Vinho aumenta a libido e o prazer sexual? Sexóloga esclarece

Para além dos benefícios clássicos do vinho, como a melhora da saúde do coração e o aumento da longevidade, existe uma vantagem bastante estudada pelos especialistas: a capacidade da bebida em potencializar a nossa libido. Isso porque, de certa forma, o vinho — especialmente o tinto — possui um grande teor afrodisíaco.

Lu Cabral, sexóloga da Miess Sex Shop, esclarece: “Esse tipo de vinho é rico em polifenóis que, devido à fermentação das uvas, são poderosos antioxidantes e indutores de hormônios como a testosterona, responsável também pelo aumento do desejo. Além disso, ele melhora a circulação sanguínea, irrigando mais os vasos, o que ajuda na potência da contração.”

Junto aos fatores científicos, há o contexto social construído acerca da bebida: “Todo mundo associa um bom vinho ao romantismo e noites especiais, criando essa vibe propícia para momentos de prazer”, pontua.

Sim, o vinho potencializa a libido

Portanto, sim, o vinho potencializa a libido e o prazer sexual. “O fato dele nos deixar mais relaxadas e com uma sensação de bem-estar também nos dá uma maior liberdade para mergulhar em uma relação mais desinibida”, afirma a sexóloga.

E por que relaxar na transa é tão importante? Primeiramente, a especialista explica que nós precisamos fantasiar e pensar em sexo. Porém, devido às amarras sociais e culturais, acabamos reprimindo esse lado de nossa existência. Ao nos deixar em um estado receptivo, conseguimos ser mais criativos e corajosos para ousar no sexo.

“Se consumido moderadamente, com limites, garantimos que o álcool não falará mais alto que os benefícios da bebida”, garante.

Quantidade ideal de consumo do vinho

Mas, e aí: qual é a quantidade ideal de consumo de vinho para sentir os benefícios no sexo em segurança? De acordo com Lu Cabral, as pesquisas apontam que mulheres devem tomar de 1 a 2 taças diariamente. Já os homens não devem ultrapassar as três taças diárias (o que equivale a cerca de 200 a 300ml para o sexo feminino e 400 a 500ml para o masculino).

“Isso porque, se ingerido em grande quantidade, o teor alcoólico da bebida sobressai aos benefícios que citamos. Isso sem contar com a embriaguez, que não é nada favorável ao aumento de desejo e potência sexual, muito pelo contrário. Então, na medida certa, para os apreciadores, aproveite seus benefícios e seja feliz”, conclui.