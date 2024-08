Receita do drink La Sicília, com gim de pera, uvas e limão

O fim de semana está aí e, após uma semana estressante no trabalho, é hora de brindar ao descanso. Que tal aprender a misturar sabores para sair do convencional? A receita do drink La Sicília, disponibilizada pela NIB Bebidas, mistura gim de pera, suco de limão, uvas e manjericão, e fica pronta em apenas 10 minutos. Anote!

Receita do drink La Sicilia

Ingredientes

60ml Gin Pera

30ml xarope de açúcar

25ml suco de limão

15 uvas thompson

10 folhas de manjericão

Modo de preparo

Em uma coqueteleira, macere as uvas com o manjericão. Adicione o restante dos ingredientes e bata com bastante gelo.

Sirva em uma taça cheia de gelo, utilizando coagem dupla. Decore e aromatize com um zest (raspa) de limão siciliano.

