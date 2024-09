Vinho laranja ganha espaço nas adegas e paladares; saiba como harmonizar

Para você vinho se resume às variações de branco, tinto e rosé? Pois existe também o vinho laranja, que vem ganhando espaço entre os amantes da bebida. Mas de onde surgiu e como harmoniza-lo? O sommelier Gustavo Fernando Santos, do Clos Bistrô e Bar de Vinhos, em São Paulo, conta mais sobre essa variedade em conversa exclusiva com CLAUDIA.

Como o vinho laranja é produzido?

Para produzir vinho laranja, é necessário que uvas brancas sejam maceradas juntamente com as cascas, em um processo que pode durar de seis dias a seis meses – ou até um ano, em casos extremos.

“A fermentação ocorre em contato com as cascas das uvas. Esse método ancestral remonta à forma como os vinhos brancos eram tradicionalmente feitos, onde as cascas eram deixadas durante a fermentação, juntamente com as borras, compostas por partes sólidas da uva, como cascas e leveduras.”, explica o sommelier.

Após a fermentação, o líquido pode ser armazenado em barricas, tanques de inox, tanques de cimento e ânforas, para que o tempo de descanso, o clima e o solo influenciem na cor e no sabor final – deixando-o mais intenso e estruturado ou mais leve e suave.

Os produtores utilizam uvas autóctones (locais) que conferem “características únicas e personalidade” para esse tipo de vinho. “Em vinhos laranja com maior complexidade e longevidade, o processo pode ocorrer em barris de carvalho ou madeiras nativas das regiões. Os principais produtores de vinho laranja estão espalhados pelo mundo, com destaque para a Geórgia, considerada o berço da vinificação, seguida pela Itália, Argentina, Brasil, Espanha, França (em menor escala), África do Sul, Croácia, Turquia e Portugal“, enumera o especialista.

Qual a diferença para os outros vinhos?

Gustavo conta o que faz o vinho laranja ser diferente dos brancos, rosés e tintos no paladar. “Os vinhos brancos podem variar de notas minerais e florais a características amanteigadas, os rosés oferecem uma gama que vai do frescor do estilo Provence até nuances mais frutadas e estruturadas. Já os tintos apresentam uma complexidade maior, com perfis que vão do leve ao encorpado. O vinho laranja é um universo extremamente distinto e complexo, oferecendo uma estrutura muito rica e, por vezes, uma leveza surpreendente. É um estilo de vinho que proporciona três camadas de descoberta: no visual, no olfato e no paladar”.

Público aumentando

Os vinhos laranjas estão ganhando espaço no Brasil não só por serem uma novidade pouco conhecida por boa parte dos consumidores. “Esse tipo de vinho costuma agradar pessoas descontraídas e de espírito jovem, que gostam de explorar novas experiências e descobrir estilos de vinificação únicos. Pensando no clima tropical do país, o vinho laranja acaba tornando-se também uma ótima opção, por ser uma bebida mais leve e fresca” diz o sommelier.

Onde encontrar o vinho laranja?

Para adquirir os vinhos laranja é preciso procurar em importadoras especializadas ou sites dedicados – no Clos, há diversos rótulos para serem consumidos no local ou levados para casa.

“É um pouco desafiador encontrar esses rótulos, especialmente em mercados. No entanto, atualmente, muitas importadoras já possuem uma seção dedicada a eles, facilitando o acesso de quem procura explorar esse estilo”.

Como harmonizar vinho laranja?

Na hora de harmonizar o vinho laranja, preste atenção no tipo que você tem na garrafa, ensina Gustavo. “Aqui na América do Sul, a vinificação destes vinhos tende a ser mais floral e leve, o que permite combiná-los com pratos como peixes, queijos não muito intensos, comidas leves e massas. Já vinhos laranjas mais estruturados e complexos podem acompanhar proteínas com mais presença, como alguns cortes de carne de churrasco”.

