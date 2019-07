Bolo com balão é a nova tendência nas festas de anivesário

Quando o assunto é festa, uma coisa que não pode ficar de fora é o bolo. E a novidade e nova tendência nesta área são os que vêm acompanhados de balões.

O novo topo de bolo é simples e pode até ser feito em casa. Tudo o que você precisa são de balões pequenos para incrementar o doce, vale decorar com bexigas coloridas ou todas no mesmo tom. É possível até personalizar com o nome e idade do aniversariante!

A novidade é perfeita para quem não tem muita habilidade quando o assunto é decoração e confeitaria. A dica é combinar as cores do balão com a cor escolhida para a decoração da festa.

Confira inspirações de bolos com balão:

