita também recomenda investir em vinhos de safra mais jovem. “Assim as chances de se encontrar notas florais aumentam. E eles são ótimos para se deliciar com entradinhas, saladas e outros pratos mais leves”, diz.

Continua após a publicidade

Gostou das dicas? Saiba aonde encontrar cada vinho que Rita recomendou abaixo:

1- Vinho argentino, Urban Malbec, R$138. Compre aqui.

2- Vinho australiano, Hardy’s Stamp of Australia Riesling Gewürztraminer, R$89,90. Compre aqui.

3- Vinho argentino, Urban Torrontes, R$49,98. Compre aqui.

4- Vinho espanhol, Beronia Rosé, R$119,98. Compre aqui.

* Os links gerados podem render algum tipo de remuneração para a Editora Abril. Os preços foram consultados na quarta-feira (6), e podem estar sujeitos a alterações.