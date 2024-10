Você sai para almoçar ou jantar e já pensa em lugares com boas opções de vinho que possam tanto ser degustadas no local quanto levadas para casa? Pois saiba que em São Paulo há locais em que dá para unir gastronomia de qualidade com uma bela quantidade de vinhos para escolher.

Para te ajudar nessa tarefa, CLAUDIA separou 7 lugares para comer bem e comprar bons vinhos, confira:

1 . Cellar Cave

O espaço da Cellar Cave na Vila Nova Conceição, na zona Sul de São Paulo, abriga loja e um bar de vinhos, com gastronomia assinada por Lucas Dante. No ambiente é possível pedir croqueta de costela bovina, compota de tomates e dedo de moça (R$ 65); espaguete feito no caldo do camarão com camarões salteados (R$ 105); lula na brasa, romesco com castanha de caju e vegetal (R$ 75) e a costela bovina, salada de feijão manteiguinha, cebola tostada e vinagre de jerez (R$ 115), e escolher uma garrafa que harmonize bem.

Cellar Cave

Onde: Rua Diogo Jácome, 372, Vila Nova Conceição

Informações: no Instagram

2. Ville Du Vin Itaim

Um vinho no almoço de segunda a sexta? N0 Ville Du Vim, no Itaim Bibi, isso é possível: escolha na adega qual safra harmoniza mais com steak tartare (R$ 42); salada de tomate seco (R$ 38); bacalhau ao forno (R$ 148); arroz de pato (R$ 118) e risoto caprese (R$ 78) e pegue para o almoço ou jantar.

Ville Du Vim

Onde: Rua Leopoldo Couto Magalhães Júnior, 490

Informações: (11) 4208-6061

3. Empório Casa Tavares

Além do restaurante, na Casa Tavares também funciona um empório, espaço onde são vendidos itens de produção própria e outros de produtores selecionados, ideais para levar pra casa. A clientela é bem-vinda em qualquer horário: para tomar café da manhã e brunch, um belo almoço ou jantar.

Casa Tavares

Onde: Rua Aspicuelta 751, Vila Madalena

Informações: no Instagram

3. A Figueira Rubaiyat e Empório Rubaiyat

Quem vai almoçar ou jantar no A Figueira Rubaiyat pode aproveitar para escolher um vinho da carta apresentada ou produtos próprios da marca, como pães, carnes, facas, tábuas e souvenirs, no Empório Rubaiyat, que fica no mesmo endereço, para levar para casa. Há também à disposição queijos, cervejas, azeite, doces e mais, fornecidos por pequenos produtores.

A Figueira e Empório Rubaiyat

Onde: Rua Haddock Lobo, 1738, Jardim Paulista

Informações: (11) 3170-5110 ou no Instagram 4. Casa Europa O restaurante Casa Europa, no Jardim Europa, fica no casarão de uma padaria nos anos 1950 – que na década de 1900 era padaria com um mercado. Nas prateleiras, um amplo espaço para vinhos dão um charme – escolha o seu e leve para casa. Continua após a publicidade Casa Europa

Onde: Alameda Gabriel Monteiro da Silva, 726, Jardim Paulistano, São Paulo – SP

Informações: no Instagram 5. Rancho Português No empório do Rancho Português na Vila Olímpia, é possível encontrar rótulos de vinhos de Portugal e de cinco outros países (Brasil, Estados Unidos, Espanha, França e Itália). Há nada menos que 42 mil garrafas à disposição, além de pratos deliciosos no cardápio. Empório Rancho Português

Onde: Avenida Dos Bandeirantes, 1051, Vila Olímpia

Informações: (11) 2639.2077. 6. Evino Nas lojas da Evino com Winebars existem cerca de 172 rótulos de vinhos da França, Itália e arredores que podem ser degustados, além de 12 rótulos para degustação em taças (2 brancos, 2 roses e 8 tintos). Evino Onde: Praça Vilaboim, 103

Informações: (11) 94002-6645

7. Manduque Massas A Manduque é dedicada a boas massas recheadas e frescas, oferecendo tanto opções para comer nas mesas montadas no salão como para levar. Nos fundos do restaurante, há um empório com cafés gourmets, azeites, chás, geleias, massas, molho de tomate da casa e vinhos.

Onde: Rua Pedro Cristi, 89, Mercado de Pinheiros

Informações: no Instagram

