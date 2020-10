Aprenda a fazer um café da manhã inspirado em Emily em Paris

Atualizado em 22 out 2020, 18h09 - Publicado em 22 out 2020, 15h30

No pódio das produções mais assistidas na Netflix, nas últimas semanas, Emily em Paris foi um sopro de leveza com a positividade da jovem especialista em marketing e representações agradáveis de Paris. A série não é só um agrado aos olhos, mas também ao paladar, já que a presença da gastronomia ativa fortes desejos por um cardápio francês.

Amante e especializado na culinária do país desbravador por Emily, o chef Gustavo Pereira, CEO da Partager Gastronomia, ensina a preparar molho béchamel, croissant e creme brulée para você ter uma café da manhã com ares franceses.

Croque Monsieur

Ingredientes

4 fatias de pão

Mostarda dijon com mel

4 fatias de presunto royale

Queijo gruyère

Queijo parmesão

Modo de preparo

Em uma panela pequena com um batedor de arame, cozinhe a manteiga e a farinha por dois minutos até que a mistura esteja parecendo uma pasta. Acrescente o leite, bem aos poucos e sem parar de mexer para não empelotar. Cozinhe por 5 minutos. Coloque os queijos e misture até que o creme esteja homogêneo. Depois, tempere com sal, pimenta e noz moscada. Reserve o molho bechamel num potinho frio para que ele não continue cozinhando. Cubra com plástico filme em contato com o molho para não formar gotinhas.

Molho Béchamel

Ingredientes

2 colheres de sopa de manteiga sem sal

3 colheres de sopa de farinha de trigo

2 xícaras de leite

1/2 xícara de queijo gruyère ralado

1/2 xícara de queijo parmesão ralado

Sal, pimenta e noz moscada a gosto

Modo de preparo

Passe manteiga nas fatias de pão e deixe em uma frigideira até dourar. Acrescente duas fatias de presunto, um pouco de molho béchamel e queijo gruyère. Feche o croque monsieur e passe mais molho por cima. Cubra com queijo guryère ralado (ou parmesão) e leve para gratinar a 200°C no forno.

Croissant

Ingredientes

500g de farinha de trigo comum

210 ml de água gelada

40 gramas de açúcar

1 pitada de sal

1 ovo

15 gramas de fermento biológico

25g de manteiga sem sal

Folhagem

250 g de manteiga sem sal, gelada

Modo de preparo

Em uma tigela grande, adicione a água, o açúcar e o ovo. Acrescente o fermento biológico na água, ou diretamente na farinha, e o sal. Caso a massa seja sovada manualmente, misture todos os ingredientes com a manteiga. Faça o processo em uma tigela ou bancada levemente enfarinhada por 10 minutos.

Depois, modele a massa como uma bola e cubra com um pano. Coloque dentro da geladeira e deixe descansar por 1 hora. Após esse período, retire a manteiga da geladeira (250 g) e coloque o bloco entre duas folhas de papel manteiga. Bata suavemente na manteiga entre as folhas com um rolo para amassá-la até virar um quadrado com cerca de 3 milímetros de altura.

Retire a massa da geladeira e despeje ela em uma bancada enfarinhada. Com a ajuda de um rolo, abra a massa até obter um retângulo de 60 x 30 cm. Elimine a manteiga do papel e acomode ela sobre uma das metades da massa. Dobre a massa no meio e passe o rolo para que se torne um retângulo um terço mais extenso que o anterior

Imagine a massa dividida em 3 partes. Dobre a parte inferior até o centro e faça o mesmo como se fosse um envelope. Envolva a massa com um plástico filme e faça uma leve cavidade com a ponta do dedo para indicar que essa foi a primeira dobra. Leve a geladeira por 1 hora para descansar a massa. Repita esse processo 3 vezes, lembrando de sempre descansar a massa por 1 hora entre cada processo.

Enfarinhe a bancada e retire a massa da geladeira. Estenda a massa com um rolo até obter um retângulo de aproximadamente 75 x 25 cm, fazendo o possível para deixar as bordas retas. Usando uma faca, corte de 10 a 12 triângulos. Enrole cada um deles a partir da base e os coloque sobre uma assadeira forrada com papel manteiga.

Cubra e deixe descansar por aproximadamente duas horas fora geladeira. Cerca de 20 ou 30 minutos antes de assar, coloque outra assadeira na parte de baixo do forno e pré aqueça-o em 180ºC. Pincele um ovo batido com uma pitada de sal sobre os croissants.

Creme brulée

4 gemas

250 ml de creme de leite fresco

100 ml de leite

⅓ de xícara (chá) de açúcar

1 ½ colher (chá) de extrato de baunilha ou uma fava de baunilha

açúcar para caramelizar

Preaqueça o forno a 130°C (temperatura média-baixa). Separe as claras das gemas. Coloque as gemas em uma tigela pequena da batedeira. Junte o açúcar e bata em velocidade alta até obter um creme bem branco. Pare de bater e adicione o creme de leite, o leite e a essência de baunilha. Se usar fava de baunilha, que é bem mais saboroso, pode esquentar o creme de leite fresco com a fava até ferver e poder desligar. Espere esfriar e misture no creme de gema com uma colher. Deixe a mistura descansar por 10 minutos. Enquanto isso, leve uma panela com água ao fogo alto. Ela será usada para o banho-maria.

Com uma colher, retire toda a espuma que se formou na superfície da mistura de gemas. Distribua o creme entre seis tigelas refratárias (que possam ir ao forno). Arrume as tigelas em uma assadeira retangular com água fervendo e a leve ao forno. Deixe assar por 1 hora e retire a assadeira do forno, assim como as tigelas do banho-maria. Deixe esfriar e leve à geladeira por no mínimo 6 horas. No momento de servir, polvilhe açúcar sobre toda a superfície do creme. Coloque uma colher de sopa na chama do fogão para aquecer bem ou o maçarico para queimar o açúcar.