Casa Clã 2024 terá talk sobre a jornada da liderança feminina

Com a chegada do Dia Internacional da Mulher, a CLAUDIA e Boa Forma se propõem celebrar e refletir as diversas facetas do mundo feminino na Casa Clã 2024, maior evento feminino da Editora Abril. Na ocasião, será possível participar de um talk sobre a jornada da liderança feminina, abordando os diversos desafios enfrentados por mulheres em busca da sua própria liderança e, também, fornecendo apoios baseados na experiência das palestrantes.

A mesa de conversa será conduzida por Paola Carvalho, jornalista e colunista de economia da CLAUDIA, e terá a participação de Renata Spallicci, vice-presidente executiva da Apsen, e Adriana Teixeira, Head of Brand PR na Heineken. A vivência acontece no sábado 9 de março, a partir das 13h00, no Casarão Higienópolis.

Paola Carvalho

A mesa será conduzida pela jornalista e colunista de economia Paola Carvalho, que vem dando análises sobre a presença feminina na economia e, também, no mundo corporativo em suas colaborações com a revista.

Paola é formada em jornalismo pelo Centro Universitário de Belo Horizonte, mas se especializou no setor econômico no curso de “Consultoria em Investimentos Financeiros” da FGV, e também no curso de “Mercado Financeiro e Fintech” da Saint Paul Escola de Negócios.

Já em 2021, a jornalista passou a ser colaboradora na CLAUDIA como colunista de finanças pessoais. “O empoderamento passa por aprender a dominar seus próprios recursos, economizar, planejar e investir, mesmo diante de tantos atravessamentos e sobrecargas”, chegou a refletir em uma de suas colunas.

Renata Spallicci, da Aspen, participa da Casa Clã 2024

Renata Spallicci é vice-presidente executiva da Aspen e autora best-seller do Admirável Mundo Louco e Sucesso é o resultado de times apaixonados. Ela conta com 20 anos de experiência no setor farmacêutico, tendo fundado o programa interno “Mulheres Fortes se apoiam”, que visa uma mentoria para mulheres no núcleo.

A profissional ainda conta com sua própria coluna na Money Times, abordando temas como inovação, gestão, liderança e cultura corporativa.

Adriana Teixeira, head de Relações Públicas na Heineken

Adriana Teixeira, head de Brand PR na Heineken, é formada em Jornalismo, e tem mais de 15 anos de experiência em Branding e Conteúdo. Ela conta com uma especialização em Business Administration pela Insper e, também, uma certificação em Estratégias de Branding sob Ótica de ESG, pela Escola Superior de Publicidade e Propaganda. A profissional começou a atuar na Heineken em 2022.

Como participar da Casa Clã 2024

Como no último ano, a participação da Casa Clã é gratuita. Basta garantir o seu ingresso pelo site Sympla. O encontro acontece entre os dias 8 e 10 de março no Casarão Higienópolis, localizado na Avenida Higienópolis, 758, em São Paulo. Te vemos lá!

