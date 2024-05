Receita de chocolate quente cremoso com vinho

Uma bela receita de chocolate quente pode deixar qualquer momento mais aconchegante. Nos dias frios, a receita prática funciona como sobremesa e também acompanha o lanche da tarde. Mas para quem quer um upgrade ainda mais, que tal acrescentar vinho?

Como fazer um bom chocolate quente

Existem muitas receitas diferentes de chocolate quente, mas os ingredientes básicos são sempre os mesmos. O tipo de leite que você usa pode afetar o sabor do seu chocolate quente.

Leite integral vai deixar o chocolate quente mais rico e cremoso, enquanto o leite desnatado ou semidesnatado vai deixar o chocolate quente mais leve. Você também pode usar alternativas ao leite, como leite de amêndoa, leite de coco ou leite de aveia.

O chocolate quente possui diversas versões e modos de preparos diferentes. Pensando nisso, a Campo Largo, marca de vinhos mais vendidos no Sul do Brasil, traz uma versão diferenciada da bebida. O preparo mantém a tradição de tomar um bom chocolate quente no frio, mas com um toque a mais: com vinho.

Receita de chocolate quente com vinho

*Receita cedida pela Campo Largo

Continua após a publicidade

Ingredientes

300ml de leite

1 colher de sobremesa de amido de milho

¼ de xícara de chocolate 50% em pó

1 xícara de chocolate meio amargo picado

200ml de vinho Campo Largo tinto suave (ou o tinto de sua preferência)

Modo de preparo

Em uma panela coloque o leite, o amido de milho, o chocolate em pó e misture. Acrescente uma xícara de chocolate meio amargo picado e o vinho, mexa e tampe por 3 minutos até engrossar. Coloque em um recipiente e está pronto para servir. Se quiser, finalize com marshmallows e especiarias de sua preferência, como cravo e canela.

Assine a newsletter de CLAUDIA

Receba seleções especiais de receitas, além das melhores dicas de amor & sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se abaixo para receber as nossas newsletters:

Receba a melhor curadoria de conteúdos de gastronomia de CLAUDIA COZINHA. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Receba as melhores dicas de relacionamento e sexo. E o melhor: sem pagar nada. Inscreva-se aqui para receber a nossa newsletter Aceito receber ofertas produtos e serviços do Grupo Abril. Cadastro efetuado com sucesso! Você receberá nossa newsletter em breve.

Acompanhe o nosso Whatsapp

Quer receber as últimas notícias, receitas e matérias incríveis de CLAUDIA direto no seu celular? É só se inscrever aqui, no nosso canal no WhatsApp.

Acesse as notícias através de nosso app

Com o aplicativo de CLAUDIA, disponível para iOS e Android, você confere as edições impressas na íntegra, e ainda ganha acesso ilimitado ao conteúdo dos apps de todos os títulos Abril, como Veja, Superinteressante e Capricho.

Continua após a publicidade