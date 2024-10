Halloween: ideias simples e divertidas para decorar a casa

Com o fim de outubro, muitas famílias já estão em pleno vapor nos preparativos para o Halloween, data comemorativa norte-americana que passou a ser celebrado no Brasil nos últimos tempos. Fantasias, comidas e a decoração, principalmente, compõem o cenário do dia 31 de outubro. Para te ajudar a deixar a casa pronta e dentro do tema, separamos algumas sugestões de itens simples e que não tomam muito tempo para deixar seu lar com a cara do Halloween.

Decoração acessível

A porta de entrada é o convite para a casa. No Halloween, os convidados precisam se sentir ambientados logo de cara. Por isso, o truque é apostar em guirlandas e elementos de terror.

De acordo com Bárbara Vieira, arquiteta do Cria Clube, abóboras, palhas, e fantasmas feitos a partir de tecidos divertidos são ótimas opções de decoração. Também é possível utilizar balões ou algodão para criar teias de aranha.

A profissional orienta, para famílias que tenham crianças, pedir para os filhos fazerem desenhos assustadores personalizados, sendo uma solução interessante para interagir com os pequenos.

Lucas Lopes e Guilherme Calado, do escritório Fractal Interiores, comentam sobre o uso de produtos disponíveis em casa: “Há diversas soluções de decoração de ambientes com itens recicláveis. Teia de aranha com cola quente, tecido EVA, entre várias coisas que podemos usar como tinta e papelão”. Eles destacam galhos de árvore, pedras e folhas secas para aprimorar o cenário.

Os tecidos, nesse sentido, oferecem maior agilidade para a construção da estética do tema desejado. Thais Bontempi e Mirella Fochi, arquitetas do Conectarq, informam: “Tecidos antigos e escuros, como lençóis ou cortinas, podem ser transformados em fantasmas. Utilize papel para criar silhuetas de morcegos e colá-los nas janelas. Os móveis podem ser cobertos com panos pretos para dar um ar de abandono à casa, e para dar aquele toque de poeira, você pode utilizar um pouco de talco de bebê”.

Projetos DIY

Produções no estilo “faça você mesmo” podem ser vistas em: guirlandas com folhas secas e galhos, fantasmas pendurados com balões e lençóis e teias de aranha feitas com barbante ou linha de costura branca. Além disso, Thais e Mirella pontuam: use potes de vidro reciclados para fazer lanternas pintadas ou com velas e, claro, use e abuse das tradicionais abóboras, que podem decorar ou serem esculpidas e pintadas”.

Cores

A paleta de tons do Halloween é sempre voltada para cores escuras, como preto e vermelho, por exemplo, justamente por estar associada a uma comemoração sombria. Bárbara informa: “o roxo é a cor do momento, e fica ótimo combinado com laranja”.

Iluminação

O uso da iluminação indireta ajuda a compor o cenário de Halloween. Além disso, lâmpadas, lanternas e velas criam sombras e um ambiente misterioso. O intuito é tirar o foco das luzes gerais e focar nas iluminações pontuais com os elementos citados.

“Luzes coloridas como roxas, vermelhas ou verdes, adicionam um toque dramático e se diferenciam da iluminação convencional. Colocar luzes atrás de objetos proporciona um efeito de ‘backlight’ que deixa o ambiente intrigante”, pontuam as arquitetas do Conectarq.

