5 drinks com vinho para agitar suas festas de Halloween

Para celebrar as festas de Halloween de maneira criativa, os coquetéis à base de vinho são uma forma divertida de trazer sabor e temática assustadora para as suas festas.

Para ajudar nesta tarefa, Thamirys Schneider, sommelière da Wine, revela receitas que misturam sabores intensos e decorações vibrantes, além de indicar vinhos para cada um dos drinks. As dicas são perfeitas para quem deseja transformar dar um up na tematização.

“A combinação de frutas, especiarias e até efeitos visuais, como o brilho da água tônica sob luz negra ou o gelo seco, transforma a experiência em algo único. Na verdade, o vinho, por si só, é uma bebida versátil que se adapta muito bem a essas criações, permitindo que os convidados curtam a celebração de um jeito diferente”, diz a especialista.

Confira a seguir algumas receitas para animar sua festa de Halloween.

Lua de Sangue

Ingredientes

50 ml de vinho tinto

1 sachê de chá de morango

5 cm de casca de laranja

1 fatia pequena de pimenta-dedo-de-moça

1 colher de sobremesa de mel

10 ml de suco natural de maracujá

100ml de água tônica

Gelo a gosto

Modo de preparo

Faça o sachê de chá de morango para 100 ml de água fervida e adicione a casca da laranja, uma fina fatia da pimenta dedo de moça e o suco de maracujá. Após 5 minutos de infusão, coe e adicione o mel e misture até diluir. Em um copo longo com cubos de gelo, adicione 100 ml dessa mistura, 150 ml de vinho tinto e 100 ml de água tônica. Para preparar esse drink, o exemplar português Rocinha é uma ótima opção. Suas notas de frutas vermelhas irão somar ao chá de morango e o sutil dulçor irá contrastar com o picante da pimenta-dedo-de-moça. Um drink bem temático para a noite de Halloween!

Continua após a publicidade

https://tidd.ly/4ebvCvM

Halloween Sangria

Ingredientes

1 garrafa de vinho tinto

1 lata de água tônica de gengibre

2 doses de Brandy

Uvas verdes e roxas congeladas

1 laranja em fatias finas com as cascas

1 limão em fatias finas com as cascas

3 paus de canela

Açúcar cristal colorido com roxo e verde

Modo de preparo

O primeiro passo é congelar as uvas. Feito isso, em uma jarra, misture a tônica, as fatias de laranja e limão com o Brandy e a canela em pau. Em seguida, despeje lentamente o vinho e resfrie a sangria de Halloween. Para servir, umedeça as bordas dos copos com água gelada e marque-as com açúcar colorido, coloque uvas congeladas e fatias de laranja adicionais e, por último, cubra com sangria. As uvas congeladas são uma estética de olhos no seu drink, e ajudam a manter o drink gelado sem aguar. O Brandy traz um corpo mais alcoólico e um toque adocicado, e a finalização com o açúcar colorido nas bordas deixa o drink festivo para esta bebida assustadora e alcoólica de Halloween.

Um vinho excelente para esse drink é o Apothic Dark Red Blend 2020, intenso, bem estruturado e com um rótulo sombrio a cara do Halloween.

https://tidd.ly/4ecec21

Continua após a publicidade

Vampire’s kiss (O beijo do vampiro)

Ingredientes

20 ml de licor de framboesa

25 ml de vodca

Gelo a gosto

Framboesas congeladas

Açúcar vermelho para enfeitar (opcional)

Espumante para completar

Modo de preparo

Refrigere uma taça de martini. Despeje o licor de framboesa e a vodka em uma coqueteleira e adicione um punhado de gelo e as framboesas. Agite até que a parte externa do shaker fique bem fria. Mergulhe a borda do copo gelado em água fria e depois no açúcar. Coe o coquetel na taça preparada e cubra com o espumante. Entre no clima de Halloween com este coquetel de inspiração vampiresca, com espumante, vodka e licor de framboesa. Decore com açúcar vermelho para surpreender na apresentação do drink.

Para compor este drink, use o espumante Espumante Dancing Flame Brut Rosé e se delicie com o frescor e notas de frutas vermelhas.

https://tidd.ly/4e52l5H

Spritzer de vinho branco fantasmagórico

Vinho branco de acidez vibrante (sugestões: Vinho Verde, Riesling, Albariño, Sauvignon Blanc)

Continua após a publicidade

Cubos de gelo feitos com água Tônica

Modo de preparo

Em uma taça ou copo, coloque os cubos de gelo e, em seguida, despeje o vinho lentamente. É um drink simples, mas que precisa de atenção para que os cubos de gelo de água tônica não derretam rapidamente. O toque especial fica por conta da água tônica, pois o quinino presente em sua composição faz o drink brilhar sob a luz negra e faz com que seja um drink nebuloso que vai ficar incrível em um ambiente com esse tipo de iluminação. Com notas cítricas e acidez vibrante e uma predominância de toranja rosa, além de pêssegos brancos e um toque herbal, o exemplar Portillo Valle de Uco Sauvignon Blanc 2023 é perfeito para esse drink.

https://tidd.ly/40qT6JR

Poção de Bruxa

Ingredientes:

Continua após a publicidade

150 ml de vinho tinto

50 ml de tônica

20 g de framboesas congeladas (ou mix de frutas silvestres)

Gomas em formato de aranha

Gelo seco

Continua após a publicidade

Modo de preparo:

Coloque o vinho e a tônica em um copo e mexa suavemente. Depois, adicione as framboesas congeladas e a goma em formato de aranha. Para um toque mágico, adicione um pedaço de gelo seco com cuidado. A poção de bruxa vai borbulhar e criar um efeito incrível! Para compor o drink, o Carnivor Zinfandel 2021 é o vinho ideal, pois é ousado, intenso e audacioso, tendo em seu nome uma homenagem ao topo da cadeia alimentar, os carnívoros. Além disso, é um exemplar elaborado com a uva Zinfandel, uva tinta emblemática nos Estados Unidos, onde o Halloween é uma das celebrações e manifestações culturais mais populares do país.

https://tidd.ly/4frroRD

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja e Superinteressante.