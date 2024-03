Happy hour durante Casa Clã garante clima animado e boa gastronomia

O happy hour da Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril, teve sabor especial graças ao cardápio preparado pelo La Cura, espaço especializado em rotisserie e eventos, criado pelo chef Ivan Santinho. A ocasião faz parte do evento, que celebra o Dia Internacional da Mulher, e aconteceu nesta sexta (8), às 18h, e também acontece no sábado (9), no mesmo horário.

O encontro aconteceu entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. A participação no happy hour foi gratuita, assim como a participação em todos os talks e programação da Casa Clã.

Após o happy hour da Casa Clã, os participantes do evento puderam seguir para os pockets shows abertos ao público (mediante inscrição), com apresentações de Xenia França e Mahmundi.

HAPPY HOUR NA CASA CLÃ 2024

Conhecido por seus preparos de visual caprichado e receitas delicadas, o chef Ivan Santinho trouxe para a Casa Clã 2024 as especialidades do La Cura.

“Para esse evento tão especial, pensamos em um menu celebrasse a força e a diversidade feminina. O ano todo é de luta por igualdade e visibilidade, e hoje alem de luta devemos também homenagear todas as mulheres que, mesmo muitas vezes de forma invisível, contribuem tanto para nossa gastronomia”, comentou o chef sobre o cardápio que pensou para a ocasião.

Na sexta-feira (8), o evento trouxe um cardápio que passeia pelas mais diversas cozinhas, indo de aperitivos como o hommus de beterraba com minilegumes, até caponata de berinjela, legumes e cogumelos. O menu para beliscar trouxe ainda opções irresistíveis, como tortinha de palmito pupunha e queijo brie folhado com praliné de nuts e favo de mel.

“Criamos um menu colorido, com muitos sabores e texturas. Com receitas que representam nossas mães e avós, como o cuscuz paulista e o brigadeiro, mas também receitas adaptadas de outras culturas como o hommus, que fizemos de beterraba com minilegumes”, revela o chef.

O happy hour não parou por aí. Para aquecer, o chef Ivan preparou um bacalhau gratinado com batatas. Por fim, minibanoffee e brigadeiro de castanha-do-pará adoçaram o paladar dos participantes do primeiro dia de evento.

Já no sábado (9), os participantes vão poder provar novas opções no cardápio do La Cura. O chef promete um cardápio sofisticado de aperitivos com uma delicada tarte tatin de tomates com burrata e molho pesto, quiche de cogumelos e queijos brasileiros, além de terrine de boursin com figos frescos e caramelizados.

O preparo quente do dia tem sabor de comfort food: ragu de carne com polenta cremosa e crocante de alho-poró. Já para adoçar, o La Cura traz no cardápio de sobremesas tortinha de limão e frutas vermelhas frescas e brigadeiro de pistache.

CASA CLÃ 2024

Em clã, lado a lado, confiantes. Assim celebramos o Dia Internacional da Mulher, com a Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril que entrou para o calendário nacional com grandes talks, shows intimistas, aulas ao ar livre e ativações.

A programação, com curadoria de CLAUDIA e Boa Forma, propôs experiências inspiradoras e debates sobre os temas mais relevantes para a igualdade de gênero na sociedade. Como no último ano, a participação na Casa Clã foi gratuita.

Confira todos os detalhes de como foi esse encontro especial, que aconteceu entre os dias e 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo.